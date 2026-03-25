Il percorso di rinnovamento del’assistente vocale di Apple continua a prendere forma, tra indiscrezioni, conferme parziali e, come spesso accade in questi casi, qualche ritardo di troppo; secondo le ultime informazioni, la nuova versione di Siri potrebbe debuttare con un approccio completamente diverso rispetto al passato, introducendo un’app dedicata e una funzione chiamata “Chiedi a Siri”.

Si tratta di un cambiamento che, se confermato, segnerebbe una svolta piuttosto netta nel modo in cui gli utenti interagiscono con l’assistente, avvicinandolo (almeno concettualmente) ai moderni chatbot basati sull’intelligenza artificiale.

Siri potrebbe debuttare con un approccio inedito

Uno degli elementi più interessanti emersi riguarda proprio la possibile introduzione di un’app standalone per Siri, che andrebbe quindi oltre il classico ruolo invisibile dell’assistente integrato nel sistema. Una scelta che potrebbe sembrare controcorrente, ma che in realtà riflette una tendenza sempre più evidente: rendere l’interazione con l’IA qualcosa di più diretto, persistente e soprattutto centrale nell’esperienza utente.

Accanto a questo, Apple starebbe lavorando alla funzione Chiedi a Siri, pensata per consentire richieste in linguaggio naturale, sia tramite voce che tramite testo; in altre parole, Siri diventerebbe molto più simile a un vero assistente conversazionale, capace di comprendere contesti complessi e rispondere in modo più articolato.

Un altro aspetto chiave della nuova Siri riguarda la capacità di sfruttare i dati personali dell’utente, come messaggi, email e note, per fornire risposte più pertinenti e contestualizzate. Questo dovrebbe tradursi in un assistente molto più proattivo e utile nella vita quotidiana, capace non solo di rispondere a domande, ma anche di eseguire operazioni all’interno delle app, recuperare informazioni aggiornate e gestire attività in modo autonomo. Naturalmente, resta da capire come Apple gestirà il tema della privacy, da sempre uno dei punti cardine della sua comunicazione.

Secondo le indiscrezioni, queste novità dovrebbero arrivare con iOS 27 e macOS 27, con una possibile presentazione ufficiale durante la WWDC 2026, in programma dall’8 giugno al 12 giugno.

Come molti di voi ricorderanno però, il rinnovamento di Siri è già stato rimandato più volte negli ultimi mesi, e non è quindi del tutto chiaro quanto saranno complete le funzionalità al momento del debutto; Apple stessa ha confermato solo alcuni elementi del progetto, lasciando il resto nel campo delle anticipazioni.

Tra le poche certezze emerse finora c’è il coinvolgimento di Google Gemini, che dovrebbe contribuire a potenziare le capacità della nuova Siri. Un dettaglio non da poco, che evidenzia come Apple stia cercando di colmare il gap accumulato negli ultimi anni nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, avvicinandosi sempre di più a un modello di assistente conversazionale evoluto.

Il rinnovamento di Siri non è semplicemente un aggiornamento, ma rappresenta un passaggio quasi obbligato per Apple in un mercato che si sta muovendo rapidamente verso esperienze sempre più basate sull’IA.

Dopo anni in cui l’assistente è rimasto indietro rispetto alla concorrenza, questa nuova versione potrebbe finalmente riportarlo al centro dell’ecosistema, a patto ovviamente che i tempi vengano rispettati e che le funzionalità promesse siano effettivamente all’altezza delle aspettative.