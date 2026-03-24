Da Mark Gurman, il popolare gionalista di Bloomberg specializzato in “affari Apple“, arriva una nuova indiscrezione relativa ad una modifica che il colosso di Cupertino potrebbe introdurre nella sua applicazione Mappe.

A dire del giornalista, infatti, il produttore statunitense avrebbe in programma di inserire annunci pubblicitari nell’applicazione dedicata alla navigazione e l’annuncio ufficiale sarebbe imminente, tanto che potrebbe arrivare entro la fine del mese.

Apple prepara una novità importante per l’app Mappe

Stando a quanto è stato rivelato da Mark Gurman, gli annunci pubblicitari potrebbero fare il loro esordio ufficiale nell’app Mappe nel corso dell’estate.

Al momento non vi sono informazioni su come dovrebbe funzionare il sistema ideato dal colosso di Cupertino ma è probabile che si tratti di una soluzione simile a quella già adottata su Google Maps e Yelp, servizi nei quali gli annunci consentono a rivenditori e brand più o meno popolari di fare offerte per ottenere visibilità con specifiche query di ricerca.

Ad oggi il team di Apple non ha ancora commentato l’indiscrezione anche se già da alcuni anni si susseguono le voci secondo cui l’azienda starebbe preparando tale novità (del resto, gli annunci pubblicitari sono già presenti su App Store e su Apple News).

L’introduzione degli annunci nell’app Mappe dovrebbe generare una notevole crescita dei ricavi pubblicitari del colosso di Cupertino, andando a rafforzare il business dei servizi di Apple, che attualmente genera 100 miliardi di dollari all’anno (circa un quarto dell’intero fatturato dell’azienda).

Sarà intressante scoprire come gli utenti accoglieranno questa importante novità, con la speranza che l’esperienza garantita dal servizio sino ad oggi non venga peggiorata.