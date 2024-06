In occasione della WWDC di oggi, 10 giugno 2024, Apple ha annunciato la sua soluzione di intelligenza artificiale: Apple Intelligence. Lasciata per ultima in scaletta, è la novità più importante dell’evento perché una risposta nel settore delle IA da parte di Apple era particolarmente attesa alla luce delle numerose soluzioni di OpenAI, di Microsoft e di Google.

Apple Intelligence è una sorta di suite AI di funzioni per iPhone, iPad e Mac, da una parte simile ad altre soluzioni simili per finalità, dall’altra particolare perché integrata in diverse app, di cui ne aggiorna le funzioni in vario modo. E sì, c’è anche ChatGPT, che ora fa parte integrante di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia.

Cos’è Apple Intelligence e che può fare: le funzioni AI di Apple

Apple Intelligence è la prima suite di funzioni di intelligenza artificiale di Apple esplicitamente detta, definizione da cui l’azienda di Cupertino si è tenuta quasi sempre lontana finora. Meno semplice inquadrarla, definirne il funzionamento, considerando le tante applicazioni già annunciate. Essendo infatti una sorta di pacchetto di funzioni, Apple Intelligence fa tante cose diverse, su vari dispositivi diversi, pur con varie misure di sicurezza e di privacy comuni, abbondantemente sottolineate in fase di presentazione. A tal proposito Apple ha parlato anche di Private Cloud, il posto in cui i dati usati per l’intelligenza artificiale verranno archiviati, un posto inaccessibile sia ad Apple che a qualsiasi altra azienda o persona terza.

Ma a che serve? Apple Intelligence serve per esempio per gestire meglio le notifiche delle app, per scrivere dei testi generandoli automaticamente alla ChatGPT in Mail, per riassumerne di lunghi già scritti, per personalizzare un’immagine da inviare al festeggiato o alla festeggiata.

Una delle novità più attese, cioè anticipate, riguarda l’integrazione di ChatGPT nei sistemi operativi di Apple. Come anticipato, il software di OpenAI arriva infatti su iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia, sistema con cui Apple accresce notevolmente le potenzialità di Siri. Ne guadagna soprattutto in capacità di comprensione del parlato dell’utente, assistente con cui diventa anche più naturale conversare e che sarà utile anche per gestire meglio le app. Per esempio sarà possibile chiedere a Siri anche di aprire una foto e di inviarla a un amico, di cercare nella galleria la foto della patente, perfino estrarne il numero relativo per inserirlo in un formulario sul web, automaticamente.

Apple Intelligence e tutte le funzioni relative presentate oggi dall’azienda di Cupertino arriveranno nei prossimi giorni, prima per gli sviluppatori, poi per tutti gli altri quando iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 e tutti gli altri OS di Apple saranno disponibili, non prima del mese di settembre 2024.

In aggiornamento

Leggi anche: Apple presenta iOS 18: rivoluzionario su personalizzazione, funzioni e AI e Apple alla WWDC24 tra tvOS 18 e nuovi modi di interagire con gli AirPods