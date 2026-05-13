Un nuovo accessorio Amazfit è ora disponibile all’acquisto in Italia: si tratta del Manicotto da braccio, un prodotto lanciato negli Stati Uniti nel mese di marzo e pensato per l’abbinamento a Helio Core. Arriva insieme a una nuova variante del Bracciale Helio. Vediamo quanto costano qui da noi e a cosa servono.

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Amazfit lancia il Manicotto da braccio per Helio Core e una nuova variante del Bracciale Helio

Arriva anche sul mercato italiano il Manicotto da braccio Amazfit, accessorio che ha esordito meno di due mesi fa negli Stati Uniti come Arm Sleeve. Parliamo di una fascia progettata per essere indossata nella parte superiore del braccio, e al cui interno alloggiare Helio Core (c’è un’apposito vano in tessuto sul lato interno), ossia il dispositivo che si trova al centro di Helio Strap.

L’azienda sostiene che il posizionamento di questo tipo offre misurazioni più precise e costanti di parametri come la frequenza cardiaca rispetto al normale bracciale. “Per prestazioni affidabili in ogni allenamento, inserisci il tuo Helio Core nel manicotto da braccio per letture più precise e costanti, rimanendo comodo durante qualsiasi movimento“, si può leggere sul sito ufficiale. Negli allenamenti più dinamici può risultare più sicuro e stabile affidarsi a questo accessorio, che permette inoltre di ridurre le interferenze nella misurazione dei dati rispetto al posizionamento al polso.

È costruito in un materiale morbido e delicato sulla pelle (75% poliammide, 25% spandex), e vuole unire comfort e sicurezza anche durante le sessioni più intense. Il Manicotto da braccio Amazfit viene proposto nella sola colorazione nera e in tre misure, S (22-28 cm), M (27-35 cm) e L (35-45 mm). Potete acquistarlo sul sito ufficiale Amazfit al prezzo consigliato di 19,90 euro. Insieme a lui debutta sul sito ufficiale anche la versione Grigio chiaro del Bracciale Helio, un’estensione che permette di indossare Helio Strap nella parte superiore del braccio: è disponibile al prezzo consigliato di 14,90 euro.

Vi ricordiamo che Amazfit Helio Core viene proposto al prezzo consigliato di 69,90 euro, mentre Helio Strap (in pratica Helio Core compreso di cinturino da polso) è acquistabile a 99,90 euro.

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