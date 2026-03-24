A una decina di giorni dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di macOS 26.4 Tahoe, quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, su tutti i computer Mac supportati.

Questo aggiornamento, che a differenza di quanto visto in passato non porta con sé grossissime novità ma principalmente affinamenti, affianca altri aggiornamenti in rollout quali iOS e iPadOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione intermedia di macOS.

Arriva macOS 26.4 Tahoe

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 26.4 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili. Il quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS arriva dopo poco più di un mese dal rilascio del terzo aggiornamento intermedio (ma a poche settimane dall’ultima patch correttiva) ed è compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

La build che porta con sé il quarto aggiornamento intermedio del più recente macOS è la 25E246 (sostituisce la 25D2128 rilasciata come versione stabile di macOS 26.3.1 Tahoe lo scorso 4 marzo e la 25D2140 rilasciata come versione stabile di macOS 26.3.2 Tahoe lo scorso 12 marzo sul solo MacBook Neo). L’aggiornamento a macOS 26.4 Tahoe ha un peso di 9,29 GB su MacBook Air M3 (provenendo da macOS 26.3.1 Tahoe).

Prima di andare oltre, segnaliamo che assieme al primo aggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per le due precedenti versioni di macOS:

macOS 15.7.5 Sequoia tramite la build 24G624 (sostituisce la 24G517 rilasciata lo scorso 11 febbraio come versione stabile di macOS 15.7.4 Sequoia)

(sostituisce la 24G517 rilasciata lo scorso 11 febbraio come versione stabile di macOS 15.7.4 Sequoia) macOS 14.8.5 Sonoma tramite la build 23J423 (sostituisce la 23J319 rilasciata lo scorso 11 febbraio come versione stabile di macOS 14.8.4 Sonoma).

Le note di rilascio di macOS 26.4 Tahoe

Della più evidente novità di macOS 26.4 Tahoe abbiamo parlato in un articolo dedicato, pubblicato la scorsa domenica. Di seguito, invece, vi proponiamo le note di rilascio che accompagnano il quarto aggiornamento intermedio sui computer della Mela morsicata.

Questo aggiornamento introduce 8 nuove emoji e include altre funzionalità, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per il Mac.

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 26.4 Tahoe (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (ben 77 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo. Ci sono novità lato sicurezza anche per le due versioni meno recenti di macOS: trovate qua il bollettino per macOS 15.7.5 Sequoia (60 CVE risolte) e qua il bollettino per macOS 14.8.5 Sonoma (54 CVE risolte).

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Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata compatibili con la più recente versione del sistema operativo.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.