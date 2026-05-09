Withings ha lanciato in Europa il BodyScan 2 Insider Program, offrendo così la possibilità a 500 utenti di accedere alla versione finale del dispositivo prima del suo lancio ufficiale.

Il programma è iniziato nei giorni scorsi e durerà fino a giugno, con aggiornamenti del firmware previsti durante tale periodo per sbloccare nuove funzionalità e per ottimizzare le prestazioni.

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Lanciato il BodyScan 2 Insider Program

Gli utenti che verranno selezionati da Withings per tale programma avranno la possibilità di acquistare BodyScan 2 settimane prima del suo lancio ufficiale e, in cambio di tale opportunità, saranno invitati a fornire feedback tramite sondaggi e a partecipare a chiamate di 30 minuti con i team di prodotto e marketing del produttore.

Stando a quanto è stato reso noto da Withings, i partecipanti che completeranno almeno l’80% dei sondaggi riceveranno un premio esclusivo.

L’azienda sostiene che i partecipanti riceveranno il prodotto definitivo e, pertanto, non sembra che si tratti di una fase di test con un prototipo: in pratica, l’azienda si dovrebbe concentrare sulla parte firmware e sulle funzionalità, raccogliendo i feedback reali prima del lancio su larga scala.

Presentata all’inizio dell’anno, Withings BodyScan 2 è una bilancia intelligente pensata per andare ben oltre la misurazione del semplice peso corporeo e, attraverso un test di longevità da 90 secondi, è in grado di valutare le prestazioni e l’attività elettrica del cuore, il rischio di ipertensione, la salute arteriosa, l’efficienza metabolica e cellulare e la regolazione glicemica.

Resta da capire quanto questa fase di test pubblica possa influenzare le funzionalità definitive della bilancia e la tempistica di lancio sul mercato.

Se desiderate aderire al BodyScan 2 Insider Program, non dovete fare altro che visitare la pagina dedicata seguendo questo link.

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