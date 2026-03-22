Non solo iOS 26.4 e iPadOS 26.4: Apple si appresta a rilasciare anche macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e, sebbene non ci riguardi direttamente, visionOS 26.4 su tutti i dispositivi compatibili.

Il quarto aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi di ultima generazione è sicuramente più interessante rispetto ai tre precedenti, pur non portando con sé tantissime novità per questi sistemi operativi. A ogni modo, per ciascuno di essi, andremo a fare un recap delle principali novità, a ripassare l’elenco dei dispositivi supportati e a scoprire quando il colosso di Cupertino avvierà la distribuzione.

macOS 26.4 Tahoe dietro l’angolo: ecco cosa cambia

In questo nostro recap partiamo da macOS 26.4 Tahoe, il quarto aggiornamento intermedio dell’ultima generazione di macOS che sta per arrivare su tutti i computer Mac compatibili, portando principalmente con sé alcuni affinamenti e poco più. Ecco le novità:

Supporto a 8 nuove emoji – Nella tastiera emoji sono disponibili 8 nuove emoji, tra cui un’orca, un trombone, una frana, una ballerina e una faccia distorta.

– Nella tastiera emoji sono disponibili 8 nuove emoji, tra cui un’orca, un trombone, una frana, una ballerina e una faccia distorta. Barra delle schede compatta su Safari – L’opzione “Barra delle schede compatta” di Safari ti offre più spazio per navigare e ti consente di effettuare ricerche direttamente dalla scheda attiva.

– L’opzione “Barra delle schede compatta” di Safari ti offre più spazio per navigare e ti consente di effettuare ricerche direttamente dalla scheda attiva. Strumenti avanzati per Freeform – Con l’ingresso in Apple Creator Studio, Freeform si arricchisce di strumenti avanzati per la creazione e la modifica di immagini, oltre a una libreria di contenuti premium.

– Con l’ingresso in Apple Creator Studio, Freeform si arricchisce di strumenti avanzati per la creazione e la modifica di immagini, oltre a una libreria di contenuti premium. Novità legate ai promemoria – Contrassegna i promemoria come urgenti con una scorciatoia da tastiera e filtra i promemoria urgenti nelle tue liste intelligenti.

– Contrassegna i promemoria come urgenti con una scorciatoia da tastiera e filtra i promemoria urgenti nelle tue liste intelligenti. Condivisione del metodo di pagamento – La condivisione degli acquisti consente ai membri adulti dei gruppi di condivisione familiare di utilizzare il proprio metodo di pagamento per effettuare acquisti, senza dover dipendere dall’organizzatore familiare.

– La condivisione degli acquisti consente ai membri adulti dei gruppi di condivisione familiare di utilizzare il proprio metodo di pagamento per effettuare acquisti, senza dover dipendere dall’organizzatore familiare. Impostazioni di sottotitoli e didascalie a portata di clic – Le impostazioni dei sottotitoli e delle didascalie sono più facili da trovare durante la riproduzione di contenuti multimediali, grazie all’anteprima in tempo reale disponibile direttamente dall’icona dei sottotitoli.

– Le impostazioni dei sottotitoli e delle didascalie sono più facili da trovare durante la riproduzione di contenuti multimediali, grazie all’anteprima in tempo reale disponibile direttamente dall’icona dei sottotitoli. Possibilità di limitare la percentuale di ricarica – Gli utenti possono scegliere il livello di carica “massimo” a cui si ricaricherà il dispositivo, anche se mantenuto collegato all’alimentazione; come sugli iPhone, è possibile scegliere un livello (a scatti di 5%) compreso tra 80% e 100%.

– Gli utenti possono scegliere il livello di carica “massimo” a cui si ricaricherà il dispositivo, anche se mantenuto collegato all’alimentazione; come sugli iPhone, è possibile scegliere un livello (a scatti di 5%) compreso tra 80% e 100%. Sfondi del MacBook Neo per tutti i Mac – Arrivano quattro nuovi sfondi, chiamati Mac Purple, Mac Blue, Mac Pink e Mac Yellow che Apple ha inserito come sfondi predefiniti su MacBook Neo.

Computer Mac compatibili con macOS 26.4 Tahoe

La lista dei computer Mac compatibili con macOS 26.4 Tahoe rimane la stessa che avevamo con macOS 26.3 Tahoe (che a sua volta era la stessa delle precedenti iterazioni di macOS 26) ma si aggiungono i nuovi modelli presentati dal colosso di Cupertino all’inizio del mese di marzo.

Di seguito riportiamo la lista completa di tutti i Mac compatibili con macOS 26.4 Tahoe, ricordando che rimane valida la differenziazione tra quelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence, riservate ai Mac con Apple Silicon M1 e versioni più recenti.

Cosa c’è da sapere su watchOS 26.4

Il nuovo watchOS 26.4 non sembra destinato a portare grosse novità sugli Apple Watch: oltre ai soliti miglioramenti di routine e al supporto a 8 nuove emoji, farà parte di questo aggiornamento un interessante miglioramento all’app Allenamento.

Nello specifico, Apple ha risolto un limite della nuova app Allenamento introdotta con watchOS 26, interamente riprogettata rispetto a quella disponibile fino a watchOS 11 ma non esente da criticità.

In sostanza, fino a watchOS 26.3, la nuova app Allenamento prevede che la parte dell’interfaccia con il nome dell’attività e l’icona ad essa associata fungano solo da elementi decorativi; per avviare un allenamento, è necessario premere il pulsante “play” in basso.

Consultando le note di rilascio di watchOS 26.4, invece, apprendiamo che “l’icona del tipo di allenamento nell’app Allenamento consente di avviare un allenamento con un solo tocco“, ripristinando così il vecchio comportamento.

Apple Watch compatibili con watchOS 26.4

Tutti gli Apple Watch compatibili con watchOS 26.3 sono compatibili anche con watchOS 26.4, nessun avvicendamento (come avviene di consueto con gli aggiornamenti intermedi). Di seguito riportiamo comunque la lista completa degli Apple Watch compatibili con watchOS 26.4:

Le funzioni legate ad Apple Intelligence, sono tuttavia limitate agli Apple Watch collegati agli iPhone compatibili con l’IA di Apple, ovvero gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max del 2023 e tutti gli altri modelli lanciati dal 2024 in avanti.

Cosa c’è da sapere su tvOS 26.4

A differenza di watchOS 26.4, tvOS 26.4 sembra destinato a portare al debutto un quartetto di novità molto interessanti legate al mondo Apple TV che puntano a migliorare l’esperienza utente complessiva.

Possibilità di personalizzare l’aspetto dei sottotitoli – Apple ha messo in evidenza le opzioni di personalizzazione dei sottotitoli, precedentemente disponibili solo tra le impostazioni di Accessibilità, consentendo agli utenti di scegliere lo stile tra Classico, Testo grande, Testo con contorno e Sfondo trasparente.

– Apple ha messo in evidenza le opzioni di personalizzazione dei sottotitoli, precedentemente disponibili solo tra le impostazioni di Accessibilità, consentendo agli utenti di scegliere lo stile tra Classico, Testo grande, Testo con contorno e Sfondo trasparente. Connessione audio continua – Al percorso “Impostazioni > Video e audio > Formato audio > Uscita HDMI” è stata inserita una nuova opzione che punta a migliorare la compatibilità con alcuni altoparlanti Sonos.

– Al percorso “Impostazioni > Video e audio > Formato audio > Uscita HDMI” è stata inserita una nuova opzione che punta a migliorare la compatibilità con alcuni altoparlanti Sonos. Rimosse le app autonome Film e Serie TV di iTunes – Completato il processo di migrazione da iTunes all’app TV.

– Completato il processo di migrazione da iTunes all’app TV. “Genius Browse” – Nuova funzione dell’app Apple TV che semplifica la ricerca del prossimo programma TV o del prossimo film da guardare. Si presenta come un carosello di categorie contenenti suggerimenti; accedendo a una delle categorie, continueranno a comparire suggerimenti (personalizzati in base alla cronologia e alle preferenze dell’utente).

Dispositivi compatibili con tvOS 26.4

Con l’arrivo di tvOS 26.4 (e audioOS 26.4) non varia la lista dei dispositivi compatibili rispetto al precedente aggiornamento intermedio. Di seguito riportiamo la lista completa di tutte le Apple TV e gli HomePod compatibili con tvOS 26.4 e audioOS 26.4:

Apple TV HD

Apple TV 4K o modelli successivi

HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Quando avverrà il rollout di macOS 26.4 Tahoe e degli altri OS 26.4

Non abbiamo indicazioni ufficiali su quando verranno rilasciati macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4 e tvOS 26.4 ma, considerando la disponibilità dalla prima parte di questa settimana delle Release Candidate, non ci vorrà molto prima dell’arrivo in forma stabile.

Il rilascio potrebbe avvenire in qualsiasi giorno della prossima settimana, già a partire da lunedì 23 marzo 2026, intorno alle 18:00 ore italiane (dato che negli USA l’ora legale è già tornata nella seconda domenica del mese). Come di consueto, l’aggiornamento verrà distribuito tramite OTA e, almeno all’inizio, potrebbe volerci molto tempo per l’installazione.