La nostra rubrica sulle comparative tra schede video consumer apre questo mese di marzo con un confronto tra due GPU molto diverse per caratteristiche e architettura, ma che allo stesso tempo condividono (almeno attualmente) la medesima fascia di prezzo.

Protagoniste della sfida odierna saranno infatti la Intel Arc B580 e la NVIDIA GeForce RTX 5050, ovvero la migliore proposta di Intel contro il modello entry-level NVIDIA della serie GeForce RTX 50 Blackwell.

In un periodo dove l’andamento dei prezzi di listino è diventato quasi imprevedibile, e gli aumenti sono più o meno all’ordine del giorno per i prodotti che bazzicano dalla fascia media in poi, il segmento più economico del mercato sta tornando protagonista, soprattutto se guardiamo alle GPU di ultima generazione che possono sfruttare le più recenti tecnologie e funzionalità in materia di AI e Super Sampling.

Ma basta chiacchere e passiamo ai fatti iniziando a vedere le caratteristiche dei due modelli in prova.

Intel Arc B580 vs NVIDIA GeForce RTX 5050: schede tecniche a confronto

Come ormai da tradizione, almeno per chi non conosce i prodotti oggetto di test c’è bisogno di un veloce ripasso delle specifiche basilari. Per l’occasione metteremo a confronto la Intel Arc B580 Limited Edition e la PNY GeForce RTX 5050 Dual Fan, a fondo pagina trovare le recensione dedicate per tutti gli approfondimenti del caso.

Trattandosi di soluzioni già testate e recensite, saremo brevi senza analizzare design o temperature di esercizio, focalizzandoci invece sulle prestazioni (soprattutto in rasterizzazione), la media del frame-rate e l’efficienza in game col famoso rapporto FPS/Watt. Intel Arc B580, basata su architettura Battlemage, utilizza una GPU BMG-G21 dotata di 2.560 unità di elaborazione (Shading Unit), 20 unità destinate ai calcoli ray-tracing e 160 XMX Engine, utilissimo per accelerare gli applicativi AI.

In dotazione ci sono 12 GB di VRAM GDDR6 da 19 Gbps su un’interfaccia a 192 bit, decisamente più ampia rispetto a quella della RTX 5050 che si ferma a 128 bit e utilizza la stessa tipologia di chip ma da 20,1 Gbps. La scheda NVIDIA risponde con la GPU GB207-300, equipaggiata con 2.560 Cuda Core, 80 Tensor Core e 20 RT Core, ovvero lo stesso numero di unità della controparte per i calcoli ray-tracing.

Chiudendo sui consumi, o meglio su quello che potrebbe essere il consumo di picco teorico, Intel Arc B580 si attesta a 190 watt di TBP (Total Board Power) contro i soli 130 watt della piccola GeForce. Entrambe le schede vengono alimentate con un singolo connettore PCI-E 8pin.

Scheda tecnica Intel Arc B580 12 GB GPU BMG-G21

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit 20

Shading Unit 2.560

XMX Engine 160

TMU 160

RT Core 20

Frequenza GPU 2.670 MHz

AI TOPS 233

Memoria 12 GB GDDR6

Velocità memoria 19 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 456 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 190 watt

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1, 1x HDMI 2.1a

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU GB207-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 16,9 miliardi

Dimensione die GPU 149 mm²

Streaming Multiprocessor 20

Cuda Core 2.560

Tensor Core 80

TMU 80

RT Core 20

Frequenza GPU 2.572 MHz

AI TOPS 421

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 320 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 130 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Configurazione di prova

Riassunti tutti i dati più importanti dei due modelli, facciamo da prassi un riepilogo sulla piattaforma hardware e software utilizzata nelle varie sessioni di benchmark per misurare le prestazioni e i consumi. Gli scenari di test rimangono identici alle comparative passate, con un rilevamento delle prestazioni velocistiche in vari ambiti (ludico e non), rilevando successivamente i consumi e di conseguenza l’efficienza energetica delle due schede.

Risulta ormai quasi inutile ribadire che per avere dei dati attendibili, o comunque ben fruibili, le varie prove verranno condotte a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB PNY GeForce RTX 5050 Dual Fan 8 GB

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP700 PRO LPX 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver AMD e Intel aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

Intel Arc B580 vs NVIDIA GeForce RTX 5050 – Gaming

Arrivando finalmente alle prestazioni nei giochi, scaldiamo i motori con la suite del 3DMark, ambito dove la proposta Intel sembra partire molto meglio dell’avversaria. Ma lo sappiamo, i giochi possono dire anche un’altra cosa, sia per via dell’architettura che della relativa ottimizzazione di ciascun titolo.

Anche la modalità di test rimane identica, includendo una serie di benchmark e giochi testati nelle tre risoluzioni di riferimento (1080P, 1440P e 4K), con e senza ray-tracing e abilitando anche le varie tecnologie di Super Sampling. A questo proposito segnaliamo ed evidenziamo che, dove era disponibile, abbiamo optato per una generazione di frame con un rapporto massimo di 2x (ci riserviamo dei test singoli).

I vari benchmark/giochi non saranno commentati uno ad uno, mentre cercheremo di riassumere la media prestazionale dei due modelli in un grafico ad hoc che di sicuro risulterà più immediato e intuitivo, soprattutto per rilevare il reale gap tra le due GPU.

Previous Next Fullscreen

In linea di massima, la Intel Arc B580 parte avvantaggiata per la VRAM da 12 GB, soprattutto quando saliamo di risoluzione. Lo scenario però non è lineare, con la RTX 5050 che riesce ad avere la meglio in alcuni titoli piuttosto che altri; per chiarire meglio il tutto però vi consigliamo di verificare la media nel paragrafo successivo.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS/FSR/XeSS:

Se abilitiamo il ray-tracing si potrebbe pensare che, a parità di unità RT dedicate, la GeForce RTX 5050 sia avvantaggiata perchè utilizza i più recenti RT Core NVIDIA di 4a gen, è vero ma in parte. Nel primo test (F122) a risoluzione nativa con RT Alto la situazione è in realtà leggermente diversa, mentre quando abilitiamo le tecnologie di contorno NVIDIA non c’è storia (o quasi).

Previous Next Fullscreen

In quel caso infatti, Arc B580 mostra il fianco anche se, almeno coi driver più recenti, tale situazione è destinata a mutare a breve termine grazie all’integrazione da parte di Intel del nuovo XeSS 3 con MFG x4 (che deve essere supportato, ma ci torneremo).

Intel Arc B580 vs NVIDIA GeForce RTX 5050: media prestazioni nei giochi

Come ulteriore conferma di quanto detto poco sopra, basta guardare alla media prestazionale in raster e poi in ray-tracing. Nel primo caso notiamo che a 1080P la RTX 5050 è leggermente davanti, mentre a 1440P e in 4K il modello Intel stacca l’avversaria più o meno del 10%.

Con RT ON la situazione cambia, verosimilmente perché il FG di NVIDIA è più supportato nella nostra suite, riuscendo a garantire alla RTX 5050 un vantaggio di circa il 50% a 1080P che scende a circa il 20% in 2K, annullandosi però in 4K dove la scheda NVIDIA deve fare i conti con i suoi 8 GB di VRAM.

Intel Arc B580 vs NVIDIA GeForce RTX 5050 – Calcolo e Produttività

Passando ai test dedicati a produttività e ai benchmark relativi alla capacità di calcolo delle due GPU, la soluzione NVIDIA è quasi sempre davanti, lasciando spazio alla Intel solo in alcune occasioni e in particolare su Geekbench.

Previous Next Fullscreen

Intel Arc B580 vs NVIDIA GeForce RTX 5050 – Consumi ed efficienza

Vittoria schiacciante della GeForce RTX 5050 anche quando parliamo di efficienza in gaming. La Intel Arc B580 coi suoi 190 watt consuma molto di più (+46%), quindi non ci sorprende molto che la piccola GPU Blackwell riesca a essere (a volte) quasi doppio più efficiente.

Intel Arc B580 vs NVIDIA GeForce RTX 5050 – Prezzi e considerazioni

Al termine di questa comparativa tra Intel Arc B580 e NVIDIA GeForce RTX 5050 viene fuori un quadro che per l’utente entry-level può essere anche utile e interessante. A parità di prezzo, ovvero nella fascia 290-320 euro, la scheda Arc B580 12 GB riesce a performare leggermente meglio in 2K e 4K, pareggiando sostanzialmente i conti a risoluzione 1080P.

Non è una scheda video che nasce per il ray-tracing e neanche per il 4K, così come la RTX 5050, tuttavia entrambe possono sfruttare il più recente MFG a 4x, introdotto di recente anche da Intel (NVIDIA in realtà è pronta con DMFG x6).

La GeForce RTX 5050 allo stesso tempo consuma di meno, è più efficiente e sicuramente può contare su un supporto molto più a ampio a livello software (DLSS e MFG). I prezzi dei due modelli come detto sono molto vicini e a 300 euro, o meno, permettono di giocare senza problemi a risoluzione 1080P e alta qualità, sforando anche nel terreno dei 2K in particolari scenari se si rinuncia a qualche dettaglio (parliamo sempre di raster).

Link all’acquisto

Intel Arc B580 12 GB