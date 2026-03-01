Eufy Omni C28 è arrivato sul mercato qualche giorno fa e si è subito fatto notare per le sue caratteristiche da prodotto di fascia più alta proposte a un prezzo di molto inferiore. Lui mette insieme un bel pacchetto di elementi che sanno di premium, a partire dalla doppia spazzola rotante anteriore e dal rullo lavapavimenti, e lo fa mantenendo un prezzo accessibile a tutti e che fa gola a chiunque voglia un prodotto completo senza spendere cifre esorbitanti. Noi lo abbiamo provato per qualche tempo per scoprire se effettivamente riesce nel suo intento e ora ne parliamo.

Che cosa c’è nella confezione e com’è fatto

Lui arriva in una scatola nemmeno troppo grande e al cui interno c’è lui, ovviamente, la stazione di ricarica con le vaschette e il sacchetto, il cavo di alimentazione e gli altri pochi accessori fondamentali per far sì che lo si possa subito mettere in funzione. Non c’è nulla di particolare, ma considerando la fascia di prezzo dove si posiziona va bene così. Una volta tirato fuori e montato, ci si rende subito conto che è un prodotto costruito bene e con materiali di qualità fatti per durare nel tempo e assemblato in maniera eccellente; Eufy Omni C28 è un robot che sa di fascia più alta persino da questo punto di vista perché è anche curato e rifinito per far sì che dia un’idea di sé che sa di premium e costoso. Da quello che abbiamo potuto vedere lui è un prodotto resistente e ben assemblato e che nel corso dell’utilizzo non mostra alcun cedimento.

Software, funzioni e applicazione

La sua applicazione è carina a livello estetico, funziona bene ed è personalizzabile con tutte le opzioni del caso per far sì che la pulizia, sia aspirazione che lavaggio, sia il più possibile aggiustata sulle proprie esigenze e sui propri ambienti. Permette, infatti, di modificare le impostazioni di aspirazione e lavaggio, programmare le pulizie, modificare la mappa, visualizzare l’usura degli accessori, modificare il rilevamento degli ostacoli, modificare il comportamento con i tappeti, attivare la modalità non disturbare, configurare gli assistenti vocali Gemini/Google Assistant e Amazon Alexa, vedere lo storico delle pulizie, aggiornare il firmware e fare qualche altra piccola cosa ancora. Ovviamente per far sì che tutti funzioni e sia possibile è necessario che lui sia collegato a una rete Wi-Fi, nonostante abbia il Bluetooth per un accoppiamento rapido.

Previous Next Fullscreen

Come lava

Eufy Omni C28 è un robot che fa del lavaggio il suo punto di forza e questo è chiaro fin da subito per via del suo grosso rullo rotante installato nella parte posteriore, dove prende il posto dei ben più comuni moci di forma circolare. Lui è capace di spingere il rullo rotante sul pavimento con una forza fino a 1 Kg e di far sì che mentre ruoti inumidisca il pavimento con l’acqua pulita e in contemporanea elimini l’acqua sporca e lo sporco grazie al sistema HydroJet; così facendo ottimizza al massimo il processo di pulizia perché elimina qualsiasi tipo di residuo dal pavimento e nello stesso tempo fa sì che il rullo si lavi e sia sempre pulito espellendo l’acqua sporca e lo sporco nella vaschetta interna. E questa cosa gli permette di lavare con maggiore efficacia, più a fondo e di lasciare il pavimento sempre bello lucido dato che il rullo lava sempre con acqua pulita e senza sporco al suo interno. Pulisce bene e pulisce a fondo anche con una sola passata e riesce a lasciare il pavimento sempre pulito e brillante, almeno con i nostri scenari di utilizzo basati su un pavimento di piastrelle con sporco recente e superficiale. Può contare anche sul lavaggio automatico e sull’asciugatura con aria calda fino. 75° C tramite la stazione di ricarica, cosa fondamentale per eliminare odori e sporco. L’unico suo vero difetto nel lavaggio riguarda la mancanza dell’estensione del rullo: purtroppo il rullo è fisso e non si estende al di fuori del perimetro del robot, perciò non lava mai fino ai bordi dei piedi dei tavoli e delle sedie, dei muri e degli ostacoli in generale, lasciando sempre quel segmento di spazio di 4-5 cm.

Come aspira

Il discorso da fare per lui sull’aspirazione è simile a quello fatto per il lavaggio e cioè lui aspira bene e tutto finché lo sporco sul pavimento non è incrostato, nel senso di attaccato e vecchio, altrimenti può capitare che lasci qualcosina in giro. Possiede una potenza di aspirazione di 15000 Pa che è sì inferiore a quella dei top di gamma del momento, che supera anche i 20000 Pa, ma è più che sufficiente per aspirare lo sporco che lui deve aspirare, sia sul pavimento che sui tappeti a pelo corto. Perciò lui aspira nel complesso bene ma così come tutti gli altri robot aspirapolvere, anche con oltre 20000 Pa di potenza, non è in grado di eliminare lo sporco attaccato al pavimento, che va rimosso manualmente. Escluse queste rare occasioni, lui lascia il pavimento sempre pulito ed elimina qualsiasi tipo di sporco superficiale senza alcuna difficoltà, anche perché la potenza di aspirazione è più che sufficiente per lasciare il pavimento pulito, anche con una sola passata. L’unica sua criticità sotto questo aspetto riguarda la pulizia negli angoli perché la spazzola laterale rotante destra che ha l’obiettivo di raccogliere lo sporco e spostarlo sotto la bocchetta di aspirazione non è estensibile e quindi lui non riesce a pulire negli angoli, come di mobili e muri, e negli spazi più stretti. In compenso, la spazzola laterale rotante sinistra è un buon aiuto nella raccolta dello sporco e la spazzola principale rotante DuoSpiral Detangle, che si occupa di raccogliere lo sporco in abbinata alla bocchetta d’aspirazione dell’aria, è divisa in due parti e fatta in modo da ridurre al minimo i grovigli: ed effettivamente abbiamo notato che se ne formano pochi e comunque la spazzola è facile da pulire e rimuovere per via della sua forma e dell’essere divisa in due pezzi.

Navigazione e mappe

Eufy Omni C28 utilizza il più classico dei sistemi di navigazione che si compone di una torretta LiDAR con laser posizionata nella parte alta, di vari sensori di prossimità lungo il perimetro e nella parte inferiore e di una fotocamera dotata di AI e di un laser posizionati all’interno del paraurti. Ciò significa che non può che muoversi bene all’interno dello spazio e riconoscere in maniera accurata gli ostacoli, che sono sempre scansati in maniera corretta e con l’opportuna delicatezza. Lui non fa manovre anomale, non si perde, non sbatte qua e là e si sposta negli ambienti con enorme attenzione e questo lo rende un prodotto affidabile. La fotocamera, purtroppo, è utilizzata solo per riconoscere ed evitare gli ostacoli e non è capace di fungere da videocamera di sorveglianza da remoto e di riconoscere gli oggetti, neanche quelli più comuni. Di pari passo vanno le mappe perché sfruttando il suo ottimo sistema di navigazione e riconoscimento degli ostacoli sono precise e attendibili, anche in 3D.

Autonomia e base di ricarica

L’autonomia che lui offre non è di sicuro la più alta fra i robot attualmente in commercio, però garantisce 1-2 pulizie complete di qualsiasi ambiente casalingo di medie dimensioni; poi, come tutti gli altri, è capace di tornare alla base, ricaricarsi e tornare a pulire in modo autonomo quando si accorge che la batteria sta per esaurirsi. Questo è un aspetto più che mai personale, come ricordiamo sempre, perché è soggetto a decine di fattori, non solo a livello di impostazioni di pulizia ma anche di condizioni ambientali. Bene o male, da quello che abbiamo potuto vedere, la sua autonomia è in linea con quella di altri robot che abbiamo provato e riesce a pulire il nostro ambiente quasi per tre volte, il che ci lascia pensare che monti una batteria da 4000 mAh (l’azienda purtroppo non dichiara questo dato). La base di ricarica che lo accompagna è molto ben rifinita, piccolina e include le due vaschette per l’acqua sporca e pulita, nella quale aggiungere il detergente per i pavimenti, sopra, il sacchetto dello sporco nascosto nel vano frontale e le varie bocchette per l’acqua in entrata e in uscita e per svuotare in modo automatico lo sporco nel sacchetto. È una vera base 5 in 1 perché fa tutto in autonomia e riduce l’intervento manuale al minimo: svuota automaticamente lo sporco, lava e asciuga il rullo, ricarica l’acqua pulita, raccoglie l’acqua sporca e ricarica il robot, perciò è in grado di gestire il robot in totale libertà.

Previous Next Fullscreen

Dove e perché comprarlo

Dire perché prendere in considerazione l’acquisto di Eufy Omni C28 è facile: lui è un robot che nel complesso sa il fatto suo perché possiede tutto quello che davvero serve per pulire, pulisce bene e offre un’esperienza priva di grattacapi e tutto questo a un prezzo giusto. È un’ottima proposta per chi cerca un robot tuttofare che funzioni bene senza spendere cifre da capogiro, come quelle dei top di gamma dell’ultimo periodo. Eufy Omni C28 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo consigliato di 599 euro, scontato per il lancio a 549 euro.

Pro: dimensioni compatte;



base di ricarica piccola e discreta;



efficacia dell'aspirazione;



sistema di navigazione;



rapporto qualità-prezzo;



qualità costruttiva. Contro: spazzola laterale non estensibile;



rullo non estensibile.