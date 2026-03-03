A pochi giorni dalle indiscrezioni più insistenti sul possibile arrivo di un nuovo MacBook low cost, ecco che arriva quello che potremmo definire un indizio quasi definitivo: Apple avrebbe infatti rivelato accidentalmente il nome commerciale del dispositivo, MacBook Neo, attraverso un documento normativo pubblicato sul proprio sito.

Un dettaglio apparentemente secondario ma che, come spesso accade quando si parla della società di Cupertino, assume un peso specifico non indifferente, soprattutto considerando la tempistica e la rapidità con cui il riferimento è stato rimosso.

Il nome MacBook Neo appare (e scompare) dal sito Apple

Sul portale normativo di Apple è comparso un documento di conformità relativo a un modello identificato come A3404. All’interno del PDF non è presente in modo esplicito la denominazione commerciale MacBook Neo, ma il nome è apparso brevemente in un collegamento sul sito dedicato alla conformità UE.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che, nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione delle prime segnalazioni, è stato prontamente rimosso da Apple. Il fatto che il link sia stato eliminato così rapidamente lascia pochi dubbi, il nome era destinato a essere svelato ufficialmente solo in un secondo momento.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il presunto MacBook Neo dovrebbe posizionarsi al di sotto del MacBook Air all’interno della gamma Mac. L’idea, in sostanza, sarebbe quella di proporre un portatile ancora più accessibile, pensato per studenti, mercati emergenti o utenti alla ricerca di un dispositivo Apple a un prezzo più contenuto rispetto agli attuali modelli con chip serie M.

Le stime parlano di un prezzo compreso tra i 599 e i 799 dollari, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Uno degli aspetti più interessanti, e per certi versi sorprendenti, riguarda il possibile processore; si vocifera infatti che questo nuovo MacBook possa integrare un chip derivato dalla linea iPhone, come A18 Pro o addirittura A19 Pro, anziché un SoC della serie M.

Una scelta che, se confermata, segnerebbe un cambio di strategia piuttosto significativo per Apple, che negli ultimi anni ha puntato con decisione sulla famiglia Apple Silicon M per l’intera gamma Mac. L’adozione di un chip della serie A potrebbe consentire di contenere i costi, mantenendo al tempo stesso un buon livello di efficienza energetica (aspetto su cui Apple ha storicamente costruito buona parte del proprio vantaggio competitivo).

Tra le altre indiscrezioni troviamo un display da 12,9 pollici, dunque più compatto rispetto ai MacBook Air attuali, e una possibile disponibilità in colori sgargianti come giallo, verde, blu e rosa. Il nome Neo del resto, suona decisamente più fresco e giovanile rispetto alla nomenclatura tradizionale, e potrebbe indicare proprio la volontà di proporre un prodotto diverso dal resto della lineup, sia nel posizionamento che nell’estetica.

Il debutto ufficiale sarebbe atteso per la giornata di domani, in occasione di incontri Apple Experience organizzati a New York, Londra e Shanghai. Non è previsto alcun evento in diretta streaming, quindi, come spesso accade, il tutto dovrebbe concretizzarsi attraverso un semplice comunicato stampa pubblicato nella newsroom ufficiale.

La comparsa (e immediata rimozione) del nome MacBook Neo rappresenta un indizio piuttosto solido sull’imminente arrivo del nuovo modello, restano però ancora molte incognite: prezzo effettivo, configurazioni disponibili, quantità di RAM e storage, nonché eventuali compromessi rispetto ai MacBook Air.

Bisognerà dunque pazientare ancora qualche ora per avere tutti i dettagli ufficiali del caso, ma la sensazione è che Apple stia davvero preparando un MacBook più accessibile, potenzialmente capace di ampliare ulteriormente il bacino di utenza dell’ecosistema Mac.