Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti minori, per correggere bug presenti, su alcuni dei suoi smartwatch di fascia media. I modelli coinvolti sono quelli della gamma Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E, tutti disponibili in Italia dal gennaio 2025 e Instinct Crossover AMOLED, presentato a settembre 2025.

Parallelamente, l’azienda elvetico statunitense ha rilasciato nuovi aggiornamenti in beta, utili per affinare il prossimo major update, per alcuni smartwatch di fascia media e fascia alta: parliamo di Venu 4, presentato a settembre 2025, Venu X1, presentato a giugno 2025, e vivoactive 6, presentato ad aprile 2025. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento minore per tutti i Garmin Instinct 3

A più di due mesi dal rilascio dell’ultimo (e corposo) aggiornamento in forma stabile, e nonostante il successivo major update sia già in lavorazione da tempo sul canale beta, Garmin è tornata ad aggiornare tantissimi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per tutti questi modelli arriva la nuova versione 12.26 che prende il posto della precedente versione 12.23 distribuita a dicembre. Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto scarno, a testimonianza del fatto che si tratti di un aggiornamento minore.

Changelog – Versione 12.26 (dalla versione 12.23) Aggiunge il supporto per la visualizzazione dei dati e il controllo di un cronografo Xero C2 connesso.

Garmin torna ad aggiornare (in beta) Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6

Passando al canale beta, Garmin ha lasciato una nuova versione in anteprima per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6, i tre smartwatch che pochi giorni fa hanno ricevuto un aggiornamento minore sul canale stabile.

I tre smartwatch sopra-citati ricevono la nuova versione 16.16 beta, che sostituisce la precedente versione 16.14 beta della scorsa settimana e costituisce l’ennesimo passo verso il prossimo major update.

Al netto di una novità che coinvolge tutti e tre i dispositivi, e di cui avevamo sentito parlare dall’inizio del mese, il changelog è analogo a quello che accompagnava la precedente versione 16.14 beta (per Venu 4, per Venu X1 e per vivoactive 6).

Changelog – Versione 16.16 beta (dalla versione 16.14 beta) Aggiunto il supporto per la registrazione nutrizionale (Nutrition Logging) di Garmin Connect+.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.