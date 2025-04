A un anno e mezzo dalla presentazione dell’antenato, Garmin ha annunciato oggi Vivoactive 6, un nuovo smartwatch di fascia medio-bassa (per essere un Garmin) pensato principalmente per monitorare la salute e il fitness. È un prodotto dotato di un maggior numero di app sportive che si presenta con un design leggermente diverso e con uno schermo AMOLED più luminoso rispetto al modello precedente, dal quale tuttavia si distingue poco. Eccone una panoramica.

Specifiche, design e funzioni di Garmin Vivoactive 6

Le novità di Garmin Vivoactive 6

Non è una rivoluzione, ma un’evoluzione del modello precedente, come dicevamo, un’evoluzione fra l’altro non particolarmente ricca di novità. Cominciamo dunque da qui, dalle novità di Garmin Vivoactive 6, che si distingue dall’antenato per lo schermo più luminoso (l’azienda non specifica di quanto, né comunica i numeri relativi), per avere il doppio dello spazio di archiviazione (8 GB anziché 4), il giroscopio e perché supporta i sistemi di localizzazione satellitare QZSS e BeiDou.

Ci sono poi alcune nuove funzioni, come la modalità Red Shift che permette di cambiare i colori dello schermo impostandoli su delle tonalità di rosso, di verde o di arancione per le condizioni di scarsa illuminazione (per compromettere meno la visione notturna), o la nuova sveglia intelligente che analizza le fasi di sonno più leggere durante una finestra di tempo preselezionata “per svegliare l’utente delicatamente con una vibrazione leggera”, spiega Garmin nel relativo comunicato stampa. Da segnalare anche il maggior numero di sport supportati (più di 80 app sportive, il modello precedente ne aveva circa 30 al lancio) la compatibilità di Garmin Vivoactive 6 con i piani di Garmin Coach per la corsa e l’allenamento di forza, le animazioni degli esercizi sullo schermo e i suggerimenti giornalieri per le camminate.

Per quanto riguarda invece l’estetica, Garmin Vivoactive 6 è quasi indistinguibile dal predecessore. È un po’ più leggero (pesa 23 grammi invece di 26, senza considerare il cinturino, con passo da 20 mm), un po’ più sottile (10,9 mm di spessore anziché 11,1 mm) ma ha lo stesso diametro di 42,2 mm, quindi risulta abbastanza piccolo e poco ingombrante. Cambia anche la forma di uno dei due pulsanti fisici: quello posto in alto non è a mo’ di compressa come l’altro ma rotondo e con un intaglio che ne dovrebbe migliorare il grip.

Questione colorazioni, a parte il nero con cinturino in tinta, presente come opzione di Vivoactive 5, il nuovo modello arriva in Lunar Gold con cinturino Bone (sorta di bianco panna), Metallic Jasper Green (un verde smeraldo) con cinturino in tinta e Metallic Pink Dawn (un rosa chiaro) con cinturino in tinta.

Galleria immagini di Garmin Vivoactive 6

Le principali caratteristiche tecniche di Garmin Vivoactive 6

Differenze con l’antenato a parte, Garmin Vivoactive 6 è uno smartwatch dotato di uno schermo AMOLED touchscreen da 1,2″ di diametro con risoluzione 390 x 390 pixel e modalità always-on opzionale. È protetto da un vetro rinforzato Corning Gorilla Glass 3 ed è installato all’interno di una cassa in polimeri fibro rinforzati (plastica) con intorno una ghiera in alluminio anodizzato.

Non monta il nuovo sensore cardiofrequenzimetro Elevate Gen5 già installato sui Venu 3 e, ancora prima, sui Fenix 7 Pro ed Epix Pro (Gen 2), ma la precedente generazione, compromesso a cui sommare anche la mancanza dell’altimetro barometrico. Per il resto, la dotazione di Garmin vivoactive 5 è abbastanza completa: accelerometro, bussola, termometro, giroscopio, sensore della luce ambientale, cardiofrequenzimetro con pulsossimetro e i sistemi di localizzazione satellitare GPS, GLONASS e Galileo, oltre ai citati QZSS e BeiDou (niente GNSS a doppia frequenza, per inciso).

Questione connettività, lo smartwatch supporta Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi per la connessione a smartphone Android, iPhone e ai sensori di terze parti (power meter, rulli smart, sensori di cadenza e velocità, eccetera). Sono presenti anche i citati 8 GB di memoria interna per cronologia e archiviazione della musica tramite le app di streaming compatibili. Mentre per quanto riguarda l’autonomia di Vivoactive 6, Garmin dichiara quanto segue:

Modalità Smartwatch: fino a 11 giorni (5 giorni con always-on display attivo)

Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 21 giorni

Modalità GNSS solo GPS: fino a 21 ore

Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 17 ore

Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: fino a 8 ore

Maggiori dettagli riguardo alla durata della batteria di Garmin Vivoactive 6 in base alle situazioni di utilizzo li trovate qui, numeri identici a quelli del predecessore.

Le funzioni chiave di Garmin Vivoactive 6

A differenza degli sportwatch di Garmin veri e propri come i Fenix 8, Garmin Vivoactive 6 è uno smartwatch per la salute e il fitness, come anticipato, con alcune funzioni sportive e smart, come le risposte ai messaggi con la tastiera digitale e la visualizzazione delle notifiche con foto e immagini, opzioni utilizzabili quando sono connessi smartphone Android (funzioni non disponibili con iPhone, che è comunque supportato e collegabile). Non mancano poi i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, la possibilità di scaricare app, quadranti e campi dati tramite il Connect IQ Store, le funzioni di sicurezza e di rilevamento degli incidenti, la gestione della musica tramite i principali servizi di streaming come Spotify, Amazon Music o Deezer, anche senza telefono connesso. Da segnalare anche le già menzionate modalità Red Shift e sveglia intelligente.

Garmin Vivoactive 6 integra oltre 80 app sportive e varie funzioni dedicate come HRV Status per ottenere informazioni approfondite sul proprio stato di salute in base ai dati sulla variabilità della frequenza cardiaca (HRV) durante il sonno, la stima del VO2 Max, la possibilità di creare allenamenti a intervalli per corsa e ciclismo, l’allenamento della forza funzionale, i piani di Garmin Coach, o ancora, il Body Battery, una metrica che fornisce un indicatore (un numero da 0 a 100) dei livelli di energia durante la giornata basandosi sugli effetti del riposo notturno e diurno (sonnellini) e delle attività sportive registrate. Presenti inoltre la modalità wheelchair, che tiene traccia delle spinte quotidiane delle persone che usano sedie a rotelle, fornendo alcune informazioni e allenamenti specifici da usare, oltre agli avvisi di movimento e gli esercizi di Mobility per migliorare la flessibilità e quelli di meditazione e respirazione consapevole.

Non mancano inoltre anche varie funzioni per la salute, come il coach del sonno che fornisce un punteggio del sonno e alcune informazioni personalizzate per migliorare la qualità del riposo, i minuti di intensità, l’età di fitness, il rapporto mattutino, che dà una panoramica sulla qualità del sonno, sui livelli di recupero e altre informazioni utili per affrontare la giornata, oltre al monitoraggio di stress, sonno, ciclo mestruale e gravidanza. Comunque, per una panoramica più completa delle funzioni di Garmin Vivoactive 6 vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito web del produttore.

Prezzo e disponibilità di Garmin Vivoactive 6

Garmin Vivoactive 6 è stato presentato oggi ma sarà disponibile in Italia al prezzo di 329,99 euro (30 euro in più rispetto al prezzo di listino di Vivoactive 5) da venerdì 4 aprile nei colori menzionati: Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green e Pink Dawn. Si potrà acquistare sul sito di Garmin, ma sarà anche disponibile su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.