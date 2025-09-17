Giornata di annunci per Garmin che ha ufficializzato tre nuovi smartwatch a partire da Garmin Venu 4, il nuovo esponente della apprezzatissima serie dedicata al fitness e alle attività quotidiane.

A fargli compagnia troviamo Garmin Instinct Crossover AMOLED, ennesima iterazione dello smartwatch dedicato alle attività outdoor (anche estreme), e Garmin Bounce 2, smartwatch pensato per i bambini nonché unico tra i nuovi modelli che non arriva in Italia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui nuovi smartwatch Garmin.

Garmin Venu 4

Partiamo proprio da Garmin Venu 4, uno smartwatch pensato per aiutare le persone a comprendere meglio il proprio corpo e a prendere decisioni più sane grazie al monitoraggio delle tendenze di salute e alla capacità di registrare i cambiamenti nello stile di vita.

Dal punto di vista estetico, lo smartwatch si presenta con design in metallo e viene proposto nelle varianti con cassa da 41 mm o cassa da 45 mm, tutte affiancate da cinturini “standard” da 22 mm in silicone o in pelle. Rispetto al predecessore Venu 3, vanta la presenza di una torcia LED.

Novità sul fronte del benessere, del fitness e dell’accessibilità

Sul fronte del benessere, Garmin Venu 4 può contare su tre novità rispetto al modello di precedente generazione: Stato di salute (disponibile in beta sull’orologio e tramite l’app Garmin Connect, verifica se alcune metriche di salute si allontanano dal livello abituale per comprendere come influenzano la salute dell’utente), Registrazione comportamenti (permette di inserire comportamenti personalizzati o preimpostati per ottenere un report nell’app Garmin Connect sull’influenza di questi comportamenti su sonno, stress e HRV) e Allineamento sonno (un report sul sonno di nuova concezione che tiene traccia di come il corpo sia allineato al ciclo di sonno interno, sfruttando il ritmo circadiano).

Per quanto riguarda il fitness, c’è il nuovo Garmin Fitness Coach, un assistente che offre allenamenti personalizzati per oltre 25 attività, con sessioni che si modificano quotidianamente in base alla cronologia delle attività, al sonno e al recupero. Il nuovo profilo Allenamenti misti, invece, consente di passare da uno sport a un altro stoppando l’attività e selezionando “cambia sport”.

Infine, per quanto concerne l’accessibilità, Garmin Venu 4 è in grado di leggere l’ora del giorno e le informazioni sulla salute (l’audio fuoriesce dallo speaker integrato); inoltre, lo smartwatch integra i Filtri colore per “correggere” lo schermo e risultare leggibile anche dalle persone affette da varie forme di daltonismo.

Altre novità di Garmin Venu 4

Rispetto al modello precedente, Garmin Venu 4 perde qualcosina in termini di autonomia, raggiungendo comunque i 10 giorni (41 mm) o i 12 giorni (45 mm) in modalità smartwatch, consentendo agli utenti di monitorare, durante tutto l’arco della giornata, le varie metriche della salute, il sonno, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la Body Battery, il monitoraggio della salute delle donne (inclusa le stime dell’ovulazione) e altri parametri.

Oltre a tutta la gamma di funzioni di salute, fitness e connettività targata Garmin (incluso Garmin Pay), troviamo la possibilità di rispondere ai messaggi di testo tramite l’assistente vocale dello smartphone (Android o iOS) associato; alcuni comandi vocali, come quelli per impostare un timer e avviare un’attività fisica, possono essere attivati direttamente dallo smartwatch.

Specifiche tecniche di Garmin Venu 4

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Garmin Venu 4.

Diametro cassa: 41 mm o 45 mm

o Spessore cassa: 12 mm

Peso (senza cinturino): 33 grammi (41 mm) o 38 grammi (45 mm)

(41 mm) o (45 mm) Materiali: acciaio inossidabile (lunetta), acciaio inossidabile e polimeri rinforzati in fibra (cassa), Corning Gorilla Glass 3 (fronte)

(lunetta), (cassa), (fronte) Certificazione: 5 ATM

Display: AMOLED con Always-on display 1,2″ con risoluzione 390 x 390 pixel (41 mm) 1,4″ con risoluzione 454 x 454 pixel (45 mm)

con Always-on display Memoria integrata: 8 GB

Audio: speaker e microfono integrati

Connettività: Wi-Fi , Bluetooth , NFC (per Garmin Pay), GPS (multi-banda)

, , (per Garmin Pay), (multi-banda) Sensori: Cardio da polso Garmin Elevate , Pulsossimetro , Altimetro barometrico , Bussola , Giroscopio , Accelerometro , Termometro , Luce ambientale

, , , , , , , Batteria: integrata agli Ioni di litio Autonomia fino a 10 giorni (41 mm) o 12 giorni (45 mm) con Always-on display Autonomia fino a 20 giorni (41 mm) o 25 giorni (45 mm) con Risparmio energetico Metodo di ricarica proprietario

Compatibilità: iOS e Android tramite app Garmin Connect

Immagini di Garmin Venu 4 (41 mm)

Nella declinazione con cassa da 41 mm, il nuovo Garmin Venu 4 è disponibile in variante “Standard” (con cassa Lunar Gold e cinturino in silicone Bone, con cassa Silver e cinturino in silicone Periwinkle o con cassa Slate e cinturino in silicone Black) e in variante “Exclusive” (con cassa Lunar Gold, cinturino in pelle Light Sand e cinturino in silicone Bone).

Previous Next Fullscreen

Immagini di Garmin Venu 4 (45 mm)

Anche nella declinazione con cassa da 45 mm, il nuovo Garmin Venu 4 viene proposto in variante “Standard” (con cassa Silver e cinturino in silicone Silver Gray, con cassa Silcer e cinturino in silicone Citron o con cassa Slate e cinturino in silicone Black) o in variante “Exclusive” (con cassa Slate, cinturino in pelle Brown e cinturino in silicone Black).

Previous Next Fullscreen

Garmin Instinct Crossover AMOLED

Per gli utenti appassionati delle attività outdoor in qualsiasi contesto, arriva il nuovo Garmin Instinct Crossover AMOLED, ennesima iterazione dello smartwatch “ibrido” che combina un luminoso schermo AMOLED con le lancette analogiche (rivestite con pigmenti fotoluminescenti e visibili anche al buio).

Lo smartwatch può godere delle novità hardware introdotte sugli smartwatch Garmin più recenti, come la torcia LED, e una batteria in grado di garantire fino a 14 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 18 giorni di autonomia in modalità risparmio energetico.

Novità di Garmin Instinct Crossover AMOLED

Dal punto di vista dimensionale, Garmin Instinct Crossover AMOLED è uno smartwatch con cassa da 47 mm. Esso soddisfa lo standard militare MIL-STD-810, promettendo resistenza a urti, shock termici e umidità. La lunetta è rivestita da un doppio strato di metallo, mentre il display è protetto da vetro zaffiro.

Lo smartwatch integra la tecnologia RevoDrive che va a ricalibrare in autonomia le lancette in caso di caduta accidentale o forte urto, permettendo a Instinct Crossover AMOLED di mostrare sempre l’ora esatta.

Garmin Instinct Crossover AMOLED coniuga sensori avanzati e algoritmi concepiti per analisi approfondite, garantendo agli utenti un monitoraggio completo dello stato di forma e della condizione fisica, proponendo informazioni anche sull’influenza che lo stile di vita ha sul sonno, sullo stress e sulla HRV.

Immagini di Garmin Instinct Crossover AMOLED

Garmin Instinct Crossover AMOLED viene proposto in due varianti: quella “Standard”, disponibile nelle due colorazioni Charcoal e Bronze/Sunburst, e quella “Tactical Edition”, disponibile nella sola colorazione Nero, che aggiunge funzionalità dedicate all’esplorazione in incognito e all’analisi balistica, oltre alla compatibilità con i visori notturni.

Previous Next Fullscreen

Garmin Bounce 2

Chiudiamo con Garmin Bounce 2, la seconda generazione dello smartwatch per bambini con funzionalità di tracciamento e comunicazione basate su connessioni mobili (LTE). Rispetto al modello di prima generazione, guadagna la comunicazione bidirezionale (invece della sola messaggistica vocale) e una funzionalità di trascrizione dei messaggi vocali.

Più in generale, esso si presenta più come un “vero” smartwatch rispetto al predecessore: Garmin ha sostituito la cassa quadrata con una cassa circolare e, oltre ad adattarlo alla nuova forma, ha aggiornato il display alla tecnologia AMOLED; il pannello è da 1,2 pollici con un buon livello di luminosità.

La durata della batteria rimane di 2 giorni come sul modello precedente ma, a causa della nuova funzionalità che consente di scaricare e ascoltare brani da Amazon Music, potrebbe essere ridotta. C’è poi spazio per il tracciamento della posizione in tempo reale (tramite l’app Garmin Jr).

Immagini di Garmin Bounce 2

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei nuovi smartwatch Garmin

Siamo giunti alla conclusione e non ci resta che scoprire le informazioni relative a disponibilità e prezzi dei nuovi smartwatch targati Garmin.

Garmin Venu 4 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 22 settembre 2025. Lo smartwatch viene proposto con cassa da 41 mm o da 45 mm ma questo fattore non incide sul prezzo, che sale di 50 euro rispetto al modello di precedente generazione:

Venu 4 “Standard” (con solo cinturino in silicone) a 549,99 euro

(con solo cinturino in silicone) a Venu 4 “Exclusive” (con cinturino in pelle e cinturino in silicone aggiutivo) a 599,99 euro.

Acquista Garmin Venu 4 su Amazon

A differenza di Venu 4, il nuovo Garmin Instinct Crossover AMOLED è già acquistabile in Italia in due differenti varianti: la Crossover AMOLED viene proposta a 599,99 euro; la Crossover AMOLED – Tactical Edition viene proposta a 699,99 euro.

Acquista Garmin Instinct Crossover AMOLED su Amazon

Chiudiamo con il nuovo Garmin Bounce 2 che, alla pari del predecessore, non arriva in Italia. Esso è già disponibile all’acquisto negli Stati Uniti al prezzo di 299,99 dollari in tre diverse colorazioni (Slate Gray, Light Purple e Turquoise); i servizi LTE restano a pagamento con lo stesso canone disponibile per il modello precedente (9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all’anno).