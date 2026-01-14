Garmin procede spedita nello sviluppo dei prossimi major update per l’intera gamma dei propri smartwatch supportati che, giorno dopo giorno, ricevuono nuove beta pesate per introdurre nuove funzionalità e/o risolvere i bug presenti.

Protagonisti di giornata sono Garmin Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, Venu X1, presentato a metà giugno e da allora disponibile in Italia, e vivoactive 6, presentato lo scorso aprile e da allora disponibile in Italia, oltre che i modelli di punta più recenti a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre 2025 ma non ancora disponibile in Italia.. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare gli smartwatch.

Garmin torna ad aggiornare (in beta) Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6

È passato ormai oltre un mese dal rilascio del più recente aggiornamento in forma stabile (versione 15.16) per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6 e, e a circa tre settimane dalla distribuzione della versione 16.11 beta che ha inaugurato il ciclo di sviluppo, Garmin ha rilasciato una nuova beta.

I tre smartwatch sopra-citati ricevono la nuova versione 16.14 beta che costituisce il secondo passo verso il prossimo major update. Al netto di una novità che coinvolge tutti e tre i dispositivi, il changelog è analogo a quello che accompagnava la precedente versione 16.11 beta (per Venu 4, per Venu X1 e per vivoactive 6),

Changelog – versione 16.14 beta GCM Translation – versione 3.40

Con il prossimo major udpate, i tre smartwatch attendono tante nuove funzionalità (ad esempio l’app per visualizzare i messaggi WhatsApp su vivoactive 6 e Venu X1 o nuove viste rapide e panoramiche su tutti i modelli).

Nuova beta anche per la gamma Fenix 8 (e simili)

Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update anche per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A pochi giorni dalla precedente beta (versione 21.15), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.16 beta che si preoccupa esclusivamente di risolvere bug presenti, dato che il changelog ufficiale è lo stesso della precedente versione.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.