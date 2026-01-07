Garmin sta preparando nuove funzionalità per i propri dispositivi indossabili e le prove di questi lavori in corso sono nascoste nella versione 5.20 dell’app Garmin Connect, quella piattaforma che funge da “ponte” tra i dispositivi dell’azienda e i dati dell’utente.

Il team di sviluppo sta mettendo a punto miglioramenti alla funzionalità Health Status (Stato di salute) e una nuova funzionalità per il monitoraggio dell’alimentazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin sta preparando miglioramenti per la funzione Health Status

Stato di salute (Health Status) è una funzionalità che ha debuttato con il lancio di Garmin Venu 4 nel mese di settembre 2025 e che, da allora, è stata portata (seppur in beta) su molti altri dispositivi dell’azienda elvetico-statunitense.

Questa funzionalità va a combinare cinque parametri chiave relativi al monitoraggio notturno (frequenza cardiaca, HRV, frequenza respiratoria, saturazione dell’ossigeno nel sangue e temperatura cutanea) in un unico report che confronta i valori con l’intervallo tipico dell’utente.

Allo stato attuale, la funzione propone il report per un solo giorno alla volta ma, in futuro, questo report potrà essere esteso a un intervallo di date più esteso, aprendo le porte a riepiloghi sul lungo periodo, la visualizzazione di trend sanitari o panoramiche storiche che combinino l’evoluzione temporale di più metriche (via Gadgets & Wearables).

Gli indizi nella versione 5.20 di Garmin Connect

Dietro le quinte, il team di sviluppo ha aggiunto il nuovo comando getSummaries che consente alla funzionalità di recuperare i dati sullo Stato di salute da più giorni e proporli in un’unico report.

Inoltre, il team di sviluppo ha aggiunto il nuovo elemento healthStatusFormatter che, di solito, serve a segnalare che i dati verranno visualizzati da qualche parte: in soldoni, è un’ulteriore prova del fatto che questi dati su periodi più estesi siano destinati ad essere visualizzati in un’interfaccia utente.

A quanto pare, è già stato messo a punto anche una sorta di flusso di onboarding (schermata di benvenuto), come suggerito dal shouldShowHealthStatusTrackingBanner, ennesima prova del fatto che questi miglioramenti di Stato di salute possano essere molto vicini al rilascio.

Nonostante tutto, queste novità sono ancora nascoste ma Garmin potrebbe decidere di attivarle in qualsiasi momento. Resta da capire se possa configurarsi come funzionalità gratuita o come esclusiva per gli abbonati a Connect+. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Garmin lavora a una nuova funzione per il monitoraggio degli alimenti

Oltre ai miglioramenti per lo Stato di salute, Garmin sta preparando una funzionalità completamente nuova per i propri dispositivi. Stando a quanto scoperto dal portale specializzato Gadgets & Wearables, il team di sviluppo sta preparando il monitoraggio degli alimenti nativo.

Attualmente, Garmin Connect non dispone di una funzionalità del genere (disponibile, ad esempio, tramite app quali MyFitnessPal, Cronometer o Lose It) ma consente la visualizzazione di informazioni relative a calorie e valori nutrizionali se gli utenti decidono di collegare servizi di terze parti.

La versione 5.20 dell’app companion include l’aggiunta del percorso nutrition/food/upload/image e cinque nuove stringhe che suggeriscono il supporto di un flusso basato sulla fotocamera (con annessi permessi, contatori e limiti) per tale funzionalità:

lbl_camera_access_needed

msg_camera_access_needed

message_reached_maximum_photos

message_reached_maximum_photos_plural

photo_limit_value

La funzionalità per il monitoraggio degli alimenti supporterà l’acquisizione delle immagini in-app. Non è chiaro se possa entrarci in qualche modo l’intelligenza artificiale (per l’analisi degli alimenti).

Sempre la versione 5.20 dell’app, suggerisce la presenza della nuova risorsa img_nutrition_setup_genesis_placeholder.webp, un segnaposto assente nella precedente versione dell’app che suggerisce i lavori in corso per la messa a punto della schermata di configurazione della funzionalità.

I lavori in corso per l’interfaccia utente di questa funzionalità sono poi confermati dalla presenza di alcune stringhe di testo che sembrano suggerire scenari di utilizzo del monitoraggio degli alimenti, funzione dotata anche di una sorta di guida contestuale che reagisce a fattori ambientali.

“Il tuo dispositivo può monitorare il consumo di calorie e liquidi durante l’attività per aiutarti a valutare e massimizzare le tue prestazioni di allenamento.” “Crea una strategia Power Guide per ricevere consigli su nutrizione e idratazione.” “Inserisci una temperatura percepita per questa corsa per aiutarti a determinare i tuoi consigli su nutrizione e idratazione.” “Il caldo può aumentare il fabbisogno di idratazione, quindi mantieni un apporto costante di liquidi e carboidrati.” “Avrai bisogno di molti carboidrati per questa corsa, quindi metti in pratica la tua strategia di rifornimento ben prima del giorno della gara.” “Non ci sono raccomandazioni specifiche sui liquidi per questa corsa, ma è una buona idea portare una borraccia e bere quando necessario.”

Parte di questa funzionalità potrebbe essere riservata agli abbonati

Parte della funzionalità di monitoraggio dell’alimentazione potrebbe, tuttavia, essere riservata agli utenti abbonati a Garmin Connect+: ciò è suggerito da alcune stringhe come hasNutritionPremiumFeature e showNutritionFeatureUpdate.

Sembra quindi molto probabile che la funzione venga divisa in più livelli: uno “base” disponibile per tutti e uno “premium” e più completo, destinato agli abbonati. Ciò non sorprende, dato che Connect+ è sempre più al centro della strategia aziendale di Garmin.

Alla stregua dei miglioramenti per Health Status, non sappiamo quando questa nuova funzionalità di monitoraggio degli alimenti possa essere messa a disposizione degli utenti. Essa è attualmente in fase attiva di sviluppo e, una volta pronta, rappresenterà un’interessante aggiunta alla suite di funzioni proposte coi propri dispositivi dall’azienda elvetico-statunitense.