Al culmine di un lungo ciclo di sviluppo, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in forma stabile per la gamma Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal mese di gennaio e per Instinct Crossover AMOLED, presentato nel mese di settembre.

Tutti questi smartwatch ricevono il nuovo major update, accompagnato da un lungo changelog. Nel frattempo, è arrivato un nuovo aggiornamento anche per Index Sleep Monitor, il wearable di Garmin progettato per il monitoraggio avanzato per il sonno che è stato presentato nel mese di giugno. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per Garmin Instinct 3 e altri modelli di fascia media

Garmin porta a termine il programma beta per tantissimi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Il tutti i casi, gli smartwatch ricevono la nuova versione 12.21 del software che va a sostituire le precedenti versioni 10.36 e 11.11 “stabili” (a seconda del modello specifico). Si tratta dunque di un major update e, come tale, è accompagnato da un changelog piuttosto corposo che riportiamo di seguito.

Changelog (versione 12.21): Modifiche per tutti gli Instinct 3 e Instinct E Aggiunto il supporto per Health Status. Fornisce le modifiche ai dati sulla salute e sul benessere generale da visualizzare sull’app Garmin Connect.

Aggiunto supporto per la modifica di avvisi personalizzati e di prossimità in GCM.

Aggiunto supporto per l’aggiornamento del software del sensore tramite BLE.

Interfaccia utente dell’app Area Calc migliorata.

Risolti i problemi con gli avvisi di intervallo per il timer rapido.

Risolto il problema per cui lo sguardo del messenger poteva essere aggiunto due volte.

Corrette le unità errate o mancanti nei dettagli dei messaggi di Messenger.

Risolto un potenziale problema per cui il grafico dell’elevazione del percorso risultava piatto.

Risolto il problema per cui OHR non poteva essere abilitato da una modalità di alimentazione se l’impostazione di sistema era disattivata.

Risolto il problema per cui alcuni nomi di attività non venivano tradotti.

Risolto il problema in DogTrack per cui la direzione del puntatore del cane non corrispondeva a quella del dispositivo portatile. Modifiche esclusive per Instinct 3 Solar e Instinct E Aggiunto il campo dati Passaggi.

Aggiunta l’opzione campo dati quadrante orologio Pulse Ox.

Aggiunta l’opzione del campo dati del quadrante dell’orologio Recovery Time.

Risolto il possibile problema di consumo della batteria quando si utilizzano i quadranti CIQ.

Risolto il problema per cui l’aggiornamento software non veniva visualizzato immediatamente dopo “Verifica aggiornamenti”.

Risolti i problemi con l’app Meteo quando si accedeva dall’elenco delle app.

Corretta la distanza DogTrack quando si utilizzano unità metriche.

Risolto il problema per cui i grafici del quadrante dell’orologio potevano mostrare dati obsoleti.

Corretto il campo dati del quadrante del calendario che mostra gli eventi di date future.

Risolto un potenziale problema grafico sul quadrante dell’orologio Morning Report. Modifiche esclusive per Instinct 3 Solar e Instinct 3 AMOLED Aggiunto supporto per HRM Pace e Distanza tramite BLE. Modifiche esclusive per Instinct 3 AMOLED Aggiunta l’opzione del campo dati UTC a più quadranti.

Aggiunta l’opzione del campo dati del barometro al quadrante predefinito.

Corrette le animazioni del Report mattutino e dell’allenamento (solo 45 mm). Modifiche esclusive per Instinct 3 Solar Risolto il crash durante la visualizzazione degli allenamenti giornalieri consigliati.

Corretto l’indicatore grafico del rapporto di carico. Modifiche esclusive per Instinct Crossover AMOLED Aggiunto un nuovo design per il quadrante dell’orologio.

Varie correzioni e miglioramenti all’interfaccia utente.

Risolto il problema per cui le lancette potevano bloccarsi dopo aver completato un’attività.

Risolti vari problemi con il menu dei sensori.

Corretta la pagina informativa del sensore della mazza da golf.

Corretta l’animazione delle chiamate perse.

Corretta la scala del grafico del barometro.

Corretto il conto alla rovescia per il Kill Switch (solo Tactical Edition).

Nuovo aggiornamento per Garmin Index Sleep Monitor

Al netto di tutti gli smartwatch sopra-citati, Garmin ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento software anche per la fascia smart per il monitoraggio del sonno e del recupero, ovvero Index Sleep Monitor.

L’aggiornamento porta con sé la nuova versione 3.82 del software che, facendo fede al changelog, introduce una sola novità molto importante: parliamo della funzione Health Status, annunciata da Garmin nel mese di settembre.

Si tratta di uno strumento progettato per fornire maggiore contesto legato allo “storico” dell’utente su cinque metriche fondamentali della salute monitorate durante la notte: frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca (HRV), frequenza respiratoria, saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂) e temperatura cutanea.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.