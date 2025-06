A meno di un mese dal lancio di Forerunner 570 e Forerunner 970, Garmin ha presentato oggi Venu X1, uno smartwatch di fascia alta ricco di funzioni smart e sportive. È per certi versi una mosca bianca nella gamma dell’azienda, soprattutto dal punto di vista estetico ma anche per quanto riguarda il target di riferimento.

Nel marasma di smartwatch Garmin tondi, spessi e palesemente focalizzati sullo sport, Venu X1 è squadrato, molto sottile e molto versatile, come alcuni potrebbero già intuire dal nome “Venu” e come tutti possono notare dalle molte funzionalità sportive e per tutti i giorni di cui è dotato.

Design, caratteristiche e funzioni di Garmin Venu X1

Di Garmin Venu 3 (qui c’è la nostra recensione) eredita il nome di famiglia e molte funzioni smart introdotte da quello che all’epoca era lo smartwatch più smart di Garmin. Eppure non è affatto automatico considerarlo suo erede diretto, soprattutto perché è completamente diverso il design, che lo avvicina piuttosto a un altro membro della serie Venu, ovvero Venu Sq 2.

Ma anche qui le differenze sono molte, già solo considerando la completezza (e il prezzo: 799,99 euro) di Garmin Venu X1, che lo pone ad altezze decisamente superiori sia rispetto al primo che rispetto a quest’ultimo rendendolo, appunto, un dispositivo a sé, che sembra tracciare una nuova via nella gamma degli orologi dell’azienda, negli ultimi anni più propensa che in precedenza a integrare e a mescolare funzioni tra i suoi diversi smartwatch.

Design e immagini

Garmin Venu X1 misura 41 mm di larghezza, 46 mm di altezza e 7,9 mm di spessore; pesa 40 grammi con cinturino (in nylon), 34 grammi senza. Ingombri molto contenuti, dunque, per un orologio che si presenta con una cassa in polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio, due pulsanti fisici posizionati sullo stesso lato, una torcia a LED e una lente in vetro zaffiro a protezione dello schermo.

È inoltre resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri ed è disponibile in due colorazioni: Moss (verde muschio) con fondello in titanio e cinturino in nylon ComfortFit moss oppure in Black con fondello in titanio slate e cinturino in nylon ComfortFit black.

Previous Next Fullscreen

Caratteristiche tecniche

Garmin Venu X1 ha uno schermo AMOLED da 2 pollici precisi con risoluzione di 448 x 486 pixel, il display più grande mai montato su un orologio del produttore, al di sotto del quale trova posto una dotazione tecnica di tutto rispetto con il necessario per tracciare le attività e monitorare i parametri vitali dell’utente.

Per quanto riguarda i sensori può contare su una versione inedita del cardiofrequenzimetro Garmin Elevate (dalle immagini stampa sembra diverso rispetto al Gen5 montato su Fenix 8, Venu 3 e sui più recenti smartwatch, non è nemmeno la versione precedente Gen4) oltre a saturimetro, giroscopio, bussola, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e sensore di profondità. Completa anche la dotazione di sistemi di localizzazione satellitare, fra i quali troviamo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ma, stranamente per un dispositivo di questa fascia di prezzo, non il sistema multibanda (qui per saperne di più).

Garmin Venu X1 è inoltre dotato di 32 GB di spazio di archiviazione interno e di connettività wireless Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi. Presenti anche altoparlanti e microfoni per rispondere alle chiamate dall’orologio (con il telefono connesso) o interagire con l’assistente vocale dello smartphone.

Questione autonomia, Garmin dichiara quanto segue (senza specificare ulteriormente) in base alle modalità impostate e ai contesti d’uso:

Modalità smartwatch: fino a 8 giorni (2 giorni schermo always-on)

Modalità smartwatch con risparmio energetico: fino a 11 giorni

Modalità GNSS solo GPS: fino a 16 ore

Modalità All-Systems GNSS: fino a 14 ore

Modalità All-Systems GNSS con musica: fino a 7 ore

Funzioni software

A differenza di Venu 3, Garmin non accenna alle funzioni ECG per Garmin Venu X1, che risulta quindi incompatibile. Non è chiaro se per questioni software o hardware. Ci sono tuttavia le mappe mondiali TopoActive precaricate, una prima assoluta per la serie Venu, che permettono di orientarsi, di sfruttare varie funzioni di navigazione e di seguire delle tracce precaricate; sono presenti anche le mappe CourseView con oltre 43mila campi da golf di tutto il mondo.

Sono più di 100 le app sportive precaricate nell’orologio, che lo rendono un dispositivo adatto anche a monitorare in maniera approfondita la stragrande maggioranza degli sport, in una maniera molto più approfondita rispetto a qualsiasi altro smartwatch della famiglia Venu per via delle varie funzioni di cui è dotato: dal ClimbPro al Training Readiness passando per Endurance Score, Hill Score, Training Status, Stamina e altre ancora, funzioni finora esclusive degli sportwatch veri e propri come i Forerunner e i Fenix.

Sono diverse anche le funzioni per monitorare la salute, sostanzialmente le solite fornite da Garmin negli smartwatch più recenti: monitoraggio costante della salute e del benessere con analisi di HRV, sonno, Body Battery e vari altri parametri che permettono di avere un quadro dettagliato e costantemente aggiornato della forma fisica e dello stato di salute.

Per quanto riguarda invece le funzioni smart, Garmin Venu X1 ha la particolarità (per essere un Garmin) di permettere all’utente di chiamare e rispondere alle telefonate dal polso grazie all’integrazione di altoparlanti e microfoni, funzione disponibile con uno smartphone associato che permette inoltre di controllare alcune funzionalità dell’orologio tramite l’assistente vocale del telefono, utile anche per rispondere ai messaggi, ad esempio.

Non mancano poi tutte le altre funzioni smart classiche degli orologi di Garmin, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti contactless con Garmin Pay, caricare musica e contenuti audio sullo smartwatch per ascoltarli durante gli allenamenti (per esempio) senza doversi portare lo smartphone, le funzioni di sicurezza e rilevamento, oltre a tutte le altre funzioni che potete trovare e approfondire direttamente sul sito di Garmin.

Prezzo e disponibilità di Garmin Venu X1

Come anticipato Garmin Venu X1 costa 799,99 euro di listino, una cifra elevata che è possibile spiegare con l’integrazione delle mappe precaricate e delle funzioni di navigazione, con le molte funzionalità sportive (inedite per la serie Venu) ma anche con la miniaturizzazione raggiunta dall’azienda, che con questo orologio sembra guardare oltre la sua fetta di utenti appassionati provando a puntare a fare concorrenza a rivali ben più popolari, come Apple Watch.

Garmin Venu X1 sarà disponibile sul mercato italiano dal prossimo 18 giugno, e lo si potrà acquistare nelle due colorazioni menzionate sia sul sito di Garmin che su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.