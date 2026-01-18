Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento minore in forma stabile per alcuni dei suoi smartwatch di fascia media e fascia alta: parliamo di Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, Venu X1, presentato a metà giugno e da allora disponibile in Italia, e vivoactive 6, presentato lo scorso aprile e da allora disponibile in Italia.

Parallelamente, l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento per gli sportwatch di punta più recenti, a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre 2025 ma non ancora disponibile in Italia.. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare tutti i modelli coinvolti.

Nuovo aggiornamento per i Garmin Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6

Nonostante il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update sia già in corso, Garmin ha rilasciato un nuovo major update per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 15.52 del software (che sostituisce la precedente versione 15.16).

Il nuovo aggiornamento è accompagnato da un changelog decisamente risicato che parla esclusivamente della risoluzione di bug. Il changelog, riportato di seguito, è identico per i tre modelli.

Changelog – Versione 15.52 (dalla versione 15.16) Modifiche a supporto della produzione.

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Garmin aggiorna in beta Fenix 8 e gli altri modelli della gamma

Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update anche per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A pochi giorni dalla precedente beta (versione 21.16), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.17 beta che si preoccupa esclusivamente di risolvere bug presenti, evidenziati all’interno del changelog ufficiale.

Changelog – Versione 21.17 beta (dalla versione 21.16 beta) Corretta la pagina di conferma del backup, che ora richiede tre secondi di attesa prima di confermare. Risolto un problema per cui la perdita del GPS poteva causare l’interruzione della navigazione. Corretta la leggibilità del quadrante dell’orologio Portal quando il colore principale è rosso e Red Shift è attivo. Corretta la mancanza di campi dati nel ciclo di navigazione attiva dopo il ripristino da un backup. Nota importante sulle funzionalità ECG, immersione e aviazione: questa versione beta del software 21.12 disabilita le funzionalità ECG, immersione e aviazione.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.