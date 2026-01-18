Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento minore in forma stabile per alcuni dei suoi smartwatch di fascia media e fascia alta: parliamo di Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, Venu X1, presentato a metà giugno e da allora disponibile in Italia, e vivoactive 6, presentato lo scorso aprile e da allora disponibile in Italia.
Parallelamente, l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento per gli sportwatch di punta più recenti, a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre 2025 ma non ancora disponibile in Italia.. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare tutti i modelli coinvolti.
Nuovo aggiornamento per i Garmin Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6
Nonostante il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update sia già in corso, Garmin ha rilasciato un nuovo major update per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 15.52 del software (che sostituisce la precedente versione 15.16).
Il nuovo aggiornamento è accompagnato da un changelog decisamente risicato che parla esclusivamente della risoluzione di bug. Il changelog, riportato di seguito, è identico per i tre modelli.
Changelog – Versione 15.52 (dalla versione 15.16)
- Modifiche a supporto della produzione.
- Varie correzioni di bug e miglioramenti.
Garmin aggiorna in beta Fenix 8 e gli altri modelli della gamma
Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update anche per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).
A pochi giorni dalla precedente beta (versione 21.16), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.17 beta che si preoccupa esclusivamente di risolvere bug presenti, evidenziati all’interno del changelog ufficiale.
Changelog – Versione 21.17 beta (dalla versione 21.16 beta)
- Corretta la pagina di conferma del backup, che ora richiede tre secondi di attesa prima di confermare.
- Risolto un problema per cui la perdita del GPS poteva causare l’interruzione della navigazione.
- Corretta la leggibilità del quadrante dell’orologio Portal quando il colore principale è rosso e Red Shift è attivo.
- Corretta la mancanza di campi dati nel ciclo di navigazione attiva dopo il ripristino da un backup.
Nota importante sulle funzionalità ECG, immersione e aviazione: questa versione beta del software 21.12 disabilita le funzionalità ECG, immersione e aviazione.
Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
