Garmin procede spedita nella quotidiana distribuzione di nuovi aggiornamenti software in beta per dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, utili per affinare il software che rappresenterà il prossimo major update per tutti i modelli supportati.

Le nuove beta sono in distribuzione per tutti i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal gennaio dello scorso anno e per Instinct Crossover AMOLED, oltre che per alcuni modelli più datati come quelli di punta della serie Fenix 7 (annunciata a partire da gennaio 2022), ma anche Venu 3/3s e vivoactive 5. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin aggiorna in beta tutti i modelli della gamma Instinct 3

A una settimana esatta dal rilascio della precedente versione in anteprima, Garmin sta già rilasciando una nuova beta per tantissimi dei suoi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Tutti questi modelli stanno ricevendo la nuova versione 13.15 beta (prende il posto della precedente 13.14 beta). Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto scarno e racconta della risoluzione di un paio di bug e dell’aggiunta di una funzionalità per un modello in particolare.

Changelog – Versione 13.15 beta (dalla versione 13.14 beta) Risolto il problema per cui il dispositivo poteva rientrare in modalità sospensione dopo essere stato disattivato. Modifiche per i soli modelli Solar/E: Risolto il potenziale crash durante la disconnessione da un computer. Modifiche per il solo modello Crossover: Aggiunto un design aggiuntivo per il quadrante dell’orologio.

Garmin aggiorna in beta tutti i modelli della gamma Fenix 7

Garmin continua a portare avanti l’attuale ciclo di sviluppo anche per tutti gli smartwatch di fascia alta un po’ più datati: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.

Tutti questi modelli, che hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento in forma stabile nella prima metà di dicembre (versione 23.48), hanno già ricevuto nell’ultimo periodo svariate versioni in anteprima e ora ricevono la nuova versione 25.11 beta (sostituisce la precedente 25.10 beta).

La nuova versione in anteprima è ccompagnata da un changelog “vuoto”, utile per informare gli utenti dell’unico cambiamento apportato: sugli smartwatch è stata abilitata la funzione ECG nonostante la beta; la funzione Immersione, invece, rimane disabilitata.

Changelog – Versione 25.11 beta (dalla versione 25.10 beta) Abilitata la funzione ECG

Nuovo aggiornamento in beta per Garmin Venu 3/3s e vivoactive 5

Passando ai modelli più datati, Garmin ha rilasciato una nuova beta “minore” anche per Venu 3, Venu 3s e vivoactive 5: tutti e tre gli smartwatch ricevono la nuova versione 17.05 che sostituisce la precedente 17.02 (sempre in beta) rilasciata a inizio dicembre.

Nonostante il piccolo passo avanti nella numerazione del software, questa nuova beta non porta con sé novità: il changelog diffuso da Garmin (sia per Venu 3/3s che per vivoactive 5) è rimasto infatti invariato rispetto a quello che accompagnava le precedenti beta; probabile che siano stati semplicemente risolti alcuni bug.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.