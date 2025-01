Mentre tutti gli occhi sono sul CES 2025 di Las Vegas in corso in queste ore, Garmin ha presentato a Milano varie novità disponibili a breve in Italia: la serie Instinct 3 e zūmo R1 Radar (che si può già acquistare). La prima è una famiglia di sportwatch molto robusti, per la prima volta disponibili anche con schermo AMOLED; il secondo è una sorta di Garmin Varia, un sistema radar per motociclisti, il primo realizzato appositamente per le moto. Eccone una panoramica.

Garmin Instinct 3: caratteristiche, funzioni e design

Iniziamo dalla nuova serie di sportwatch Garmin, dispositivi che cambiano dalla precedente generazione soprattutto per la tecnologia del display che adottano: AMOLED al posto dei MiP monocromatici. Un cambiamento notevole, forse il più notevole fra due generazioni contigue nella gamma di orologi del produttore, che tuttavia riguarda solo un modello dei tre che compongono la serie: Garmin Instinct 3 AMOLED, Instinct 3 Solar e Instinct E.

Il primo è il modello di punta, il più costoso e tecnologicamente avanzato dei tre assieme a Garmin Instinct 3 Solar, con cui condivide praticamente tutto, a parte le tecnologie relative allo schermo e ai pannelli sensibili alla luce solare. Discorso diverso per Garmin Instinct E, che è molto più economico e inferiore per dotazione tecnica.

Caratteristiche tecniche di Garmin Instinct 3 AMOLED

Garmin Instinct 3 AMOLED è uno sportwatch disponibile in due dimensioni, con cassa da 45 o da 50 mm di diametro, rispettivamente con spessore di 14,9 e 14,4 mm e con pesi di 53 e 59 grammi. Il modello più piccolo monta uno schermo da 1,2 pollici, mentre è da 1,3″ l’altro, degli AMOLED con risoluzione di 390 x 390 pixel e 416 x 416 pixel, rispettivamente.

Sono dotati di 4 GB di spazio di archiviazione interno, di connettività Bluetooth e ANT+ e di una buona dotazione di sensori comprensiva di cardiofrequenzimetro (Garmin Elevate Gen4, non il più recente, stesso discorso per gli altri due modelli), altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro e termometro. Niente GNSS a doppia frequenza (qui per saperne di più), ma non mancano i sistemi di localizzazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo e anche la tecnologia SatIQ. Da segnalare inoltre la torcia integrata, per correre o camminare in sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda l’autonomia, non sono ai livelli dei Solar, ovviamente, ma entrambi i modelli di Garmin Instinct 3 AMOLED da 45 e 50 mm promettono molto. Questi sono i dati dichiarati da Garmin, che non ha contestualizzato ulteriormente gli scenari di utilizzo:

versione con cassa da 45 mm : Smartwatch: fino a 18 giorni (7 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 24 giorni Solo GPS: fino a 32 ore Tutti i sistemi satellitari: fino a 25 ore Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 23 ore (con un uso tipico della tecnologia SatIQ) Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 68 ore GPS Expedition: fino a 16 giorni

: versione con cassa da 50mm : Smartwatch: fino a 24 giorni (9 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 30 giorni Solo GPS: fino a 40 ore Tutti i sistemi satellitari: fino a 32 ore Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 30 ore (con un uso tipico della tecnologia SatIQ) Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 86 ore GPS Expedition: fino a 20 giorni

:

Caratteristiche tecniche di Garmin Instinct 3 Solar

Anche Garmin Instinct 3 Solar arriva in due versioni con cassa da 45 e da 50 mm, con lo stesso spessore e un grammo in meno di peso rispetto ai modelli AMOLED, in entrambi i casi. Come anticipato, lo schermo è una delle due principali differenze con questi ultimi, uno schermo MiP monocromatico in entrambi i casi da 1,1″ con risoluzione di 176 x 176 pixel.

L’altra differenza importante sta nella tecnologia Power Glass della lente, che trasforma la luce solare che colpisce il dispositivo in energia utile per allungare l’autonomia dei due orologi. Garmin dichiara quanto segue per Instinct 3 Solar:

versione con cassa da 45 mm : Smartwatch: fino a 28 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 65 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Solo GPS: fino a 40 ore/130 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 28 ore/50 ore con energia solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 24 ore o 40 ore con energia solare (Ricarica solare, con un uso in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux; con un uso tipico della tecnologia SatIQ) Durata massima batteria in modalità GPS: fino a 100 ore/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Expedition GPS: fino a 36 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux)

: versione con cassa da 50 mm : Smartwatch: fino a 40 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 100 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Solo GPS: fino a 60 ore/260 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 40 ore/80 ore con energia solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 34 ore o 60 ore con energia solare (Ricarica solare, con un uso in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux; con un uso tipico della tecnologia SatIQ) Durata massima batteria in modalità GPS: fino a 150 ore/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Expedition GPS: fino a 60 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux)

:

Per il resto, rispetto ai modelli AMOLED, i Garmin Instinct 3 Solar hanno meno spazio di archiviazione interno, pari a 128 MB, ma la stessa dotazione di connettività, sensori, e sistemi di localizzazione satellitare.

Caratteristiche tecniche di Garmin Instinct E

Costa meno ed è di conseguenza anche meno ricco rispetto agli altri Garmin Instinct E, uno sportwatch robusto e disponibile in versione da 40 e da 45 mm, rispettivamente con spessore di 13,6 e 14,2 mm e dal peso di 41 e 48 grammi. Come i modelli Solar, sono dotati di schermi monocromatici MiP, da 0,86″ e da 0,9″, con risoluzione di 166 x 166 pixel e 176 x 176 pixel, in ordine.

La resa non è delle migliori benché leggermente superiore per densità rispetto ai modelli Solar, tecnologia di schermo che tuttavia impatta poco sull’autonomia che, pur senza l’energia solare catturata da questi ultimi, è tuttavia più che buona, almeno sulla carta. Questi sono i dati dichiarati da Garmin per Instinct E:

versione con cassa da 40 mm : Smartwatch: fino a 14 giorni Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 35 giorni GPS: fino a 21 ore Tutti i sistemi satellitari: 14 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 43 ore Attività Expedition GPS: fino a 17 giorni

: versione con cassa da 45 mm : Smartwatch: fino a 16 giorni Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 40 giorni GPS: fino a 24 ore Tutti i sistemi satellitari: 16 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 50 ore Attività Expedition GPS: fino a 20 giorni

:

Anche loro hanno 128 MB di spazio di archiviazione interno, connettività Bluetooth e ANT+ e una buona dotazione di sensori e di sistemi di localizzazione, ma manca la tecnologia SatIQ, che seleziona automaticamente la modalità satellitare corretta per impattare meno sulla batteria.

Funzioni software

Sono tutti degli sportwatch di fascia media, dotati di varie funzioni sportive ma non adatti ai più esigenti, per i quali servono dispositivi come i Forerunner, i Fenix o gli Epix. Permettono tuttavia di monitorare molti sport, hanno alcune funzioni di navigazione basiche (non sono cartografici), consentono di tenere traccia degli allenamenti e di pianificare delle sessioni con Garmin Coach, potendo creare dei programmi di allenamento o degli workout veri e propri, ottenendo vari parametri utili, compresi i tempi di recupero, visibili sia sullo smartwatch che sull’app companion Garmin Connect.

Per quanto riguarda invece le funzioni smart, è possibile effettuare pagamenti contactless con Garmin Pay (ma non su Instinct E), ricevere le email e le notifiche dello smartphone collegato, comunicare con i messaggi bidirezionali dal polso tramite app Garmin Messenger e aggiungere quadranti, campi dati e app tramite lo store Connect IQ. Presenti anche varie funzioni per monitorare la salute, lo stress e la risposta fisica ai diversi stimoli.

Design e immagini

Esteticamente parlando, sono degli sportwatch rugged, poco eleganti ma sportivi e adatti alle attività all’aperto per via della robustezza dovuta all’utilizzo di materiali resistenti, principalmente plastica e un mix di alluminio e polimero rinforzato in fibra per la lunetta dei Garmin Instinct 3 AMOLED e Solar. Tutti hanno inoltre la certificazione di impermeabilità a 10 ATM, ovvero resistono fino alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri.

A seguire una panoramica con le varie colorazioni e abbinamenti dei cinturini, tutti in silicone:

Garmin Instinct 3 AMOLED : Neotropic con cinturino in silicone Neotropic Black, cinturino Black

: Garmin Instinct 3 Solar : versione con cassa da 45 mm: Twilight Black versione con cassa da 50 mm: Black con cinturino in silicone Charcoal Twilight con cinturino in silicone Solstice

: Garmin Instinct E : Black con cinturino in silicone Charcoal Electric Lime con cinturino in silicone Electric Lime

:

Garmin zūmo R1 Radar, per una maggiore consapevolezza in moto

È il primo sistema radar per moto di Garmin, un dispositivo che ricorda la serie Garmin Varia per ciclisti, che permette di avere maggiore consapevolezza di ciò che accade dietro di sé.

Garmin zūmo R1 Radar si aggancia sotto alla targa, dispositivo dotato di luci esterne laterali e posteriore che rendono la moto più visibile, e di un sistema radar in grado di rilevare i veicoli in avvicinamento fino a 60 metri di distanza.

Quando rileva un veicolo che si sta avvicinando, oltre a far lampeggiare la luce posteriore per aumentare la visibilità della moto, lo segnala facendo accendere le spie luminose posizionate sul manubrio e, quando associato a un casco o all’auricolare tramite l’app per smartphone zūmo Radar, invia anche degli avvisi audio.

Per il resto, ha la certificazione di resistenza IP67 contro acqua e polvere, si collega ai dispositivi terzi tramite Bluetooth LE e direttamente al sistema di alimentazione della moto, facendo sì che si accenda e spegna insieme alla motocicletta stessa.

“Come tutti i motociclisti sanno, la consapevolezza della situazione è fondamentale quando si è in viaggio. Le informazioni sulla posizione dei veicoli in avvicinamento, in particolare di quelli che potrebbero trovarsi nel vostro angolo cieco permettono di guidare con maggiore sicurezza e le luci esterne ad alta visibilità possono aiutare anche gli altri conducenti ad accorgersi di voi”, ha detto Stefano Viganò, Amministratore delegato di Garmin Italia.

Volendo, lo si può collegare anche a zūmo XT2, un navigatore satellitare per moto con display da 6 pollici acquistabile separatamente, dispositivo che permette di vedere direttamente a schermo i veicoli nelle vicinanze, come visibile nel video che segue.

Prezzi e disponibilità

Garmin zūmo R1 Radar costa 599,99 euro, 1.199,99 euro aggiungendo il navigatore zūmo XT2, dispositivi già acquistabili in Italia. Mentre questi sono i prezzi della nuova serie di sportwatch del produttore, che saranno disponibili sul nostro mercato dal 10 gennaio sul sito di Garmin e poco dopo anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati: