Nel corso dell’evento Awe Dropping del 9 settembre 2025, Apple ha presentato i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, ma anche le cuffie AirPods Pro 3 e i nuovi smartwatch Apple Watch Series 11, Watch SE 3 e Watch Ultra 3.

Per la prima volta da qualche anno, il colosso di Cupertino ha deciso di rinnovare l’intera gamma smartwatch e, considerando che gli ultimi arrivati sono ancora disponibili solo in pre-ordine (le vendite effettive partono il 19 settembre 2025), è bene andare a confrontare i modelli 2025 con i loro predecessori diretti per capire cosa cambia, se convenga passare da una generazione alla successiva e quale modello possa fare al caso vostro.

Apple Watch SE 3 e Watch SE 2: le differenze

A tre anni di distanza dal lancio di Apple Watch SE 2, il colosso di Cupertino ha deciso di rinnovare il proprio modello che sta alla base della gamma lanciando il nuovo Apple Watch SE 3. Andiamo a capire cosa cambia sulla carta tra il modello 2022 e il nuovo modello 2025.

Design, dimensioni e display

Apple Watch SE 3 ripropone esattamente lo stesso design che trovavamo sul modello di precedente generazione, ereditato dai modelli “Series” di quarta, quinta e sesta generazione.

I due smartwatch propongono una cassa in alluminio da 40 o 44 mm e le stesse dimensioni. Anche il peso è paragonabile. L’unica differenza estetica è riscontrabile nelle colorazioni, dato che sul modello 2025 non è più disponibile la colorazione Argento. Restano invece le colorazioni Mezzanotte e Galassia.

Sul fronte del display cambia qualcosina: rimane un Retina LTPO OLED da 1,57 pollici o 1,78 pollici con densità di pixel pari a 326 ppi e luminosità di picco a 1.000 nit; Apple Watch SE 3 però offre il supporto all’Always-on display, è in grado di scendere fino a 2 nit di luminosità minima e dispone della protezione con vetro Ion-X ( risulta quattro volte più resistente ai graffi rispetto alla precedente generazione).

Specifiche tecniche, sensoristica e batteria

Mentre il modello 2022 ruota attorno al chip Apple S8, il modello 2025 ruota attorno al chip Apple S10, il più recente tra quelli che Apple abbia finora incluso nei propri smartwatch: si tratta ancora di un chip con CPU dual-core a 64 bit affiancato dal chip wireless Apple W3 (di conseguenza, non cambia nulla sul fronte della connettività).

Il più recente chip S10 include anche un Neural Engine a 4-core e sblocca il supporto alle gesture Scatto del polso (novità di watchOS 26) e Doppio tap. Inoltre, sul modello 2025 raddoppia la memoria integrata (da 32 GB a 64 GB).

Il parco di sensori/dotazione rimane pressoché identico tra i due modelli; le uniche differenze le riscontriamo nell’audio (Apple Watch SE 3 è in grado di riprodurre contenuti multimediali dall’altoparlante e supporta la modalità “Isolamento vocale” con il microfono) e nella presenza del sensore di temperatura.

Per quanto concerne la batteria, non abbiamo indicazioni sulle capacità ma Apple ha dichiarato fino a 18 ore di autonomia per entrambi i modelli; il più recente, però, guadagna la ricarica rapida che consente di passare da 0% a 80% in 45 minuti.

Funzioni per salute, benessere, attività e sicurezza

Dal punto di vista delle funzioni c’è poco da dire. Nonostante Apple Watch SE 2 offra già un buon numero di funzionalità in tal senso, Watch SE 3 può contare su qualche aggiunta:

Monitoraggio della temperatura notturna del polso

Monitoraggio del ciclo con stime retrospettive dell’ovulazione

Notifiche per l’apnea notturna

Come sono cambiati i prezzi da una generazione all’altra

Un anno dopo il lancio di Apple Watch SE 2 (quindi nel 2023), il colosso di Cupertino decise di tagliare il listino prezzi del proprio smartwatch, mantenendolo a listino ma ricollocandolo a cifre leggermente più accessibili.

Con il lancio di Apple Watch SE 3, arriva una nuova “dieta” per il listino prezzi del modello economico della gamma che lima 10 euro su tutte le versioni. Nella seguente tabella riportiamo i prezzi di partenza per tutte le configurazioni disponibili sui due modelli. Parliamo di prezzi di listino, non c’entra nulla lo street price che entrerà in gioco nel capitolo conclusivo di questo contenuto.

# Apple Watch SE 2 Apple Watch SE 3 40 mm (GPS) 309 euro

289 euro 279 euro 44 mm (GPS) 359 euro

319 euro 309 euro 40 mm (GPS + Cellular) 349 euro

339 euro 329 euro 44 mm (GPS + Cellular) 399 euro

369 euro 359 euro

Apple Watch Series 11 e Watch Series 10: le differenze

Passiamo ora al modello “cuore” della gamma smartwatch del colosso di Cupertino, l’unico modello che gode viene rinnovato anno dopo anno. Apple Watch Series 11 arriva esattamente dodici mesi dopo Apple Watch Series 10: andiamo quindi a capire cosa cambi realmente nel passaggio dalla generazione 2024 alla generazione 2025.

Design, dimensioni e display

Apple Watch Series 11 è identico al modello di precedente generazione per quanto concerne il design, i materiali della cassa (in alluminio o in titanio) e le dimensioni (cassa da 42 o da 46 millimetri). Elenchiamo quindi brevemente le novità in questi ambiti che troviamo sul modello 2025:

Vetro Ion-X (due volte più resistente ai graffi) a protezione del display sui modelli con cassa in alluminio.

(due volte più resistente ai graffi) a protezione del display sui modelli con cassa in alluminio. Nuova colorazione Grigio Siderale per la versione in alluminio (rimangono le altre tre colorazioni in alluminio, Jet Black, Oro rosa e Argento, e le altre tre colorazioni in titanio, Ardesia, Oro e naturale).

Specifiche tecniche, sensoristica e batteria

Anche per quanto riguarda le specifiche tecniche e il parco sensori non vi è assolutamente nulla di entusiasmante. I due smartwatch ripropongono le stesse identiche specifiche, eccezion fatta per la connettività 5G (presente solo sul modello 2025 ma non disponibile in Italia) e gli stessi sensori.

Una differenza tangibile, invece, investe la batteria. Anche in questo caso non abbiamo il dato sulla capacità ma passiamo dalle 18 ore di autonomia con Apple Watch Series 10 alle 24 ore di autonomia con Apple Watch Series 11. Migliora di un paio d’ore anche l’autonomia con risparmio energetico che sale a 38 ore.

Nonostante l’aumento della capacità della batteria, la ricarica più rapida consente al modello 2025 di passare da 0% a 80% in 30 minuti (come il predecessore che aveva una batteria più piccola). Inoltre, sul modello 2025 è possibile recuperare 8 ore di monitoraggio del sonno con 5 minuti di ricarica o 8 ore di autonomia generale con 15 minuti di ricarica.

Funzioni per salute, benessere, attività e sicurezza

Lo stesso discorso riguarda fatto poco sopra può essere esteso alle funzionalità: non vi è nulla di nuovo ed esclusivo sul modello 2025, fatta eccezione per tutte le novità che debuttano con watchOS 26 ma che arriveranno anche sul modello 2024.

Come sono cambiati i prezzi da una generazione all’altra

Il listino prezzi di partenza di Apple Watch Series 11 è analogo a quello del modello lanciato 12 mesi prima (che a sua volta riprendeva i prezzi del modello 2023, più bassi rispetto a quello del 2022). La seguente tabella contiene i prezzi di partenza per tutte le configurazioni disponibili sui due modelli. Parliamo di prezzi di listino, non c’entra nulla lo street price che entrerà in gioco nel capitolo conclusivo di questo contenuto.

# Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 11 42 mm (alluminio)

(GPS) 459 euro 459 euro 46 mm (alluminio)

(GPS) 489 euro 489 euro 42 mm (alluminio)

(GPS + Cellular) 579 euro 579 euro 46 mm (alluminio)

(GPS + Cellular) 609 euro 609 euro 42 mm (titanio)

(GPS + Cellular) 809 euro 809 euro 46 mm (titanio)

(GPS + Cellular) 859 euro 859 euro

Apple Watch Ultra 3 e Watch Ultra 2: le differenze

In questo 2025, Apple ha rinnovato anche il modello di punta della propria gamma smartwatch, lanciando Apple Watch Ultra 3 come erede diretto di Apple Watch Ultra 2, smartwatch lanciato a settembre 2023. Andiamo a capire cosa cambia sulla carta tra i due modelli.

Design, dimensioni e display

Pur mantenendo una cassa in titanio da 49 mm, Apple Watch Ultra 3 gode di ottimizzazioni al design generale che gli permettono di ospitare un display più grande (da 1,98 pollici invece che 1,92 pollici), dotato di tecnologia LTPO3 (contro la LTPO2 del modello precedente) che offre un ampio angolo di visualizzazione.

Dal punto di vista delle dimensioni, non cambiano quelle in pianta ma lo spessore viene ridotto di un paio di mm: 12 mm sul modello 2025, contro i 14,4 mm del modello precedente. Il peso rimane analogo.

Restano invariate anche le colorazioni disponibili: Titanio naturale e Titanio nero; sebbene sul modello 2023 non fosse prevista al lancio, venne poi annunciata lo scorso anno al posto di un modello di nuova generazione.

Specifiche tecniche, sensoristica e batteria

Le differenze più “interessanti” tra Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Ultra 3 si concretizzano nella scheda tecnica: con il modello 2025 assistiamo al passaggio dal chip Apple S9 al chip Apple S10, il più recente disponibile, all’implementazione del supporto al 5G (che però non è disponibile in Italia) e all’implementazione del supporto alle funzionalità SOS emergenze via satellite.

La batteria, invece, diventa decisamente più capiente nel modello 2025: essa garantisce un’autonomia pari a 42 ore (contro le 36 del modello precedente). Inoltre, Apple ha reso più rapida la ricarica, permettendo allo smartwatch di passare da 0% a 80% in 45 minuti (col modello 2023 ci voleva un’ora).

Funzioni per salute, benessere, attività e sicurezza

Per quanto concerne le funzionalità di salute, benessere, allenamento e sicurezza non abbiamo novità, anche perché il parco sensori rimane esattamente lo stesso (nonostante i due anni di distanza tra i due modelli).

Come sono cambiati i prezzi da una generazione all’altra

Non cambia il prezzo di partenza di Apple Watch Ultra 3 rispetto a quello di Apple Watch Ultra 2 che, al lancio, venne proposto con 100 euro di ribasso rispetto al modello di prima generazione. Parliamo di prezzi di listino, non c’entra nulla lo street price che entrerà in gioco nel capitolo conclusivo di questo contenuto.

# Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 3 49 mm (GPS + Cellular) 909 euro 909 euro

Quale Apple Watch scegliere?

Siamo giunti alla fine di questo percorso ed è quindi bene andare a capire quale Apple Watch scegliere, considerando che i modelli di precedente generazione sono in commercio da più tempo e spesso sono acquistabili a prezzi notevolmente più bassi (in rete ma non solo).

Se volete approcciare il mondo degli Apple Watch per la prima volta, allora per voi potrebbe essere perfetto un esponente della gamma SE: Apple Watch SE 2 potrebbe essere più che sufficiente (online si trova a poco più di 200 euro) ma, specie in caso di prezzo simile, Apple Watch SE 3 potrebbe darvi soddisfazioni e risultare più longevo.

Se siete navigati utilizzatori di Apple Watch o se volete approcciarvi al mondo degli smartwatch della Mela morsicata con un modello che non sacrifichi nulla sul fronte dell’esperienza utente e del design, allora i Watch “Series” sono quelli che fanno al caso vostro.

Considerando le poche differenze tra modello 2024 e 2025, specie nel caso in cui lo troviate in sconto a un prezzo molto più basso del listino ufficiale, Apple Watch Series 10 è senza dubbio la scelta più logica (online oscilla attorno ai 400 euro). Il passaggio tra modello 2024 e modello 2025 è poco sensato, mentre acquista senso nel caso in cui abbiate un Watch Series 8 o modelli precedenti.

Gli Apple Watch Ultra si rivolgono principalmente a coloro che praticano sport (più o meno) estremi e necessitano di funzionalità aggiuntive rispetto ai modelli delle altre due gamme, o semplicemente a coloro che cercano il non-plus-ultra della tecnologia.

Il passaggio dal modello 2023 al modello 2025 non offre grandissimi vantaggi, ragione per cui un Apple Watch Ultra 2 a buon mercato (online si trova a poco più di 700 euro) è ancora la scelta migliore. Se invece abbiate il modello di prima generazione, forse il passaggio ad Apple Watch Ultra 3 inizia ad avere senso.