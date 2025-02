Apple Intelligence è finalmente disponibile anche in Italia (ed in italiano), anche se per ora solo in versione Beta. Apple ha confermato che il rilascio ufficiale avverrà ad aprile 2025, ma chi non vuole aspettare può già provare in anteprima le nuove funzionalità grazie alla Beta pubblica. In questo articolo esploriamo tutte le principali novità introdotte su iPhone, dalle nuove capacità di Siri fino agli strumenti avanzati di intelligenza artificiale integrati nel sistema operativo.

Ecco la nostra video anteprima di Apple Intelligence in italiano:

Come installare la Beta con Apple Intelligence

Se volete provare Apple Intelligence in anteprima, il processo di installazione è piuttosto semplice:

Iscrivetevi al programma Beta di Apple accedendo alla pagina ufficiale con il vostro account iCloud. Andate nelle impostazioni dell’iPhone e selezionate la sezione “Aggiornamenti di sistema”. Scegliete il canale Beta e procedete con l’installazione dell’aggiornamento.

Ulteriori dettagli nel nostro approfondimento: come installare iOS Beta.

Attenzione: non tutti i dispositivi sono compatibili con Apple Intelligence. Al momento, la Beta è disponibile solo su iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Tutti gli altri dispositivi, inclusi gli iPhone 15 standard, sono stati esclusi. Scopri quali sono i migliori iPhone da comprare oggi.

Le principali novità di Apple Intelligence

1. Siri si evolve con nuove funzionalità

La grande protagonista di questa nuova release è Siri, che ora diventa ancora più versatile e interattiva. Tra le novità principali:

Scrivi a Siri: è possibile interagire con Siri non solo vocalmente, ma anche tramite testo.

è possibile interagire con Siri non solo vocalmente, ma anche tramite testo. Nuova animazione: Siri ha un’interfaccia grafica rinnovata con un’animazione più fluida e moderna.

Siri ha un’interfaccia grafica rinnovata con un’animazione più fluida e moderna. Personalizzazione della voce: si può scegliere tra diverse tonalità di voce per Siri.

2. Integrazione con ChatGPT e altre AI

Apple ha introdotto una sezione Estensioni AI, che permette di collegare il proprio account ChatGPT direttamente all’iPhone. Questo significa che Siri può ricorrere a ChatGPT per rispondere a domande complesse, generare testi o suggerire ricette personalizzate.

3. Funzioni avanzate per Mail e Safari

Apple Intelligence introduce strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la produttività quotidiana:

Riassunto delle email : nella nuova app Mail, Apple Intelligence può riassumere automaticamente i contenuti delle email.

: nella nuova app Mail, Apple Intelligence può riassumere automaticamente i contenuti delle email. Lettura assistita in Safari: ora è possibile generare un riassunto di una pagina web e persino ascoltarlo grazie alla modalità lettura vocale.

4. Generazione e modifica avanzata di testi

Una delle funzioni più sorprendenti è l’editor AI per i testi, che permette di:

Riscrivere e migliorare il testo in diversi stili (più professionale, più conciso, ecc.).

in diversi stili (più professionale, più conciso, ecc.). Generare automaticamente itinerari di viaggio, elenchi puntati e riassunti dettagliati.

5. Creazione di immagini con Apple Playground

Apple ha introdotto Playground, un’app dedicata alla creazione di immagini AI. Con questa funzione è possibile:

Generare immagini basate su descrizioni testuali.

Modificare immagini esistenti, ad esempio aggiungendo oggetti o rimuovendo elementi indesiderati.

Creare nuove emoji personalizzate generate dall’intelligenza artificiale.

6. Editing foto avanzato e strumenti AI offline

Apple Intelligence porta anche miglioramenti alla modifica delle foto, con strumenti avanzati per:

Rimuovere oggetti e persone dalle immagini direttamente dall’iPhone.

direttamente dall’iPhone. Migliorare automaticamente la qualità delle foto.

Funzionare anche offline, senza bisogno di connessione a internet.

7. Notifiche intelligenti e nuova modalità di concentrazione

Apple introduce anche il riepilogo intelligente delle notifiche, che organizza le notifiche in base alla priorità. Inoltre, la funzione “Meno Interruzioni” permette di filtrare solo le notifiche più importanti durante momenti di concentrazione.

Apple Intelligence è rivoluzionaria?

Sebbene Apple Intelligence introduca molte nuove funzionalità, al momento l’integrazione con Siri non è ancora perfetta. Alcune funzioni sono instabili e, in molte situazioni, Siri si appoggia ancora troppo a ChatGPT per fornire risposte. Tuttavia, è evidente che Apple sta lavorando per migliorare sempre di più l’esperienza utente, e le future versioni potrebbero rendere Siri un assistente davvero potente. Al momento si tratta di una Beta ma Apple Intelligence (in inglese per lo meno) è disponibile già da qualche tempo. Ulteriori dettagli nel nostro articolo sulle novità della beta 1 di iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, tvOS 18.4, visionOS 2.4, watchOS 11.4.