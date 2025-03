Nuovo fine settimana, nuovo rumor recap dedicato al mondo Apple. Mentre domenica scorsa vi abbiamo proposto un riepilogo su tutto ciò che è emerso finora sui prossimi iPhone 17, questa volta andiamo a vedere tutto ciò che il colosso di Cupertino potrebbe lanciare nei prossimi mesi in ambito smart home.

La Mela morsicata ha incrementato gli investimenti nella divisione Home dopo la dismissione del progetto per la Apple Car e, di conseguenza, anche in questo caso il menu è piuttosto ricco: ci aspettano nuova versione della Apple TV 4K, l’inedito Apple “HomePad” (nome in pieno stile Apple del chiacchierato smart display nonché hub per la smart home) e un inedito campanello smart dotato di MagSafe. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La prossima Apple TV 4K potrebbe ottenere l’IA

Tramite la puntata di gennaio della sua newsletter Power On, Mark Gurman, nota firma di Bloomberg sempre sul pezzo per quanto concerne i piani della Mela morsicata, ha fatto sapere che il colosso di Cupertino intende lanciare un nuovo modello di Apple TV 4K entro la fine del 2025.

Il giornalista non ha dato grosse indicazioni su ciò quelle che possano essere le novità del dispositivo ma appare plausibile che il team di sviluppo possa essere al lavoro per implementare, anche nel set-top-box, le funzionalità di intelligenza artificiale targate Apple Intelligence.

Alexa Plus è la chiave per comprendere il potenziale dell’IA nei dispositivi per l’intrattenimento

Qualche giorno fa, Amazon ha (finalmente) svelato Alexa Plus, la rinnovata versione dell’assistente Alexa che è stata potenziata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa.

Alexa Plus offrirà svariate funzionalità legate all’intrattenimento come, ad esempio, la possibilità di passare alla scena specifica di un film su Prime Video tramite una Fire TV (basterà fare una domanda nominando pochi dettagli sul film e il gioco è fatto) o la possibilità di chiedere consigli sulla musica (l’assistente sarà in grado di fornire risposte precise pur partendo da indicazioni approssimative come, ad esempio, qualora chiedessimo di trovare una canzone sentita durante i titoli di coda di un programma TV).

Più in generale, l’IA su Apple TV potrebbe consentire agli utenti di passare da una scena all’altra o da un film all’altro, ottenere informazioni sulla musica proveniente da puntate di una serie TV o da un film, chiedere consigli basati sui contenuti visualizzati/ascoltati.

Il modello più recente (quello del 2022) del box ruota attorno al chip A15 e offre 4 GB di RAM. Si tratta di specifiche insufficienti, guardando ai requisiti di Apple, per potere eseguire potenzialità legate all’IA.

Il team di sviluppo dovrà necessariamente dotare il dispositivo di un hardware migliore (serviranno almeno il chip A17 Pro e 8 GB di memoria RAM) e ciò potrebbe far crescere, e non di poco, il prezzo di listino.

Apple potrebbe lanciare il suo primo smart display

Da ottobre si vocifera che Apple stia cercando di incrementare la propria presenza nel segmento della smart home, realizzando un inedito smart display che dovrebbe combinare le potenzialità di un HomePod con un display “economico” (stile iPad), ruotando attorno all’inedito sistema operativo homeOS (basato su tvOS).

A novembre sono poi emersi altri dettagli su questo smart display che dovrebbe adattarsi a ogni ambiente della casa: forma simile a quella di un iPad, ma con display (da circa 6 pollici) circondato da cornici più spesse, presenza di una fotocamera, hardware stile iPhone 16 (per il supporto a Apple Intelligence), piena compatibilità con HomeKit per il controllo dei dispositivi della smart home.

Nel mese di gennaio, il solito Mark Gurman ha spoilerato che questo dispositivo sarebbe stato pronto nella seconda metà del 2025.

Una funzionalità di iOS 18.4 sembra cucita addosso a uno smart display

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, il codice sorgente della beta 1 di iOS 18.4 fa riferimento a una nuova categoria di dispositivi chiamata “Home”.

Ogni dispositivo del colosso di Cupertino ha una categoria specifica e, ad esempio, gli HomePod fanno parte della categoria “Audio”; di conseguenza, la nuova categoria potrebbe riferirsi proprio all’inedito hub per la smart home.

Inoltre, la scorsa settimana, tramite la propria newsroom, Apple ha annunciato che con iOS 18.4 debutterà (solo negli Stati Uniti) la nuova sezione Food all’interno dell’app Apple News+.

Questa sezione, già disponibile ai beta tester (negli USA), propone una funzionalità che sembra cucita addosso a uno smart display, proprio come potrebbe essere il futuro HomePad (questo nome sembra in pieno stile Mela Morsicata).

Con la nuova funzionalità Food, gli utenti potranno… sfogliare, cercare e filtrare decine di migliaia di ricette nel Recipe Catalog, con nuove ricette aggiunte ogni giorno. Il formato ricetta splendidamente progettato semplifica la revisione di ingredienti e istruzioni, e una nuova modalità di cottura porta le istruzioni passo dopo passo a schermo intero. Gli utenti possono anche salvare le loro ricette preferite per dopo e accedervi offline.

C’è anche un campanello smart (con MagSafe) nel futuro di Apple

Chiudiamo questo rumor recap parlando di un altro dispositivo inedito per il colosso di Cupertino che potrebbe lanciarsi anche nel mondo dei campanelli smart (ma solo nel 2026).

I primi indizi su questo dispositivo sono trapelati lo scorso dicembre: all’epoca, veniva presentato come un campanello smart che sarebbe in grado di aprire la porta tramite riconoscimento facciale avanzato, e si integrerebbe in modalità wireless con le serrature smart home; il tutto, sfruttando il kit HomeKit Secure Video, il Face ID e gli algoritmi di riconoscimento facciale.

In settimana sono emerse nuove indiscrezioni su questo inedito dispositivo, diffuse su X (tramite una serie di post concatenati) dal leaker Kosutami: il campanello potrebbe essere dotato del supporto MagSafe per la ricarica.

A primo impatto, una cosa del genere potrebbe sembrare assurda (molti campanelli smart sono collegati direttamente alla rete elettrica e offrono una porta USB per la ricarica d’emergenza). Ciò, tuttavia, potrebbe confermare che Apple sia intenzionata a implementare la ricarica wireless inversa sui prossimi iPhone 17 Pro: di conseguenza, i flagship 2025 dell’azienda potrebbero fornire una ricarica d’emergenza al campanello stesso.

Sempre Kosutami ha poi rivelato che le AirPods Pro di “prossima generazione” potranno squillare quando qualcuno suona alla porta tramite questo campanello smart. Attualmente, i campanelli smart di terze parti compatibili con HomeKit fanno suonare gli HomePod; in futuro, ciò potrebbe essere esteso anche alle cuffie (anche se non è chiaro come mai siano necessarie cuffie di nuova generazione).