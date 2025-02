Come da programma, durante un evento dedicato ai dispositivi per la smart home, Amazon ha finalmente svelato Alexa Plus, la tanto attesa nuova versione dell’assistente potenziata dall’intelligenza artificiale generativa.

Grazie all’IA, Alexa dovrebbe essere in grado di comprendere al meglio i comandi impartiti dagli utenti che la sfruttano attraverso i dispositivi per la smart home e di rispondere in maniera più naturale, e interattiva, alle richieste di informazioni e non solo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Alexa Plus è realtà: l’assistente di Amazon riparte dall’IA

Amazon prova dal 2023 a implementare gli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) in Alexa, per renderla più intelligente, versatile e al passo con i tempi (dato che i concorrenti come ChatGPT, Gemini, Claude sono diventati più utili nel frattempo).

A un paio d’anni di distanza, il colosso dell’e-commerce (ma anche di molti altri settori come lo sviluppo software, i servizi di analisi e i servizi in cloud) è finalmente riuscito nel suo intento e oggi ha annunciato ufficialmente Alexa Plus.

Ecco Alexa+, il nostro assistente di nuova generazione, basato sull’intelligenza artificiale generativa. Alexa+ ti aiuta a rimanere organizzato durante le giornate più impegnative, fornisce risposte dettagliate su misura per le tue esigenze e gestisce tutto, dalla pianificazione dei progetti alla risoluzione delle sfide quotidiane, il tutto tramite una conversazione naturale.

La nuova versione potenziata dall’IA dell’assistente migliora per quanto concerne quattro aspetti fondamentali:

Conversazionale: le conversazioni diventano naturali e fluide; l’assistente è in grado di comprendere il contesto e il significato di ciò che gli viene detto dall’utente che non avrà più bisogno di utilizzare un linguaggio “codificato” e “schematico”.

le conversazioni diventano naturali e fluide; l’assistente è in grado di comprendere il contesto e il significato di ciò che gli viene detto dall’utente che non avrà più bisogno di utilizzare un linguaggio “codificato” e “schematico”. Personalizzazione: l’assistente impara dall’utente e, a ogni utilizzo, diventerà sempre più “personalizzata”; sarà in grado di comprendere le abitudini dell’utente in termini di contenuti intrattenimento preferiti, preferenze alimentari, allergie, impegni settimanali e molto altro.

l’assistente impara dall’utente e, a ogni utilizzo, diventerà sempre più “personalizzata”; sarà in grado di comprendere le abitudini dell’utente in termini di contenuti intrattenimento preferiti, preferenze alimentari, allergie, impegni settimanali e molto altro. Capacità di svolgere i compiti: l’assistente è ora in grado di agire per conto dell’utente, gestendo qualsiasi compito (dalla pianificazione degli appuntamenti all’acquisto di un regalo, dall’organizzazione di un viaggio all’aiuto nello studio).

l’assistente è ora in grado di agire per conto dell’utente, gestendo qualsiasi compito (dalla pianificazione degli appuntamenti all’acquisto di un regalo, dall’organizzazione di un viaggio all’aiuto nello studio). “Intelligenza”: l’assistente guadagna una vasta conoscenza e mette a disposizione dell’utente l’intelligenza artificiale generativa, in maniera naturale e accessibile, in qualunque situazione.

Sugli Echo Show c’è una nuova interfaccia utente sviluppata ad hoc

I dispositivi Echo Show con schermo più grande (quindi i modelli da 15 e 21 pollici) guadagnano una nuova interfaccia utente adattiva: quando l’utente è lontano, lo schermo mostrerà foto e contenuti personalizzati.

Quando l’utente si avvicina, lo schermo mostrerà il calendario, alcuni consigli musicali e un nuovo pannello “Per te” che mostra aggiornamenti in tempo reale (basati sugli interessi e sui controlli avanzati per la smart home).

Alexa Plus è accessibile dai dispositivi Echo, dall’app Alexa e da browser Web tramite un’esperienza utente completamente rivista. Come capita un po’ con tutti gli assistenti basati sull’IA, anche la nuova versione di Alexa ricorderà il contesto delle conversazioni avute con l’utente che, in qualsiasi momento, potrà riprendere una conversazione avviata in precedenza.

Alcune delle potenzialità di Alexa Plus

Amazon sottolinea che la nuova versione dell’assistente riesce a dare il meglio di sé, come prevedibile, quando interagisce con i dispositivi per la smart home realizzati dal colosso dell’e-commerce, fungendo come “hub” che mette tutto in ordine. Tra le potenzialità offerte rientrano:

Creare nuove Routine con la voce , anche complesse, grazie alla comprensione del linguaggio naturale.

, anche complesse, grazie alla comprensione del linguaggio naturale. Parlare con Alexa+ per consigli sulla musica e l’assistente sarà in grado di fornire risposte precise pur partendo da indicazioni approssimative (come, ad esempio, qualora chiedessimo di trovare una canzone sentita durante i titoli di coda di un programma TV).

e l’assistente sarà in grado di fornire risposte precise pur partendo da indicazioni approssimative (come, ad esempio, qualora chiedessimo di trovare una canzone sentita durante i titoli di coda di un programma TV). Spostare la musica in riproduzione da una stanza all’altra , dato che l’assistente sarà in grado di comprendere come sia organizzata la casa.

, dato che l’assistente sarà in grado di comprendere come sia organizzata la casa. Passare alla scena specifica di un film su Prime Video tramite una Fire TV; basterà fare una domanda nominando pochi dettagli sul film e il gioco è fatto.

tramite una Fire TV; basterà fare una domanda nominando pochi dettagli sul film e il gioco è fatto. Ottenere una panoramica di ciò che è successo intorno alla casa (solo per gli utenti in possesso di un abbonamento Ring) direttamente sullo schermo dei dispositivi Echo Show compatibili.

Come anticipato, Alexa Plus è in grado di comprendere e ricordare le preferenze dell’utente e le informazioni più importanti per rendere le conversazioni intuitive e personalizzate.

L’assistente può collegarsi a centinaia di API per coordinare senza problemi più servizi, il tutto dietro le quinte: in questo modo potrà fare le veci degli utenti per prenotare una cena, prenotare un Uber, invitare un amico a pranzo o condividere con qualcuno i nostri piani tramite messaggio di testo.

Gli utenti potranno, inoltre, condividere con l’assistente un’ampia gamma di documenti (e-mail, manuali, ricette, materiale di studio): l’assistente sarà in grado di analizzare questi documenti per estrarne le informazioni più rilevanti, fornendo agli utenti riepiloghi, aggiungendo eventi al calendario e rispondendo a richieste specifiche.

Per quanto concerne bambini e famiglie, invece, gli abbonati ad Amazon Kids+ potranno godere delle nuove funzionalità Storie con Alexa ed Esplora con Alexa: si tratta di funzionalità che vogliono “ispirare e incoraggiare la curiosità e la creatività dei bambini”.

Come è stata realizzata Alexa Plus?

Senza entrare troppo nel merito dei tecnicismi, Alexa Plus sfrutta Amazon Bedrock per accedere agli LLM (come i modelli Nova di Amazon e quelli del partner Anthropic).

Grazie ad alcuni sistemi specializzati chiamati “experts” che lavorano insieme nella gestione dei compiti, l’assistente sarà in grado di scegliere il modello più adatto per lo svolgimento di un compito specifico.

Grazie a partnership con importanti organizzazioni di notizie (vengono citate Associated Press, Reuters, TIME e USA TODAY tra le altre), l’assistente sarà in grado di fornire risposte rapide e accurate su tantissimi argomenti, anche attuali (mercati finanziari, notizie, statistiche sportive).

In futuro, Alexa Plus diventerà sempre più un vero e proprio “agente IA” all’avanguardia che completerà le attività al posto dell’utente: verranno implementate tante nuove potenzialità, incluso l’Alexa AI Multi-Agent SDK che i produttori potranno sfruttare per implementare Alexa nel “proprio” agente AI.

Disponibilità e prezzo di Alexa Plus

Alexa Plus sarà disponibile in abbonamento al costo mensile di 19,99 dollari ma sarà gratuita per tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Al momento si parla solo di Stati Uniti.

La distribuzione della rinnovata versione dell’assistente partirà nelle prossime settimane, sui dispositivi delle famiglie Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15 ed Echo Show 21. Nei prossimi mesi la disponibilità verrà estesa a più utenti ma, purtroppo, non sappiamo ancora se e quando raggiungerà gli utenti italiani.

In conclusione riportiamo le parole di Panos Panay, vicepresidente senior delle divisioni Devices & Services presso Amazon: