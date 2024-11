Quando si parla di aziende nel settore tecnologico Apple è senza dubbio uno dei primi nomi che vengono in mente, la società è riuscita a costruirsi una notevole reputazione nel corso del tempo sia in ambito computer che mobile; tuttavia nessuno può eccellere in ogni settore e, per quanto riguarda la smart home, il colosso di Cupertino è sicuramente indietro rispetto a molte altre aziende.

Tuttavia, voci sempre più insistenti vogliono l’azienda pronta a lanciare un nuovo dispositivo dedicato alla casa intelligente, circa un mese fa abbiamo avuto occasione di vedere le ultime indiscrezioni in tal senso e oggi, diamo insieme uno sguardo a tutta una serie di nuove informazioni sul presunto futuro display per la smart home di Apple.

Il display per la casa intelligente di Apple potrebbe arrivare entro marzo 2025

Secondo le ultime informazioni trapelate in merito, sembra che il futuro smart display per la casa intelligente di Apple sarà un dispositivo da parete, in grado di controllare tutta una serie di apparecchi smart presenti nell’abitazione, ma potrà essere utilizzato anche per effettuare videochiamate e altro, un po’ come l’Amazon Echo Hub. Il dispositivo dovrebbe essere simile agli iPad dal punto di vista estetico, presentando però cornici spesse e un display da 6 pollici di diagonale, una fotocamera, una batteria ricaricabile e altoparlanti integrati, tutte caratteristiche utili per poter sfruttare Siri o Apple Intelligence.

Grazie al nuovo dispositivo Apple gli utenti potranno controllare luci, telecamere di sicurezza, sensori, termostati e altri apparecchi compatibili con HomeKit; lo smart display funzionerà in maniera stand alone ma necessiterà di un iPhone per effettuare la configurazione iniziale.

La configurazione che vuole il display appeso al muro non dovrebbe essere l’unica disponibile, Apple sembra aver pensato anche ad un supporto con altoparlanti extra, in stile Pixel Tablet per intenderci, oltre ad una versione più costosa dotata di un braccio robotico che può inclinare e ruotare lo schermo.

Il dispositivo dovrebbe essere mosso da un nuovo sistema operativo homeOS, una via di mezzo tra il “sistema operativo dell’Apple Watch e della modalità StandBy dell’iPhone lanciata di recente”. Lo smart display di Apple dovrebbe inoltre vantare una serie di sensori per rilevare la vicinanza di una persona allo schermo, consentendogli di adattare ciò che mostra in base alla distanza, e dovrebbe al contempo supportare la funzionalità Handoff dell’azienda che consente agli utenti di continuare le attività su dispositivi diversi.

Apple dovrebbe rendere disponibile il display per la casa intelligente in due distinte colorazioni, argento e nero, e sembra che possa arrivare sul mercato entro marzo 2025.