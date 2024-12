Apple è uno di quei brand che non ha bisogno di presentazioni, l’azienda vanta una nutrita schiera di affezionati utenti che preferisce i suoi prodotti a quelli offerti dalla concorrenza; che si tratti di smartphone, laptop, cuffie o smartwatch poco importa, la mela ha sempre una notevole attrattiva nei confronti dei consumatori.

Negli ultimi tempi però, abbiamo visto come Apple sembri intenzionata ad inserirsi di prepotenza anche in altri settori come quello della casa intelligente, lavorando tra le altre cose a nuovi dispositivi smart home. Oggi, grazie a quanto condiviso da Mark Gurman, scopriamo insieme le ultime indiscrezioni su un nuovo possibile dispositivo targato Apple, oltre ad alcune conferme su voci di corridoio precedenti.

Un nuovo campanello intelligente per la casa e telecamere nelle prossime cuffie Apple

Partiamo subito con il nuovo dispositivo, per quanto Apple vanti già la presenza nel proprio store ufficiale di alcune serrature intelligenti di terze parti, sembra che l’azienda abbia deciso di dare battaglia a prodotti per la smart home della concorrenza tipo Ring di Amazon, sviluppando un nuovo campanello smart che sarebbe in grado di aprire la porta tramite riconoscimento facciale avanzato, e si integrerebbe in modalità wireless con le serrature smart home.

Il colosso avrebbe quindi deciso di usare un sistema simile al già noto Face ID integrandolo in una nuova tipologia di dispositivo, che dovrebbe essere potenzialmente in grado di essere utilizzato con molte delle serrature HomeKit di terze parti sul mercato.

I dettagli non sono molti per il momento, il campanello intelligente di Apple è ancora nelle sua fasi iniziali di sviluppo e non dovrebbe vedere la luce prima della fine del prossimo anno, tuttavia, è lecito presumere che la società possa implementare nel dispositivo il nuovo chip Wi-Fi di cui abbiamo parlato di recente. Oltre a ciò, non è chiaro se l’azienda sia intenzionata a commercializzare il dispositivo utilizzando il proprio marchio o magari utilizzando quello di un partner stretto come Belkin, onde scongiurare eventuali collegamenti del brand a potenziali effrazioni e rapine.

La seconda novità invece è una sorta di conferma di quanto già precedentemente trapelato, secondo Gurman la prossima generazione di AirPods Pro potrebbe includere alcune nuove funzionalità per la salute: Apple avrebbe infatti testato alcune funzionalità tra cui il rilevamento della temperatura e il monitoraggio della frequenza cardiaca per gli auricolari.

Infine, torna alla ribalta anche la voce secondo cui il colosso avrebbe intenzione di implementare delle telecamere sulle AirPods, che grazie ai sensori in questione potrebbero essere in grado di “catturare dati che verrebbero elaborati tramite AI e assistere le persone nelle loro routine quotidiane”. A tal proposito tuttavia, è poco probabile che la novità in questione faccia la propria comparsa con la prossima generazione di cuffie del brand, è più plausibile che per queste funzioni la società necessiti di più tempo.