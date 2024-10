Archiviato l’evento di presentazione tenutosi a inizio settembre, durante il quale Apple ha ufficializzato nuovi smartphone, nuove cuffie e nuovi smartwatch, gli appassionati del brand guardano già al futuro con particolare interesse e curiosità; a tal proposito recentemente abbiamo visto come per la fine del mese in corso l’azienda possa presentare alcuni nuovi dispositivi, nello specifico nuovi Mac e nuovi iPad.

Se con i dispositivi appena menzionati l’azienda è forte e ha ormai una sua fetta di affezionati utenti, altrettanto non si può dire con altre tipologie di dispositivi, in ambito smart home per esempio l’azienda non si può certo considerare tra le più interessanti; tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando ad alcune novità che potrebbero ribaltare la situazione anche in quei settori in cui al momento non eccelle.

Nuovi dispositivi smart home e nuovo OS nel futuro di Apple

Partiamo con le possibili novità per il settore della casa intelligente, al momento l’azienda vanta gli smart speaker HomePod e alcuni set-top box Apple TV che, per quanto apprezzati dai fedelissimi della mela, non possono ancora competere con prodotti analoghi di aziende concorrenti ben più diffusi.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale Power On, Apple starebbe pianificando una presenza più massiccia nel settore della smart home, come confermerebbero i trasferimenti di alcuni membri della divisione smart electric car di Apple ad un nuovo team Home Ecosystem.

Sembra che il colosso di Cupertino stia non solo sviluppando un nuovo homeOS (basato su tvOS) per il proprio ecosistema, ma anche dei nuovi dispositivi: nello specifico si vocifera di uno “schermo economico simile a quello dell’iPad”, dispositivo che dovrebbe essere in grado di riprodurre in streaming film e programmi TV dall’app Apple TV, oltre a poter effettuare chiamate FaceTime, navigare su Internet con un browser o accedere ad app come Note e Calendario. Il nuovo prodotto dovrebbe essere talmente conveniente da spingere gli utenti ad acquistarne diversi per la propria abitazione, da posizionare in varie stanze.

Oltre a ciò, sembra che Apple stia lavorando anche ad un altro dispositivo per la casa intelligente più costoso, un dispositivo da tavolo con uno schermo che verrà posizionato in cima a un arto robotico e che dovrebbe vantare funzionalità come videoconferenza, monitoraggio della sicurezza domestica e altro ancora per un costo di circa 1.000 dollari. Al momento non sono note le tempistiche di lancio delle novità appena elencate.

Apple lavora anche a nuovi occhiali intelligenti e AirPods con fotocamere

Già da qualche tempo si vocifera dell’intenzione di Apple di lanciare degli occhiali AR, era giugno 2022 quando si iniziò a parlarne e, qualche tempo dopo, arrivò la notizia di come l’azienda avesse messo in pausa lo sviluppo del dispositivo; il crescente successo suscitato da dispositivi quali gli occhiali intelligenti Meta-Ray-Ban e altri tuttavia, potrebbe aver riacceso l’interesse della società per questo settore ancora abbastanza nuovo.

Sembra che il team dietro Apple Vision Pro sta lavorando a una serie di nuovi prodotti tra cui un visore Vision di fascia bassa per il prossimo anno e un Vision Pro di seconda generazione con un chip più veloce per il 2026. I più interessanti però, non dovrebbero arrivare prima del 2027 e si tratterebbe di nuovi occhiali intelligenti e AirPods con telecamere.

Per quel che concerne gli occhiali è più che lecito l’interesse di Apple nei confronti di questo settore, del resto l’azienda ha investito milioni di dollari per sviluppare la tecnologia di intelligenza visiva del suo Vision Pro, tecnologia che potrebbe essere implementata, con i dovuti aggiustamenti, anche su degli occhiali. Si vocifera che gli occhiali intelligenti di Apple possano essere dotati di altoparlanti e microfoni integrati, nonché di telecamere abilitate all’intelligenza artificiale che scansionano gli oggetti nel mondo circostante.

Restando in tema fotocamere, sembra che il colosso abbia intenzione di implementare tali componenti anche sulle AirPods, che grazie ai sensori in questione potrebbero essere in grado di “catturare dati che verrebbero elaborati tramite AI e assistere le persone nelle loro routine quotidiane”.