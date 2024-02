Dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe non colpire più di tanto coloro che seguono più da vicino Apple: il colosso di Cupertino avrebbe deciso di cancellare Apple Car.

Ebbene sì, pare che il produttore statunitense per il momento abbia deciso di mettere da parte il progetto di realizzare una propria auto elettrica e andare a competere in un settore che si va facendo sempre più difficile e affollato.

Il progetto di Apple Car sarebbe stato cancellato

A riportare la decisione di Apple è stato lo staff di Bloomberg, che spiega anche il motivo per il quale il colosso di Cupertino sarebbe arrivato alla scelta di accantonare il progetto relativo alla sua auto.

Pare che Apple abbia avvisato internamente i dipendenti destinati al progetto (dovrebbero essere quasi 2.000) solo nelle scorse ore e tanti di essi sarebbero rimasti colpiti da questo “fulmine a ciel sereno”.

In attesa che il colosso statunitense annunci pubblicamente di avere rinunciato al progetto di realizzare Apple Car, gran parte dei dipendenti di tale team (noto come Special Projects Group o SPG) verrà destinata alla divisione che si occupa di intelligenza artificiale, sotto la guida del dirigente John Giannandrea.

In particolare, tali dipendenti si dovrebbero occupare dei progetti relativi all’intelligenza artificiale generativa, che mese dopo mese stanno acquistando sempre più importanza per il colosso di Cupertino, ciò anche per riuscire a competere con le principali aziende rivali.

Ricordiamo che negli ultimi mesi dello scorso anno anche il popolare analista Ming Chi-Kuo si è occupato di Apple Car, mettendo in dubbio il suo lancio nel breve periodo, precisando che le principali attenzioni dell’azienda sono state dedicate ad Apple Vision Pro.

E così chi sperava di potersi sedere presto in una “mitica” Apple Car dovrà rassegnarsi: per il momento questa auto rimane un sogno.

