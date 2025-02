Archiviata la fase di hype in attesa del lancio di iPhone 16e, svelato ufficialmente da Apple lo scorso 19 febbraio, il focus degli appassionati torna, per forza di cose, sui prossimi iPhone della serie numerata che comporranno la gamma iPhone 17.

Già da tempo circolano indiscrezioni sui Melafonini della generazione 2025 che, rispetto al passato, dovrebbero presentare interessanti modifiche estetiche e funzionali ma anche un avvicendamento all’interno della gamma. Considerando che sul mondo della Mela morsicata i rumor corrono all’impazzata, d’ora in avanti andremo periodicamente a proporvi dei rumor recap che faranno il riassunto delle puntate precedenti e proporranno le indiscrezioni trapelate tra un episodio e l’altro. Mettetevi comodi, iniziamo.

Quali saranno i modelli della gamma iPhone 17?

Al netto di clamorosi cambi di programma, la gamma iPhone 17 dovrebbe essere costituita ancora una volta da quattro modelli ma, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi (più volte) in passato, cambierà qualcosa nella formazione.

Rimarranno due modelli “Pro”, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, ma ci sarà un avvicendamento nella gamma “base”: all’iPhone 17, verrà affiancato l’inedito (e sottilissimo) iPhone 17 Air, ennesimo esperimento del colosso di Cupertino che negli anni ha faticato a trovare la quadra con il quarto modello della gamma (prima mini, poi Plus, ora Air).

Tutti e quattro i nuovi iPhone debutteranno sicuramente con iOS 19, la prossima generazione del sistema operativo (che conosceremo in anteprima alla WWDC25 di giugno) che porterà con sé una versione completamente rivista di Siri e nuove funzionalità di Apple Intelligence, appena sbarcata (seppur in beta, per il momento) in Italia (e in italiano).

Tutti gli iPhone 17 potrebbero avere alcune caratteristiche in comune

Addentriamoci nel cuore di questo rumor recap, partendo dall’analisi di quelle caratteristiche che potrebbero essere comuni all’intera gamma iPhone 17.

Secondo quanto riferito dai colleghi di MacRumors, che riportano una nota inviata alla società di investimento GF Securities, l’analista Jeff Pu ha affermato che tutti e quattro i modelli della gamma iPhone 2025 potranno contare sulla ricarica cablata a 35 W, ulteriore step rispetto ai 30 W che offrono i soli modelli Pro della gamma iPhone 16.

Un rumor proveniente dal social network cinese Weibo, poi, suggerisce che tutti e quattro i modelli della gamma iPhone 17, inclusi i modelli standard, utilizzeranno i pannelli Samsung M14, gli stessi che troviamo sugli iPhone 16 Pro: ciò si traduce in display LTPO OLED a 120 Hz con ProMotion (refresh rate adattivo) anche sui modelli “base”, che farebbero un importante step evolutivo su questo fronte dagli attuali 60 Hz.

Cosa sappiamo finora sugli iPhone “Pro” della gamma 2025

iPhone 17 Pro e Pro Max saranno, ancora una volta, il fiore all’occhiello della gamma iPhone e, come di consueto, porteranno al debutto svariate novità sotto la scocca ma anche e soprattutto, come vedremo fra poco, sul fronte del design.

Sul fronte delle performance, i due smartphone dovrebbero ruotare attorno all’inedito chip A19 Pro (ammesso che Apple confermi questa nomenclatura), realizzato ancora una volta a 3 nm da TSMC (per i 2 nm bisognerà attendere ancora un po’).

Il chip dovrebbe essere realizzato con il processo produttivo N3P (come Apple Silicon M5), più affinato rispetto al N3E che caratterizza l’A18 Pro degli iPhone 16 Pro (e gli Apple Silicon M4); sono attesi miglioramenti sia sul fronte delle prestazioni (anche e soprattutto in ottica IA) che sul fronte dell’efficienza energetica.

Finalmente qualcosa di (leggermente) diverso sul fronte del design

I modelli Pro della gamma iPhone 2025 dovrebbero offrire un design posteriore notevolmente rivisto rispetto al passato. Rispetto ai primi render circolati qualche mese fa, che prevedevano un comparto fotografico ispirato agli smartphone della gamma Google Pixel, i render che hanno iniziato a circolare nelle ultime settimane risultano decisamente più plausibili con ciò che potrebbe essere il risultato finale.

Sull’argomento design dei nuovi iPhone è sempre attentissimo il noto leaker MajinBu, lo stesso che ha recentemente azzeccato il design di iPhone 16e. Il leaker fa sapere che gli iPhone 17 Pro segneranno una svolta nel design che prevede una generosissima isola che ospiterà il comparto fotografico, “fusa” in un blocco unico con la scocca posteriore (sfruttando una sorta di lega di vetro e alluminio) dalla quale sporgerà di circa 2 mm.

I tre sensori continuerebbero a essere disposti sui vertici di un triangolo (sensore principale e ultra-grandangolare “impilati”, teleobiettivo spostato a destra); rispetto a oggi, verrebbero ricollocati il flash Dual Tone, il sensore LiDAR e il microfono ausiliario. Potrebbero (e dovrebbero) esserci miglioramenti sul fronte dell’hardware fotografico.

Spostandoci alla parte frontale, l’unico dei due iPhone “Pro” della gamma 2025 a offrire qualcosa di innovativo dovrebbe essere iPhone 17 Pro Max: stando a quanto condiviso su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, il flagship per eccellenza potrà vantare una Dynamic Island dalle dimensioni ridotte grazie all’implementazione di componenti evoluti per il Face ID (ennesimo passo verso la sensoristica integrata sotto al display).

Non dovrebbero, invece, cambiare le dimensioni dei pannelli dei due dispositivi: 6,3 pollici per il Pro e 6,9 pollici per il Pro Max; non è chiaro se Apple abbia intenzione di provare a ottimizzare ulteriormente le cornici che circondano il pannello.

Cosa sappiamo finora sugli iPhone “base” della gamma 2025

Esauriti i discorsi legati ai modelli Pro, spostiamoci ai modelli “base” della gamma iPhone 2025: qua, per forza di cose, il focus dei vari leaker è sull’inedito modello Air ma, alla fine, anche il modello entry-level della gamma potrebbe soprendere.

Per quanto concerne la scheda tecnica, i due iPhone 17 “base” dovrebbero ricevere i consueti miglioramenti del passaggio da una generazione all’altra: in primis un chip nuovo (potrebbe essere A19, una versione depotenziata del chip dei modelli Pro) e il modem Apple C1 che ha debuttato su iPhone 16e.

Su questo specifico dettaglio, i vari leaker sono un po’ “freddini” e pensano che l’unico dei due iPhone “base” della gamma 2025 a poter godere del modem proprietario della Mela morsicata possa essere l’inedito modello Air.

iPhone 17 Air sostituirà il modello Plus nella gamma

iPhone 17 Air, l’iPhone più sottile di sempre (con uno spessore di 5,5 mm) che prenderà il posto del modello Plus all’interno della gamma, rappresenterà una ventata d’aria fresca per l’intera gamma iPhone.

Smartphone sottile si traduce in batteria sottile: il punto debole di questo iPhone, un po’ calmierato dalla presenza del modem C1 (che secondo Apple fa “miracoli” su iPhone 16e) in accoppiata con un chip ancor più raffinato rispetto a quello della generazione attuale, potrebbe essere la batteria.

Altra caratteristica distintiva dello smartphone dovrebbe essere il comparto fotografico, sia esteticamente (barra nera orizzontale che sporge dalla scocca) che funzionalmente (singolo sensore da 48 megapixel, proprio come su iPhone 16e). Il display dovrebbe essere in questo caso da 6,6 o 6,7 pollici, qualcosa di simile a quello dell’attuale iPhone 16 Plus.

Nessun cambiamento sul fronte del design per iPhone 17

A differenza degli altri modelli che subiranno variazioni notevoli sul fronte del design, iPhone 17 “base” potrebbe riproporre esattamente lo stesso design del predecessore, ovvero iPhone 16. Questa indiscrezione giunge dal noto leaker Jon Prosser.

Ciò non implica per forza che il dispositivo non possa risultare “interessante”. Anzi. Il rumor che citavamo poco sopra sui display Samsung M14 potrebbe suggerire che il display del modello 2025 possa anche crescere in diagonale, raggiungendo i 6,2 o (addirittura) 6,3 pollici.

Questo dato, unito a ulteriori ottimizzazioni, avvicinerebbe di molto il dispositivo al modello Pro della gamma iPhone 16. Inoltre, Apple porterebbe a termine una sorta di riorganizzazione della gamma che, così facendo, vedrebbe:

iPhone 16e da 6,1 pollici

da iPhone 17 da 6,2-6,3 pollici

da iPhone 17 Air da 6,6-6,7 pollici

da iPhone 17 Pro da 6,3 pollici

da iPhone 17 Pro Max da 6,9 pollici

Quando arriveranno (e quanto costeranno) gli iPhone 17?

Solitamente Apple lancia i nuovi iPhone della serie numerata nel mese di settembre: giusto per citare il dato sulle ultime tre generazioni, gli iPhone 14 sono stati presentati mercoledì 7 settembre 2022, gli iPhone 15 sono stati presentati martedì 12 settembre 2023 e gli iPhone 16 sono stati presentati lunedì 9 settembre 2024.

Gli iPhone 17 potrebbero essere annunciati ufficialmente da Apple nella settimana che va da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre 2025 (con lunedì, martedì e mercoledì di quella settimana le date più probabili).

Capitolo prezzi, è oggettivamente troppo presto per azzardare previsioni precise. La speranza è che Apple decida di mantenere, almeno per i tre modelli confermati rispetto alla generazione precedente (iPhone 17 Air potrebbe costare di più rispetto al Plus), gli stessi prezzi di listino dei modelli 2024.

Li riportiamo di seguito (ipotizzando che possa essere finalmente eliminata la versione da 128 GB per il modello Pro e che iPhone 17 Air prenda il “posto” del Plus):

iPhone 17 compreso tra 979 euro (128 GB) e 1.359 euro (512 GB)

compreso tra (128 GB) e (512 GB) iPhone 17 Air compreso tra 1.129 euro (128 GB) e 1.509 euro (512 GB)

compreso tra (128 GB) e (512 GB) iPhone 17 Pro compreso tra 1.369 euro (256 GB) e 1.869 euro (1 TB)

compreso tra (256 GB) e (1 TB) iPhone 17 Pro Max compreso tra 1.489 euro (256 GB) e 1.989 euro (1 TB)

Per questo rumor recap sugli iPhone 17 è tutto. Nei prossimi mesi, man mano che ci avvicineremo al lancio effettivo dei nuovi iPhone, le informazioni trapelate andranno sempre più migliorando in termini di qualità e precisione. Torneremo presto con un nuovo “episodio” di questa saga per raccontarvi tutte le novità che andranno emergendo nelle prossime settimane.