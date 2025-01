Il CES 2025 si preannuncia come un palcoscenico straordinario per LG Electronics, che si prepara a presentare una serie di innovazioni decisamente interessanti e al passo coi tempi, destinate a trasformare radicalmente la nostra esperienza quotidiana. Dal 7 al 10 gennaio, presso il Las Vegas Convention Center, il colosso coreano mostrerà le sue ultime creazioni che spaziano dalla mobilità intelligente agli elettrodomestici di lusso, fino all’intrattenimento domestico di nuova generazione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le novità che il colosso coreano presenterà a Las Vegas.

Rivoluzione nella mobilità con la piattaforma xDC e l’integrazione con l’intelligenza artificiale

Partiamo dal settore automotive, dove LG presenta due innovazioni che, secondo il produttore, sono destinate a ridefinire l’esperienza di guida. La prima è la piattaforma Cross Domain Controller (xDC), sviluppata in stretta collaborazione con Qualcomm Technologies. Questo sistema, basato sul Snapdragon Ride Flex System-on-Chip, rappresenta un significativo passo avanti nell’integrazione tecnologica automobilistica, in quanto permette di unificare per la prima volta i sistemi di infotainment (IVI) e di assistenza alla guida avanzata (ADAS) in un unico controller.

La certificazione ASIL-D, il più alto standard di sicurezza automobilistica, testimonia l’affidabilità di questa soluzione che non solo ottimizza i costi dei componenti ma introduce funzionalità innovative come l’ADAS confidence view. Questa tecnologia combina elementi grafici 2D e 3D per mantenere il conducente concentrato sulla guida, fornendo in tempo reale informazioni cruciali sulla distanza dai veicoli, avvisi di cambio corsia e suggerimenti di percorsi alternativi basati sul traffico. Il sistema si spinge oltre, integrando anche informazioni legate allo stile di vita come, ad esempio, le promozioni dei negozi frequentemente visitati.

Parallelamente, LG presenta la rivoluzionaria piattaforma Mobility Experience (MX), che trasforma l’abitacolo dell’auto in un’estensione naturale della casa intelligente. Si tratta di un sistema innovativo che suddivide lo spazio interno in due zone distinte: l’area di guida e quella posteriore, quest’ultima completamente personalizzabile grazie a un design modulare che permette l’integrazione di diversi dispositivi del produttore. Il cuore pulsante di questa piattaforma è ThinQ ON, l’hub dotato di Intelligenza Artificiale Affectionate che gestisce non solo gli impegni quotidiani ma offre anche accesso a una vasta gamma di servizi, dalla prenotazione di hotel all’ordinazione di cibo, fino ai servizi di lavanderia.

La collezione LG SIGNATURE sarà il futuro degli elettrodomestici di lusso

La seconda generazione della collezione LG SIGNATURE, presentata sotto il tema “Live Beyond“, rappresenta l’apice dell’innovazione nel settore degli elettrodomestici. Il fiore all’occhiello è il frigorifero Side-by-Side con pannello OLED-T integrato, che ridefinisce il concetto stesso di conservazione degli alimenti. Questo dispositivo, infatti, non si limita a essere un semplice elettrodomestico: grazie all’integrazione di un display olografico e alla possibilità di riprodurre playlist musicali attraverso l’app Essential (collegata al servizio di streaming sudcoreano NHN Bugs), trasforma la cucina in uno spazio multisensoriale. Tornando alla conservazione degli alimenti accennata poc’anzi, la telecamera, dotata di tecnologie legate all’intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere automaticamente gli alimenti, suggerire ricette personalizzate e monitorare le date di scadenza, rendendo la gestione della dispensa più intelligente che mai.

Il forno a microonde da incasso Smart InstaView rappresenta un’altra novità degna di nota, intrisa anch’essa di tecnologia. Dotato di un display touch Full-HD da 27 pollici e tre telecamere integrate, permette non solo di monitorare la cottura in tempo reale ma anche di creare suggestivi time-lapse. La sua integrazione con la dashboard LG ThinQ Smart Home lo rende un vero e proprio hub di controllo per tutti i dispositivi domestici compatibili con gli standard Matter e Thread.

Il forno con piano a induzione integrato merita una menzione particolare in quanto porta l’intelligenza artificiale al servizio della cucina grazie alla tecnologia Gourmet AI. Questo sistema non si limita a identificare gli ingredienti, ma fornisce suggerimenti personalizzati per le ricette, trasformando ogni sessione di cucina in un’esperienza guidata e intuitiva. La perfetta sincronizzazione tra forno e microonde permette di monitorare lo stato di cottura di più pietanze contemporaneamente attraverso il display del microonde, eliminando la necessità di controlli manuali continui.

La nuova lavastoviglie, che fa sempre parte della nuova collezione LG SIGNATURE, rappresenta un perfetto connubio tra design e funzionalità. La sua maniglia a scomparsa, che si attiva automaticamente al rilevamento del movimento, è solo la punta dell’iceberg di un elettrodomestico che integra le innovative tecnologie QuadWash Pro e Dynamic Heat Dry per garantire risultati di lavaggio impeccabili. Particolare attenzione è stata rivolta non solo alla tecnologia ma anche al design, che con un aspetto puramente minimalista la rende un elemento di arredo che si integra perfettamente in qualsiasi cucina moderna.

Nel settore della cura dei capi, invece, LG presenta sia una lavasciuga combinata sia una coppia separata di lavatrice e asciugatrice. Questi dispositivi sfruttano la tecnologia Artificial Intelligence Direct Drive 2.0 (AI DD 2.0) per ottimizzare i cicli di lavaggio e asciugatura, mentre il sistema a pompa di calore garantisce un’asciugatura delicata a bassa temperatura. Il controllo avviene attraverso un elegante display LCD da 7 pollici che rende l’interfaccia utente estremamente intuitiva.

Rivoluzione anche nel campo dell’intrattenimento domestico con due nuovi proiettori

Nel settore dell’intrattenimento, LG stupisce con due proiettori innovativi, in grado di coniugare in un solo prodotto versatilità e compattezza. Il PF600U, premiato al CES Innovation Award, è un dispositivo 3-in-1 che combina un proiettore Full HD da 300 ANSI lumen con un sistema audio stereo dotato di radiatori passivi e una lampada LED mood light capace di creare nove differenti atmosfere con cinque livelli di luminosità. Il design è ispirato a una lampada da terra e, in combinazione con la la testa inclinabile fino a 110 gradi, lo rende perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente domestico.

Il CineBeam S (modello PU615U) rappresenta invece un miracolo di miniaturizzazione: è il più compatto proiettore 4K ultra-short throw mai realizzato da LG. Nonostante le dimensioni ridotte di soli 110 x 160 x 160 mm, offre prestazioni di tutto rispetto con una luminosità di 500 ANSI lumen e una copertura del 154% dello spazio colore DCI-P3. Non mancano, poi, la tecnologia laser RGB e il supporto per HDR 10 e HLG, in grado di garantire immagini vivide e realistiche, mentre il sistema audio integra la tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza sonora immersiva.

Entrambi i proiettori sono dotati della piattaforma webOS che garantisce accesso diretto ai servizi di streaming più popolari, mentre le funzioni di Auto Screen Adjustment, Wall Color Adjustment e Screen Scaling/Shifting assicurano una configurazione semplice e ottimale in qualsiasi ambiente.

Tutte queste innovazioni sono presentate in un contesto espositivo unico: la collezione LG SIGNATURE sarà esposta in collaborazione con il prestigioso marchio di arredo italiano Molteni&C in un’area “ideal lifestyle” appositamente progettata. Tutti coloro i quali hanno la possibilità di presenziare l’evento, possono non solo ammirare questi prodotti all’avanguardia ma anche sperimentare in prima persona l’integrazione con l’hub domestico LG ThinQ ON AI, toccando con mano il futuro della tecnologia consumer secondo la visione di LG.