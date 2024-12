Nelle scorse ore LG ha annunciato la nuova generazione di smart TV di fascia media della serie QNED evo: stiamo parlando di LG QNED evo 2025.

Forti della nuova tecnologia proprietaria del colosso coreano (Dynamic QNED Color Solution), che è in grado di garantire un’ampia gamma cromatica, le nuove smart TV di LG possono arrivare a trasmettere immagini a risoluzione 4K a 144 Hz senza ritardi o perdite di qualità e possono fare affidamento su un sistema di elaborazione di immagini e suoni supportato dall’intelligenza artificiale.

Le principali caratteristiche della serie LG QNED evo 2025

Dotate di un pannello LCD premium che incorpora anche alcune importanti innovazioni già viste nel segmento OLED, le smart TV della serie LG QNED evo 2025 sostituiscono la tecnologia quantum dot con Dynamic QNED Color Solution (consente alla luce della retroilluminazione di essere espressa in colori puri che si caratterizzano per il loro realismo).

Tra i modelli che saranno lanciati il prossimo anno vi sarà anche quello con sigla QNED9M, che grazie alla tecnologia True Wireless 4K (già disponibile sulla serie OLED M) consentirà agli utenti di godere di contenuti 4K (fino a 144 Hz) in modalità wireless, il tutto senza ritardi o la compromissione della qualità delle immagini.

La serie LG QNED evo 2025 potrà anche contare sul processore α8 AI (dovrebbe garantire un miglioramento delle prestazioni del 70% nelle funzioni IA rispetto alla precedente generazione), con notevoli miglioramenti pure per quanto riguarda l’esperienza audio offerta.

Chi acquisterà una di queste smart TV troverà incluso nella confezione il nuovo telecomando AI Magic Remote, con un nuovo tasto dedicato all’intelligenza artificiale (per avere consigli più mirati su cosa guardare) e altre personalizzazioni.

Ovviamente la serie LG QNED evo 2025 è basata sulla piattaforma proprietaria del colosso coreano, webOS 25, caratterizzata da un’interfaccia curata sin nei minimi particolari.

In sostanza, LG si prepara ad affrontare il 2025 con una nuova serie di smart TV che sembra avere le carte in regola per ritagliarsi un proprio spazio in un settore che diventa sempre più competitivo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzi e disponibilità.