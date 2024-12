In occasione del CES 2025 di Las Vegas, LG presenta la nuova linea di monitor gaming OLED, denominata LG UltraGear GX9: la nuova gamma di schermi curvi include il modello 45GX990A, vincitore di tre CES 2025 Innovation Awards (tra cui il prestigioso “Best of Innovation“), il modello 45GX950A e il modello 39GX90SA, smart monitor gaming all-in-one che integra la piattaforma LG webOS.

LG presenta la serie UltraGear GX9 con un monitor pieghevole

Anche quest’anno il CES 2025 è il posto giusto per scoprire le prime novità dell’anno in ambito tech, e LG non delude le aspettative: il marchio sud-coreano presenta nuovi monitor dotati di display curvi con tecnologia LG WOLED, che garantisce elevata luminosità, neri profondi, colori vivaci e una curvatura ottimizzata: una combinazione ideale per il gaming e l’immersività. La serie GX9 di LG offre la certificazione per le basse emissioni di luce blu, che garantisce una riduzione dell’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco, ma propone anche un rivestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR), che promette una riduzione al minimo dei riflessi anche in stanze particolarmente luminose.

“La serie UltraGear GX9 stabilisce un nuovo standard per i monitor gaming OLED, combinando un’incredibile qualità di visione con funzioni smart che migliorano la user experience” ha dichiarato YS Lee, vicepresidente e responsabile della divisione IT di LG Media Entertainment Solution Company. “Dai primi monitor OLED gaming 5K2K con Dual-Mode di seconda generazione ai monitor da gioco smart con webOS integrato, la linea GX9 si spinge oltre i limiti per offrire il massimo valore e divertimento“.

I modelli 45GX990A e 45GX950A offrono display da ben 45 pollici in formato 21:9 con una risoluzione di 5120 x 2160 pixel, una vera novità per i monitor OLED: LG punta sul formato 21:9, che promette una maggiore immersione rispetto ai display 16:9, pur mantenendo al contempo una migliore compatibilità dei contenuti (di qualsiasi genere) rispetto ai più “allungati” 32:9. In ogni caso, entrambi i modelli dispongono della funzione Dual-Mode di seconda generazione di LG, che permette di personalizzare sia il rapporto d’aspetto (21:9 o 16:9), sia la dimensione delle immagini (39″, 34″ o 27″): basta un tocco per passare tra otto diverse configurazioni della risoluzione e della frequenza di aggiornamento.

In particolare, LG UltraGear OLED Bendable 45GX990A è il primo display OLED pieghevole al mondo con risoluzione 5K2K. Può passare in pochi secondi da una configurazione completamente piatta a una curvatura di 900R, per maggiore flessibilità (letteralmente) e versatilità nel gaming. Il tempo di risposta è di 0,03 ms (GtG).

LG UltraGear OLED 45GX950A offre invece un display OLED curvo 800R, sempre da 45″, con formato 21:9 e risoluzione 5K2K. Propone un design Virtually Borderless su 4 lati, e le cornici sottili contribuiscono ad aumentare il senso di immersività e l’eleganza generale. I 125 ppi e il layout dei subpixel RGWB consentono un’elevata leggibilità del testo, sia nei giochi sia nei documenti o nella lettura dei contenuti sul web.

Come il “fratello” più su, supporta la funzione Dual-Mode, ma anche DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C 90 W, con una compatibilità ideale per le schede grafiche più recenti e per le funzionalità di frequenza variabile (VRR). Non mancano le certificazioni NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, per screen tearing ridotto.

La nuova gamma include infine il modello LG UltraGear 39GX90SA, più piccolo ma comunque dotato di uno schermo OLED curvo 800R 21:9. Il monitor propone sistema operativo webOS e può fungere da hub per l’intrattenimento anche senza un PC collegato (con le app di tutti i principali servizi streaming). Offre porte USB Type-C per una comoda connettività ed è dotato del supporto ergonomico a forma di “L” per un’installazione salvaspazio sulla scrivania.

L’intera serie LG UltraGear GX9 sarà tra i protagonisti del CES 2025 di Las Vegas, che aprirà al pubblico il prossimo 7 gennaio 2025. Durante la fiera conosceremo probabilmente i prezzi di vendita e la data di lancio.