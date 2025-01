Mancano pochi giorni all’apertura del CES 2025, importante fiera della tecnologia di Las Vegas in programma dal 7 al 10 gennaio, palcoscenico che molte aziende utilizzano per presentare vari prodotti e novità software. Fra questi ci sono anche ASUS, MSI e Samsung, che nelle scorse ore hanno presentato i tre primi monitor da gaming QD-OLED al mondo da 27 pollici di diagonale con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Ma c’è molto altro. Ecco una panoramica con tutte le novità annunciate.

I monitor ASUS 2025 delle serie ROG, ProArt e ZenScreen

Nella giornata di oggi, 2 gennaio 2025, ASUS ha annunciato in anteprima i suoi nuovi monitor per il gaming, la creazione di contenuti professionali e per l’intrattenimento. Sono tre le serie interessate: ROG Strix Gaming, ProArt Display e ZenScreen, monitor che arriveranno sul mercato italiano nel corso dell’anno e di cui vi raccontiamo brevemente le peculiarità.

I nuovi monitor ASUS ROG

Il primo QD-OLED 27″ al mondo con risoluzione 4K e refresh rate di 240 Hz, il ROG Swift OLED PG27UCDM, non è stato presentato per il mercato italiano, ma vale la pena parlarne lo stesso perché non escludiamo arrivi prossimamente, probabilmente dopo l’IPS ROG Strix XG32UCG, un prodotto altrettanto interessante che entra a far parte della nuova serie di monitor da gaming di ASUS.

ROG Swift OLED PG27UCDM

Iniziamo con ROG Swift OLED PG27UCDM, un monitor da gaming di fascia elevata dotato di un pannello da 27 pollici (26,5″ effettivi) di tipo QD-OLED, con risoluzione 4K e refresh rate di 240 Hz. Come anticipato, è il primo al mondo con queste caratteristiche, insieme agli altri due di MSI e Samsung.

Come questi ultimi, è un prodotto di fascia elevata, adatto a utenti esigenti alla ricerca delle più recenti tecnologie utili per giocare per bene. Ad esempio la connettività DisplayPort 2.1a (UHBR20) per connessioni più stabili e capaci di garantire maggiori livelli di qualità, NVIDIA G-Sync, che promette immagini adeguatamente sincronizzate, eliminando lo screen tearing (gli artefatti che si generano quando un singolo fotogramma visualizzato sullo schermo contiene informazioni provenienti da più fotogrammi, problema causato dalla mancata sincronizzazione fra la frequenza di aggiornamento di GPU e monitor) e lo stuttering (ritardi nel rendering dei fotogrammi). Qui sotto, tutto il resto.

Caratteristiche principali di ROG Swift OLED PG27UCDM: schermo: QD-OLED da 26,5″ con risoluzione 3840 x 2160 pixel, rapporto d’aspetto di 16:9, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, luminosità massima di 1000 nit

certificazioni: DisplayHDR True Black 400, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), VESA AdaptiveSync Display 240 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC, FSC MIX

spazi colore: DCI-P3 (99%), SRGB (145%)

tempo di risposta GtG di 0,03 ms

porte: due HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1a, una USB Type-C, tre USB Type-A 3.2 Gen 1, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una USB Type-C con power delivery

altro: Dolby Vision, HDR10, ASUS OLED Care, △E< 2

regolazioni fisiche: inclinazione (-5° ~ 20°), rotazione (-45° ~ 45°), altezza (0 ~ 120 mm)

ROG Strix XG32UCG: un IPS con dual mode 4K

È più grande e con una tecnologia più grande per lo schermo, un IPS da 31,5 pollici effettivi con risoluzione 4K o Full HD, rispettivamente con frequenza di aggiornamento di 160 e 320 Hz. ROG Strix XG32UCG supporta infatti la dual mode per passare fra le due configurazioni agevolmente, adattandosi così in maniera più efficace alle diverse tipologie di giochi.

Supporta le tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC, la frequenza di aggiornamento variabile, è dotato della funzione ASUS Display Widget Center per regolare varie impostazioni e di alcune funzioni AI. A seguire una panoramica, con le specifiche tratte dalla scheda tecnica del modello da 27″, in mancanza di quella di questo modello da 32″.

Caratteristiche principali di ROG Strix XG32UCG: schermo: IPS da 31,5″ con risoluzione 3840 x 2160 pixel, rapporto d’aspetto di 16:9, frequenza di aggiornamento di 320 Hz in Full HD, di 160 Hz in 4K, luminosità massima di 400 nit con contenuti HDR, altrimenti 350 nit

certificazioni: DisplayHDR 400, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display a 160 e 320 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC, FSC MIX

spazi colore: DCI-P3 (95%), SRGB (130%)

tempo di risposta GtG di 1 ms

porte: una HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1a, una USB Type-C,, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una USB Type-C con power delivery (la dotazione potrebbe cambiare considerando che è un modello più grande)

regolazioni fisiche: inclinazione (-5° ~ 20°), rotazione (-45° ~ 45°), altezza (0 ~ 120 mm), rotazione pivot per schermo in verticale a 90°

I monitor ASUS ZenScreen: produttività e intrattenimento al centro

ZenScreen Smart MS32UC, ZenScreen MB27ACF e ZenScreen MB169CK sono i tre nuovi monitor ASUS della serie ZenScreen, una famiglia di monitor meno specialistici rispetto ai ROG, dedicati soprattutto alla produttività e all’intrattenimento, serie che verrà premiata con il CES Innovation Award 2025 alla fiera di Las Vegas.

ASUS ZenScreen Smart MS32UC

È il più grande e avanzato della famiglia ASUS ZenScreen, un monitor IPS 4K (3840 x 2160 pixel) da 31,5 pollici di diagonale con sistema audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon e una serie di funzioni utili, compreso il supporto wireless Miracast e Chromecast e un’app di streaming live integrata per trasmettere video e contenuti in diretta online. Eccone una panoramica (la scheda tecnica completa di ASUS ZenScreen Smart MS32UC non è stata ancora pubblicata da ASUS).

Caratteristiche principali di ASUS ZenScreen Smart MS32UC: schermo: IPS da 31,5″ con risoluzione 3840 x 2160 pixel, rapporto d’aspetto di 16:9, VESA DisplayHDR 400, HDR10 e HLG

spazio colore: DCI-P3 (98%)

audio: due altoparlanti Harman Kardon da 5 W

porte: una HDMI, una DisplayPort, una USB Type-C con power delivery da 90 W e un hub USB

connettività: Miracast, Chromecast, Bluetooth, Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz

Google TV, funzioni AI, Streaming Live multipiattaforma

ASUS ZenScreen MB27ACF

Nel mezzo c’è ASUS ZenScreen MB27ACF, un monitor IPS QHD (2560 x 1440 pixel) da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 100 Hz, sottile (5,4 mm nel punto più spesso), leggero (pesa meno di 3 kg) e abbastanza versatile.

In mancanza di una scheda tecnica completa, aggiungiamo solo che è dotato di un sistema audio con subwoofer e uscita a 2.1 canali, e di porte HDMI, USB Type-C con power delivery da 70 W e di un ingresso jack audio per le cuffie. Da segnalare anche il supporto ergonomico C-clamp e l’ASUS Display Widget Center, uno strumento con cui cambiare facilmente le impostazioni del monitor.

Il monitor portatile ASUS ZenScreen MB169CK

È il più piccino e particolare dei tre, un monitor portatile da 15,6 pollici dotato di un pannello IPS con risoluzione Full HD. ASUS ZenScreen MB169CK si può montare anche sulla parete ma è pensato soprattutto per essere trasportato in borsa e usato un po’ dappertutto, grazie anche a un supporto per treppiede posteriore rimovibile, monitor dotato del Display Widget Center citato e della seguente dotazione di porte: due USB Type-C, uan mini HDMI e una porta jack audio per le cuffie.

I nuovi monitor ProArt, per professionisti

ASUS ProArt Display 6K PA32QCV, ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE 4K sono le tre novità del CES 2025, dispositivi dedicati ai professionisti, la cui priorità è la precisione cromatica e l’accuratezza in senso lato.

Al vertice ProArt Display 6K PA32QCV

Il più pregiato e avanzato è ASUS ProArt Display 6K PA32QCV, un monitor da 32 pollici con risoluzione 6K (6016 x 3384 pixel, con densità di 216 PPI) che promette una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, sRGB del 100%. La certificazione VESA DisplayHDR 600, la calibrazione di fabbrica oltre al Calman Verified e al Delta E<2 contribuiscono a dare un’idea del prodotto, di cui tuttavia mancano le specifiche tecniche complete.

È un monitor dotato inoltre dell’ASUS LuxPixel, una tecnologia che include un rivestimento antiriflesso e a bassa riflessione AGLR che restituisce allo schermo un effetto simile a quello della carta. Da segnalare anche l’ASUS Light Sync con sensori di luce ambientale e retroilluminazione per garantire alti livelli di accuratezza cromatica e di temperatura del colore.

Per il resto, segnaliamo la funzione Auto KVM per la gestione di due computer insieme, e la buona dotazione di porte, fra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, un hub USB e due Thunderbolt 4 con power delivery da 96 W.

ASUS ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE

Sono due monitor HDR 4K da 32 e 27 pollici, rispettivamente, che vantano una luminosità massima di 600 nit, copertura dello spazio colore DCI-P3 fino al 98% e trattamento antiriflesso e a bassa riflessione AGLR. Con la calibrazione di fabbrica promette l’accuratezza cromatica tocca Delta E<1, dispositivi che vantano inoltre le stesse tecnologie ASUS Light Sync e LuxPixel citata sopra, il colorimetro motorizzato e la funzione di autocalibrazione automatizzata.

Il modello da 27″ (ASUS ProArt Display PA27UCGE) offre in più una frequenza di aggiornamento del display di 160 Hz. Entrambi vantano una vasta gamma di opzioni di connettività comprensiva di DisplayPort su USB-C con Power Delivery da 96 W, DisplayPort, HDMI e un hub USB.

I nuovi monitor da gaming di MSI: tre QD-OLED e un Mini LED

Sono tre monitor da gaming, due da 27 pollici di diagonale e uno da 32″, tutti e tre dotati di schermi QD-OLED, di porte DisplayPort 2.1a (UHBR20) e di varie tecnologie utili per i videogiochi, fra cui la citata NVIDIAG-SYNC. Completa la serie anche un monitor Mini LED, particolare perché offre la doppia modalità di visualizzazione facendosi più versatile quando utilizzato per giocare.

Fra le novità di questi nuovi monitor da gaming di MSI vale la pena segnalare anche AI Navigator, una funzione software basata sull’intelligenza artificiale capace di ottimizzare le configurazioni per assicurare il massimo delle prestazioni possibili, anche in base alle preferenze dell’utente. Per esempio, AI Menu permette di regolare le impostazioni del monitor per tipologia di gioco tramite il software Gaming Intelligence mettendo a disposizione profili preimpostati ma personalizzabili.

MSI MPG 272URX QD-OLED: un primato, vincitore del CES 2025 Innovation Award

È il protagonista dei nuovi monitor presentati da MSI in occasione del CES 2025, quello che scrivevamo essere il primo monitor al mondo da 27″ con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tecnologia QD-OLED. Si chiama MSI MPG 272URX QD-OLED, ed è un dispositivo di fascia elevata dotato di un pannello OLED tandem a 5 strati con tecnologia EL Gen 3 che, secondo il produttore, garantisce un’efficienza superiore.

Ha vinto il premio CES 2025 Innovation Award per il suo design e l’innovazione, di un prodotto di cui vi riportiamo qui sotto una panoramica:

Caratteristiche principali di MSI MPG 272URX QD-OLED: schermo: QD-OLED da 26,5″ con risoluzione 3840 x 2160 pixel (densità di 166 PPI), rapporto d’aspetto di 16:9, frequenza di aggiornamento di 240 Hz adattiva (fra 48 e 240 Hz), DisplayHDR True Black 400, luminosità di 250 nit (SDR), 450 nit (HDR) e 1000 nit di picco

spazi colore: Adobe RGB (98%), DCI-P3 (99%) e SRGB (138%)

tempo di risposta GtG di 0,03 ms

porte: due HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1a, una USB Type-C con power delivery, due USB Type-A 5 Gbps, una USB Type-B 5 Gbps, un ingresso jack audio da 3,5 mm

regolazioni fisiche: inclinazione (-5° ~ 20°), rotazione (-30° ~ 30°), altezza (0 ~ 110 mm)

OLED Care 2.0

MSI MPG 322URX QD-OLED: il modello da 32″

Cambiano le dimensioni, ma non la risoluzione, la frequenza di aggiornamento e molte altre tecnologie citate per MPG 322URX QD-OLED, un monitor da 32 pollici (31,5″ effettivi) della medesima fascia, tuttavia privo del pannello OLED tandem a 5 strati con tecnologia EL Gen 3 citato. Vi riportiamo le principali peculiarità qui sotto.

Caratteristiche principali di MSI MPG 322URX QD-OLED: schermo: QD-OLED da 31,5″ con risoluzione 3840 x 2160 pixel, rapporto d’aspetto di 16:9, frequenza di aggiornamento di 240 Hz adattiva (fra 48 e 240 Hz), DisplayHDR True Black 400, luminosità di 250 nit (SDR), 450 nit (HDR) e 1000 nit di picco

spazi colore: Adobe RGB (98%), DCI-P3 (99%) e SRGB (138%)

tempo di risposta GtG di 0,03 ms

porte: due HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1a, una USB Type-C con power delivery, due USB Type-A 5 Gbps, una USB Type-B 5 Gbps, un ingresso jack audio da 3,5 mm

regolazioni fisiche: inclinazione (-5° ~ 20°), rotazione (-30° ~ 30°), altezza (0 ~ 110 mm)

OLED Care 2.0

MSI MPG 272QR QD-OLED X50: il primo monitor QHD 500Hz QD-OLED da 27 pollici

Un gradino inferiore in termini di risoluzione ma superiore per frequenza di aggiornamento dello schermo per MSI MPG 272QR QD-OLED X50, il primo monitor QD-OLED da 27 pollici al mondo con refresh rate di 500 Hz, un prodotto anch’esso di fascia alta e che condivide con gli altri due prodotti molte delle caratteristiche e tecnologie, che ricapitoliamo brevemente di seguito.

Caratteristiche principali di MSI MPG 272QR QD-OLED X50: schermo: QD-OLED da 26,5″ con risoluzione 2560 x 1440 pixel, rapporto d’aspetto di 16:9, frequenza di aggiornamento di 500 Hz adattiva (fra 48 e 500 Hz), DisplayHDR True Black 500, luminosità di 250 nit (SDR), 550 nit (HDR) e 1000 nit di picco

spazi colore: Adobe RGB (98%), DCI-P3 (99%) e SRGB (138%)

tempo di risposta GtG di 0,03 ms

porte: due HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1a, una USB Type-C con power delivery, due USB Type-A 5 Gbps, una USB Type-B 5 Gbps, un ingresso jack audio da 3,5 mm

regolazioni fisiche: inclinazione (-5° ~ 20°), rotazione (-30° ~ 30°), altezza (0 ~ 110 mm), rotazione per schermo in verticale di 90°

OLED Care 2.0

Il monitor Mini LED MPG 274URDFW E16M

Mini LED al posto del QD-OLED per MPG 274URDFW E16M, altro nome irricordabile di un prodotto interessante soprattutto per la tecnologia citata, con retroilluminazione a 1152 zone, a garanzia di precisione nella gestione di luci e ombre, e per il discorso accennato poc’anzi.

Una delle sue peculiarità è la doppia modalità di visualizzazione, che permette di adattare risoluzione e frequenza di aggiornamento al gioco, anche automaticamente con la funzione MSI AI Dual Mode o con il pulsante di commutazione. È possibile passare dal 4K a 160 Hz (“ideale per un’esperienza di gioco immersiva, con immagini ad alta risoluzione e movimenti fluidi, perfetto per giochi narrativi e cinematografici”, spiega MSI) al 1080p a 320 Hz (“progettato per una latenza ultra bassa, ideale per i giochi FPS ad alta velocità e per i gamer competitivi”.

Al momento MSI non ha condiviso le specifiche tecniche di questo monitor.

I nuovi monitor di Samsung

Come anticipato, anche Samsung in occasione del CES 2025 ha svelato varie novità aggiornando la sua gamma di monitor, sia da gaming che non. In totale sono cinque nuovi monitor: Samsung Smart Monitor M9, Samsung Odyssey G8, Odyssey G6, Odyssey 3D e ViewFinity S8. Come fatto finora, scopriamone insieme le principali peculiarità.

Samsung Smart Monitor M9, il primo con AI on-device

È il più versatile del lotto, un monitor di fascia medio-alta smart perché ricco di funzioni che gli permettono di essere sostanzialmente autonomo, di essere una sorta di TV con varie app e funzioni utili, come d’altronde gli altri Smart Monitor di Samsung.

Samsung Smart Monitor M9 (M90SF) di particolare ha l’intelligenza artificiale on-device (significa che non serve una connessione a internet per funzionare), il primo monitor ad esserne dotato. C’è ad esempio AI Picture Optimizer, una funzione che analizza gli input in ingresso per determinare il tipo di contenuto visualizzato (app di produttività, giochi o video) per regolare di conseguenza le impostazioni di immagine, automaticamente. Samsung ha spiegato che è perfino in grado di riconoscere il genere di gioco in riproduzione, cosa che permette al monitor di regolare anche i parametri offrendo un’esperienza visiva adeguata e adattata a più stili di gioco diversi. Da segnalare anche l’AI Upscaling Pro 4K, una funzione che usa l’elaborazione AI e le reti neurali per migliorare la resa dei contenuti a bassa risoluzione.

Per il resto, Samsung Smart Monitor M9 (M90SF) è un monitor 4K OLED da 32 pollici di diagonale, con VESA DisplayHDR True Black 400, con una telecamera 4K integrata e con il consueto design moderno ed elegante che contraddistingue la serie. Al momento Samsung non ha pubblicato le specifiche tecniche complete, per inciso.

Samsung Odyssey OLED G8, G6 e Odyssey 3D

Sono due monitor da gaming, entrambi particolari perché: Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) è il primo OLED da 27″ 4K con frequenza di aggiornamento di 240 Hz; Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) è invece il primo OLED QHD con frequenza di aggiornamento di 500 Hz.

Sono entrambi dei prodotti di fascia alta, dedicati ai videogiocatori più esigenti perché in grado di offrire molto: tempi di risposta di 0,03 ms (GtG), tecnologie AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync, VESA DisplayHDR True Black 400 e altro (per una panoramica più completa serve pazientare la pubblicazione della scheda tecnica completa).

Al CES 2025 di Las Vegas Samsung mostrerà anche Odyssey 3D (GF90XF), un monitor già visto al Gamescom 2024 che offre un’esperienza di visione tridimensionale senza il bisogno di indossare degli occhiali 3D, grazie a una lente lenticolare posta nella parte anteriore del pannello e a una fotocamera stereo frontale. Con una funzione basata sull’intelligenza artificiale, spiega Samsung, può aggiungere anche profondità ai contenuti per convertire i video 2D in 3D.

Samsung ViewFinity S8

L’ultimo monitor di cui vi parliamo è anche il più grande, un 37″ con rapporto di aspetto di 16:9 e risoluzione 4K (2840 x 2160 pixel). Si chiama Samsung ViewFinity S8 (S80UD) ed è un prodotto dedicato principalmente alla produttività, al lavoro.

Fra le sue caratteristiche principali, segnaliamo la copertura dello spazio colore sRGB del 99%, le certificazione TÜV Rheinland per l’ergonomia e per la protezione degli occhi dall’affaticamento, lo switch KVM8 per la gestione di più dispositivi e la porta USB Type-C con power delivery da 90 W.

Prezzi e disponibilità

Ad oggi, nessun monitor è disponibile all’acquisto sul mercato italiano, né i produttori hanno al momento comunicato i prezzi o periodi in cui verranno messi in vendita. Considerando che sono prodotti annunciati in occasione del CES 2025, in programma dal 7 al 10 gennaio, è probabile che ne sapremo di più fra alcune settimane. Vi terremo in ogni caso aggiornati.