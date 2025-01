Specchio delle mie brame, chi è la più in salute del reame? L’ossessione per il monitoraggio sanitario passa anche dallo specchio secondo Withings, non bastassero smartphone, tablet, smart display, smartwatch, anelli intelligenti, bilance smart e altri dispositivi.

Al CES 2025 l’azienda ha mostrato Omnia Health Screening Mirror, uno specchio intelligente a tutta altezza che mostra i parametri vitali e sanitari in sovrimpressione a una superficie riflettente non appena si sale sulla pedana.

Lo specchio smart Omnia Health Screening Mirror mostra i parametri sanitari dell’utente

Le metriche sulla salute mostrano la frequenza cardiaca notturna, la frequenza cardiaca a riposo, l’età vascolare, la pressione sanguigna e le notifiche di ritmo cardiaco irregolare, tuttavia la pedana traccia le tendenze del peso, il rapporto muscolo-grasso, la massa idrica e ossea e la quantità di grasso viscerale.

Omnia Health Screening Mirror può anche visualizzare il monitoraggio dell’attività, la qualità del sonno e le metriche nutrizionali, offrendo una panoramica immediata dello stile di vita dell’utente.

Lo specchio fornisce anche un punteggio generale relativo alla salute combinando i dati raccolti dagli altri dispositivi Withings e dalla pedana che è in grado di misurare il peso ed eseguire scansioni metaboliche.

Di questi tempi non poteva mancare l’intelligenza artificiale, infatti è incluso un chatbot vocale che fornisce feedback in tempo reale alle domande dell’utente, oltre a motivarlo e guidarlo verso i suoi obiettivi salutistici, inoltre esistono anche applicazioni di telemedicina che possono essere utilizzate per consulenze virtuali.

Withings offre un’app per iPhone che si collega al servizio Apple Health, quindi i dati compatibili raccolti dallo specchio intelligente dovrebbero sincronizzarsi con l’app Health per l’analisi delle tendenze e la visualizzazione dei grafici.

Lo specchio intelligente Omnia Health Screening Mirror di Withings è ancora in via di sviluppo e alcune funzionalità come la guida AI e le revisioni cliniche saranno integrate nell’app Withings più avanti nel 2025.