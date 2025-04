A distanza di alcune settimane dall’aggiornamento del sito web e dell’app IO, oltre che dell’introduzione della funzione SEND per ricevere le comunicazioni a valore legale degli enti, l’app IO diventa più versatile, integrando i servizi della Motorizzazione Civile.

Ora è possibile consultare ad esempio il saldo punti delle patenti di guida, verificare l’ultima revisione e altri dati della propria automobile e di altri veicoli intestati all’utente, direttamente dall’app IO. Vediamo come.

Saldo punti della patente e dati dei propri veicoli direttamente sull’app IO

Si tratta di una funzione già disponibile sull’app IO, che è possibile utilizzare accedendo alla sezione Servizi toccando la relativa voce dalla barra di navigazione in basso dell’applicazione. Tra i servizi in evidenza ci sono quelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la novità in questione che permette di accedere a quattro servizi della Motorizzazione Civile: I miei pagamenti, I miei veicoli, Le mie patenti e Le mie pratiche. Per utilizzarli è sufficiente consentire a PagoPA (la società pubblica che sviluppa e gestisce l’app IO) di accedere al proprio codice fiscale (già registrato nell’app).

Selezionando Le mie patenti l’app mostra le patenti di guida, con i relativi punti e lo storico con variazioni ed eventuali verbali. I dati dei veicoli intestati all’utente, come lo stato della copertura assicurativa e della revisione, sono invece consultabili dal servizio I miei veicoli. Mentre da Le mie pratiche e da I miei pagamenti è possibile verificare lo stato delle pratiche e dei pagamenti legati alle pratiche della Motorizzazione Civile, consultandone lo stato e i dettagli e scaricandone le relative ricevute.

Previous Next Fullscreen

L’integrazione di questi quattro servizi della Motorizzazione Civile, che risulta essere slegata da un aggiornamento vero e proprio ma introdotta sulle app per smartphone Android e iOS lato server, permette agli utenti dell’app IO di avere a disposizione un maggior numero di dati che, in ogni caso, restano accessibili anche dalle altre sedi previste, come il Portale dell’Automobilista.