LG aveva già presentato un display che si estendeva da 12 pollici a 14 pollici, circa il 20% in più, ma ora l’azienda ha dimostrato di essersi spinta oltre grazie ai progressi fatti nell’ambito della sua tecnologia free-form.

La divisione display di LG ha sviluppato quello che secondo l’azienda è il primo schermo in grado di estendersi fino al 50%, in quanto è in grado di espandersi da 12 pollici a 18 pollici, offrendo allo stesso tempo un’elevata risoluzione di 100 ppi e colori rosso, verde e blu (RGB).

Com’è fatto il display elastico di LG

L’azienda afferma di aver migliorato l’allungamento e la flessibilità del pannello grazie a una serie di nuove tecnologie, come il miglioramento delle proprietà di uno speciale substrato di materiale in silicio utilizzato nelle lenti a contatto e una nuova struttura di progettazione del cablaggio.

Inoltre il pannello utilizza una sorgente luminosa micro-LED più piccola di 40 micrometri, consentendo allo schermo di essere allungato oltre 10.000 volte.

La società afferma che il display dovrebbe comunque offrire immagini di alta qualità anche in caso di shock esterno o di temperature più estreme della media.

La natura deformabile di questo display micro-LED lo rende in grado di adattarsi dinamicamente a diverse superfici in quanto può prendere qualsiasi forma, anche tramite allungamento, piegatura e torsione.

Un prodotto del genere potrebbe trovare applicazione ad esempio in alcuni capi d’abbigliamento, interni dei veicoli e altro, ma per ora è ancora un prototipo.