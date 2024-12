LG ha introdotto sul mercato LG SIGNATURE OLED T, la prima TV OLED trasparente e wireless al mondo che offre una nuova esperienza di visione.

A parte il prezzo, la caratteristica che rende questa TV da 77 pollici fuori dal comune è il pannello trasparente che permette di amplificare la percezione di spazio all’interno di una stanza, nonostante le dimensioni maestose.

Il display può restare spento integrandosi perfettamente con l’ambiente circostante, mentre in modalità T-Object può essere utilizzato per riprodurre immagini e video che lo trasformano in una tela digitale trasparente in grado di creare effetti estremamente suggestivi.

Tuttavia con un clic è possibile passare dalla modalità trasparente a quella opaca per utilizzare OLED T come una TV OLED tradizionale.

La funzionalità T-Bar attiva solo una barra sul bordo inferiore dello schermo che mostra informazioni come notizie, risultati sportivi, lo stato dei dispositivi della smart home, previsioni meteo o informazioni sui brani in riproduzione.

L’homepage T-Home offre una panoramica ben organizzata dei servizi disponibili, oltre a un accesso rapido alle app, alle impostazioni e ad altre funzionalità.

LG lancia sul mercato la prima TV trasparente wireless al mondo

LG OLED T sfrutta la tecnologia proprietaria Zero Connect Box, per trasmettere video e audio in modalità wireless senza perdita di qualità visiva e senza latenza.

La nuova TV trasparente di LG supporta immagini 4K a 120 Hz con refresh rate variabile, oltre alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium per un’esperienza di gioco più dinamica e realistica.

La TV è governata dal processore α (Alpha) 11 AI di LG che ottimizza in modo intelligente la qualità delle immagini e dell’audio.

LG SIGNATURE OLED T è in vendita negli Stati Uniti da dicembre a 59.999 dollari; non ci sono al momento informazioni sulla disponibilità italiana.