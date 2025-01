Ondata di novità da SwitchBot, uno dei brand in più rapida crescita nel settore dell’automazione per la smart home e il retrofitting.

Il marchio – presente alla fiera tech CES 2025 di Las Vegas – ha infatti presentato la sua nuova gamma di prodotti innovativi attirando la grande curiosità degli operatori e degli appassionati: lo SwitchBot Multitasking Household Robot K20+ Pro – il primo robot domestico multitasking al mondo, il nuovo SwitchBot Floor Cleaning Robot S20 Pro, e due dispositivi per la smart home molto attesi come SwitchBot Lock Ultra e SwitchBot Video Doorbell, dovrebbero far da apripista alla stagione dei device di prossima generazione dell’azienda.

Approfondiamo la loro conoscenza.

SwitchBot K20+ Pro, il primo robot domestico multifunzione

Cominciamo con K20+ Pro, che SwitchBot definisce essere il primo robot domestico multitasking al mondo. Il prodotto combina infatti funzioni di aspirapolvere, monitoraggio degli ambienti domestici, purificazione dell’aria e smart delivery in un’unica piattaforma, offrendo peraltro ulteriori opportunità per il fai-da-te. Per certi versi, non è certo errato affermare che il nuovo robot multifunzione di SwitchBot possa fungere da antesignano di quello che potrebbe essere un dispositivo sempre più ricorrente nelle case del futuro nei prossimi anni.

Per il momento, limitiamoci a presentare K20+ Pro partendo dal suo cuore, la FusionPlatform, una piattaforma nativa dotata di ClawLock che agevola il collegamento fisico con l’aspirapolvere robot e prepara K20+ Pro a integrarsi con altri dispositivi intelligenti utili che lo adattano a una vasta gamma di attività domestiche. La piattaforma fa, insomma, il lavoro più duro: abbandonata la sua stazione base, gira per gli ambienti domestici orientandosi grazie al sistema di navigazione D-ToF Lidar e doppio rilevamento laser, crea una mappa 1:1 delle stanze e assicura la migliore precisione per evitare gli ostacoli. Si muove dunque con la giusta affidabilità, garantendo prestazioni stabili e costanti per tutta la durata del suo funzionamento.

Con questa premessa, K20+ Pro può essere utilizzato con identica efficacia sia come robot aspirapolvere che per monitorare gli animali domestici grazie alla telecamera, per purificare l’aria o per garantire la sicurezza delle proprie quattro mura anche se ci si trova a grande distanza, contribuendo così al modo in cui ci approcciamo (e lo faremo ancor di più nel prossimo futuro) alla vita nella nostra smart home.

Considerata la portata della novità e la difficoltà di trovare dei concorrenti diretti, si immagini K20+ Pro come un sistema che si avvale di una stazione base simile a quella che si trova nei robot aspirapolvere, ma con la differenza che la piattaforma che si stacca da essa è molto più versatile, poiché in grado di essere fruita per molteplici funzionalità e scopi. È insomma un vero e proprio assistente domestico integrato, che può svolgere diversi compiti con differenti configurazioni, molte delle quali ancora in fase di sviluppo.

Una volta avviata, la FusionPlatform regala un’invidiabile versatilità: può supportare carichi personalizzati e fino a 8 kg di peso, potendo per esempio spostarsi di stanza in stanza per consegnare oggetti ad anziani o ad animali domestici, senza alcun intervento umano.

Se lo si preferisce, però, si può usare il K20+ Pro Patrol Kit e trasformare la piattaforma in un dispositivo di sicurezza della casa dotato di Pan/Tilt Cam Plus 2K/3K, permettendo così di monitorare in tempo reale quel che accade all’interno dell’appartamento, rilevando i movimenti e inviando al proprietario delle notifiche istantanee. Chiunque sia abilitato può pertanto controllare ciò che avviene in casa da remoto, assicurando che ciò che è di più caro sia sempre al sicuro, e risparmiando anche sulla necessità di installare più telecamere in casa, considerato che la piattaforma si sposterà laddove più utile o di interesse.

Un altro kit che conferma la versatilità del sistema è il K20+ Pro Air Purifier Kit, un set di purificazione dell’aria dotato di una potente tecnologia di filtrazione, con benefici amplificati dalla già citata possibilità di programmare lo spostamento della piattaforma da una stanza all’altra, neutralizzando così in modo dinamico allergeni, odori e sostanze inquinanti, e assicurando aria pulita in ogni stanza in cui entra, anche quando non si è nell’appartamento.

Non manca ovviamente il K20+ Pro Combo, una soluzione di aspirazione 3-in-1 avanzata e leggera, con quattro modalità di pulizia che lo rendono funzionale sia per le pulizie più veloci che per quelle più approfondite. La tecnologia di aspirazione TwinFlow assicura una raccolta precisa e accurata della sporcizia, mentre gli optional possono consentire di integrare il K20+ Pro con i sistemi di purificazione dell’aria o con altre soluzioni di pulizia.

Come già introdotto, però, l’attuale assetto è tuttavia solamente il punto di partenza di un contesto ancora tutto da esplorare. FusionPlatform è infatti stata progettata proprio per garantire agli appassionati del fai-da-te di personalizzare a proprio piacimento le applicazioni del sistema: gli utenti che vogliono aggiungere nuove funzionalità o migliorare quelle esistenti potranno pertanto farlo acquistando accessori personalizzati o ricorrendo alla stampa in 3D di componenti ancora più specifici, o ancora aiutandosi con dispositivi di terze parti.

SwitchBot S20 Pro, il nuovo sistema di pulizia automatica del pavimento

Anche se le maggiori attenzioni dei presenti sono state catturate dal robot multifunzione, non sono certamente mancati gli altri spunti di interesse. In particolare, seguendo il successo conseguito dal suo predecessore S10 (qui trovate la nostra recensione), SwitchBot S20 Pro sembra candidarsi ad essere il nuovo top di gamma del brand per la pulizia automatica del pavimento.

Le innovazioni sono numerose, a cominciare dal design a doppia estensione, con una spazzola laterale che si allunga in modo versatile per pulire gli angoli più stretti e allinearsi perfettamente ai bordi delle pareti, garantendo così il 100% di copertura del pavimento, anche laddove gli spazi sembrano essere difficilmente raggiungibili.

Il prodotto presenta anche un doppio design anti-groviglio, progettato da SwitchBot per evitare che capelli e peli possano rimanere impigliati tra il rullo principale e la spazzola laterale a doppia striscia. Troviamo altresì una funzione di auto-pulizia del mop RinseSync, che assicura che ogni passata avvenga con il rullo pulito, privo di residui di sporcizia che potrebbero ridurre l’efficacia della sua azione. La potenza di aspirazione è di 15.000 Pa, garantendo così una pulizia del pavimento che teme pochi paragoni.

S20 Pro presenta inoltre due diverse configurazioni della base di ricarica All-in-One: la prima ha un serbatoio d’acqua normale, mentre la seconda ha un sistema di scarico e carico automatico e avanzato. Entrambe offrono opzioni di pulizia profonda, raccolta automatica della sporcizia, asciugatura ad alta temperatura delle spazzole, ricarica della soluzione detergente e altre funzionalità che permetteranno di personalizzare l’esperienza di pulizia.

Ricordiamo anche che S20 Pro è certificato Matter senza necessità di hub e che supporterà l’integrazione con gli altri dispositivi intelligenti della smart home.

SwitchBot Lock Ultra, serratura intelligente di ultima generazione

Come anticipato, all’evento di Las Vegas c’è stato spazio anche per SwitchBot Lock Ultra, l’evoluzione di SwitchBot Lock Pro (qui la nostra recensione) lanciato lo scorso anno. La serratura smart di SwitchBot propone funzioni di sblocco ancora più rapide, una resistenza di torsione maggiore e fino a 16 diversi metodi di sblocco grazie al sistema FastUnlock, tra cui il riconoscimento delle impronte digitali, il controllo mediante app per smartphone, NFC, comandi vocali tramite Amazon Alexa, Google Assistant, Siri.

La presenza di un triplo sistema di alimentazione garantisce inoltre l’accesso costante alla propria abitazione anche in caso di interruzione di corrente, permettendo di fruire della massima affidabilità in qualsiasi condizione.

Installabile nel 99,9% delle serrature già esistenti, è possibile integrare facilmente SwitchBot Lock Ultra in qualsiasi casa, senza radicali modifiche della propria porta. Per i pochi casi in cui invece non sia possibile ricorrere a un’installazione standard, è possibile ricorrere a soluzioni più specifiche stampate in 3D.

Sono infine presenti sistema di protezione a sei livelli con crittografia AES-128, alert di manomissione e funzioni di blocco automatico. La compatibilità con Matter (attraverso gli hub SwitchBot Matter) lo rende integrabile nel sistema di Apple HomeKit e in quello di altre piattaforme domotiche.

SwitchBot Video Doorbell, il campanello smart dalla grande affidabilità

Infine, ecco SwitchBot Video Doorbell, l’ultimo prodotto dell’elenco – ma non certo in ordine di importanza.

Il campanello smart di SwitchBot dispone infatti di un display da 4,3” che garantisce un utilizzo agevole anche per anziani e bambini, mentre il relay Wi-Fi assicura uno streaming fluido e ininterrotto anche in caso di mancanza di rete.

L’azienda promette inoltre una durata della batteria del campanello di 20 mesi con connettività wireless e modalità di risparmio energetico. Supporta fino a 512 GB di memoria di archiviazione locale (non inclusa) senza spese mensili. Presenta una suoneria integrata di 100 dB e funge anche da gateway per le serrature SwitchBot.

Il dispositivo offre una risoluzione ultra-HD 2K, visione notturna a colori e grandangolare di 165°. Si integra con Alexa, supporta il rilevamento del movimento AI e consente il monitoraggio remoto tramite app. L’installazione è rapida e avviene con viti o adesivo, senza che si rendano necessarie modifiche alle pareti. Il monitor portatile può essere collocato su un tavolo o a muro, ovunque sia disponibile una presa di corrente.