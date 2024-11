LG ha annunciato il suo ultimo monitor da gioco UltraGear GX7 (27GX790A) progettato per i gamer più esigenti che pretendono il massimo dell’immersione nelle sessioni di gioco.

Dotato di un display WOLED per produrre colori RGB accurati e una elevata luminosità, questo monitor da 27 pollici ha una risoluzione QHD (2.560 x 1.440) e vanta un tempo di risposta Gray-to-Gray (GTG) di 0,03 millisecondi e una frequenza di aggiornamento di 480 Hz.

Con un design praticamente senza bordi su tutti i lati, il nuovo monitor sfrutta pienamente le schede grafiche e le console più recenti, grazie a una serie di opzioni di connettività avanzate, tra cui DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1, inoltre offre compatibilità con NVIDIA G-SYNC e supporto AMD FreeSync Premium Pro e DisplayHDR VESA True Black 400.

Il monitor LG UltraGear GX7 è ideale per il gioco su PC e console

Il supporto sottile e piatto a forma di “L” consente di posizionare la tastiera sulla base del monitor, inoltre offre comfort ergonomico grazie a un intervallo di rotazione di 30 gradi da ambo le direzioni. Il monitor è dotato anche di un jack per cuffie a 4 poli per le comunicazioni in-game con audio DTS Headphone:X.

Infine, il rivestimento antiriflesso e a bassa riflessione (AGLR) di LG offre un’esperienza di gioco più confortevole nelle stanze più luminose.

LG afferma che il nuovo monitor da gaming UltraGear GX7 è perfetto sia per il gioco su console che su PC, in quanto offre una gamma di opzioni di connettività e compatibilità con l’hardware di gioco più recente, nonché con le GPU di nuova generazione il cui lancio è previsto per l’inizio del 2025.

Il sito Web statunitense di LG riporta che il prodotto è attualmente preordinabile al prezzo di 999,99 dollari. Non ci sono al momento informazioni riguardo ai prezzi e alla disponibilità italiana.