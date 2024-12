Nonostante manchino ancora alcuni giorni all’inizio effettivo del CES 2025, una delle fiere di tecnologia più importanti del mondo che si terrà a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, LG ha già annunciato alcune novità per l’occasione, fra cui i nuovi monitor della gamma UltraGear e una particolare lampada da salotto.

Nella giornata di oggi, 31 dicembre, ha presentato inoltre la linea 2025 della serie LG gram, composta da gram Pro, gram Pro 2-in-1 e gram Book, laptop dotati di funzioni di intelligenza artificiale, disponibili anche on-device, ovvero senza la necessità di una connessione a internet. In attesa delle informazioni sulla disponibilità italiana, ancora assenti, eccone una panoramica.

LG anticipa il CES con i nuovi notebook gram 2025: novità, funzioni e caratteristiche

“La linea 2025 di LG gram con IA è un potente alleato per la produttività grazie alla capacità di soddisfare le esigenze degli utenti, di utilizzare in modo intelligente le informazioni e di migliorare il flusso di lavoro” ha detto YS Lee, vicepresidente e responsabile della Business Unit IT di LG Media Entertainment Solution Company.

Questo per sottolineare la principale novità di questi nuovi notebook, ovvero l’integrazione dell’intelligenza artificiale, di modelli linguistici di grandi dimensioni e di gram chat On-Device, uno strumento che permette di elaborare e analizzare i dati in locale, senza doversi connettere alla rete.

Viceversa, per le operazioni più esigenti in termini di risorse c’è gram chat Cloud, lo strumento che si avvale di database sul web (e anche di GPT-4o di OpenAI, gratis per il primo anno) per rispondere in maniera più dettagliata e completa alle richieste degli utenti, soluzione che si integra anche con i servizi di posta elettronica e con il calendario facendosi uno strumento utile anche per gestire i propri impegni.

Da segnalare, fra le funzioni comuni di questi nuovi notebook (le altre menzionate non sono presenti sul più economico LG gram Book), anche gram Link 2.0, una funzionalità che facilita la connessione e la condivisione di contenuti con dispositivi iOS e Android, uno strumento che permette anche di gestire le chiamate dal computer.

L’altra novità significativa dei notebook della nuova gamma LG gram 2025, correlata anche alle funzioni di intelligenza artificiale, riguarda i processori: Intel Core Ultra Serie H (Arrow Lake) e Core Ultra Serie V (Lunar Lake), quest’ultimo presente solo sul modello LG gram Pro da 16″, quello con codice 16Z90TS, il primo e finora unico PC Copilot Plus della nuova serie.

Le caratteristiche tecniche dei notebook LG gram 2025

A seguire una panoramica con le specifiche tecniche dei quattro notebook della gamma LG gram 2025: gram Pro 16, gram Pro 17, gram Pro 2-in-1, e gram Book.

Caratteristiche tecniche di LG gram Pro 16Z90TS: schermo: LCD da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), luminosità massima di 400 nit e frequenza di aggiornamento variabile fra 31 e 144 Hz

CPU: Intel Core Ultra 5, 7 o 9 (Lunar Lake)

GPU: Intel Arc graphics

memorie: spazio di archiviazione interno su SSD (due slot) gen4 NVMe da 512 GB, 1 o 2 TB; RAM LPDDR5X a 8.533 MHz dual channel fino a 32 GB;

sistema audio: due altoparlanti da 3 W ciascuno, Smart AMP 5 W x 2, HD Audio con Dolby Atmos

webcam full HD con due microfoni e IR per il riconoscimento facciale

connettività: due USB 3.2 Gen2, due USB 4 Gen 3×2 Type C (con Power Delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4), una HDMI 2.1 (4K a 60 Hz)

batteria da 77 Wh

dimensioni: 357,7 x 251,6 x 12,8 mm

peso: 1,239 kg

Caratteristiche tecniche di LG gram Pro 17Z90TR : schermo: LCD da 17 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), luminosità massima di 400 nit e frequenza di aggiornamento variabile fra 31 e 144 Hz

CPU: Intel Core Ultra 5 o 7 (Arrow Lake)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050

memorie: spazio di archiviazione interno su SSD (due slot) gen4 NVMe da 512 GB, 1 o 2 TB; RAM LPDDR5X a 8.400 MHz dual channel fino a 32 GB;

sistema audio: quattro altoparlanti da 3 W ciascuno, Smart AMP 5 W x 2, HD Audio con Dolby Atmos

webcam full HD con due microfoni e IR per il riconoscimento facciale

connettività: due USB 3.2 Gen2, due USB 4 Gen 3×2 Type C (con Power Delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4), una HDMI 2.1 (4K a 60 Hz)

batteria da 90 Wh

dimensioni: 379,4 x 265,4 x 15,8 mm

peso: 1,479 kg

Caratteristiche tecniche di LG gram Pro 2-in-1 (16T90TP): schermi: LCD da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), luminosità massima di 400 nit e frequenza di aggiornamento variabile fra 31 e 144 Hz OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel), luminosità massima di 400 nit e frequenza di aggiornamento variabile fra 48 e 120 Hz

CPU: Intel Core Ultra 5 o 7 (Arrow Lake)

GPU: Intel Arc graphics

memorie: spazio di archiviazione interno su SSD (due slot) gen4 NVMe da 512 GB, 1 o 2 TB; RAM LPDDR5X a 8.400 MHz dual channel fino a 32 GB;

sistema audio: due altoparlanti da 3 W ciascuno, Smart AMP 5 W x 2, HD Audio con Dolby Atmos

webcam full HD con due microfoni e IR per il riconoscimento facciale

connettività: due USB 3.2 Gen2, due USB 4 Gen 3×2 Type C (con Power Delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4), una HDMI 2.1 (4K a 60 Hz)

batteria da 77 Wh

dimensioni: 357,3 x 253,8 x 12,9 mm

peso: 1,399 kg

Caratteristiche tecniche di LG gram Book (15U50T): schermo: LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), luminosità massima di 300 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz

CPU: Intel Core i5

GPU: Intel Xe graphics

memorie: spazio di archiviazione interno su SSD (due slot) NVMe da 256, 512 GB o 1 TB; RAM DDR4 a 3.200 MHz dual channel da 8 o 16 GB;

sistema audio: due altoparlanti da 1,5 W ciascuno, HD Audio con Dolby Atmos

webcam HD con otturatore per la privacy

connettività: una USB 3.2 Gen1, una USB 2.0, due USB 3.2 Gen 2×1 e una HDMI 2.1 (4K a 60 Hz)

batteria da 51 Wh

dimensioni: 359,8 x 237,8 x 19,4 mm

peso: 1,7 kg

LG gram 2025: prezzi e disponibilità

Nonostante LG abbia presentato ufficialmente questi notebook, anche per il mercato italiano, non ha al momento condiviso informazioni sui prezzi e sulla disponibilità effettiva. Ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane, forse già nei giorni del CES 2025. Vi terremo aggiornati.