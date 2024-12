Il mese di dicembre di LG è stato particolarmente ricco di novità — vi abbiamo già parlato a tempo debito della nuova serie di smart TV LG QNED evo 2025, nonché della sbalorditiva TV trasparente e senza fili LG SIGNATURE OLED T —, ma il produttore coreano sta già preparando i primi annunci del 2025: in queste ore è arrivata la conferma che al CES 2025 conosceremo ufficialmente la nuova lampada LG da Indoor Gardening.

La vetrina di Las Vegas — il CES si svolgerà dal 7 al 10 gennaio 2025 — verrà dunque sfruttata da LG anche per mostrare al mondo la sua nuova lampada che si propone di far crescere un giardino nel vostro salotto. Sì, perché la lampada in questione assolve ad una duplice funzione: da una parte, illuminare la stanza con un tocco di stile, dall’altra fungere da luce di coltivazione regolabile per il vassoio sottostante — contenente fino ad un massimo di 20 piante.

A tale scopo, sono presenti due modalità di illuminazione: di giorno, la luce viene rivolta verso il basso per aiutare le piante a crescere rigogliose; di sera, la luce punta verso l’alto per illuminare l’ambiente in cui è posta. Per quanto riguarda la parte legata al giardinaggio, il produttore dichiara che il serbatoio integrato contiene circa 5 litri d’acqua e “distribuisce automaticamente la giusta quantità di acqua e sostanze nutritive per il numero e la varietà di piante coltivate”.

Come si può vedere dalle immagini, LG propone la lampada da Indoor Gardening in due versioni: una più alta ed una più bassa in stile tavolino, che permette ugualmente di far crecere un piccolo giardino domestico. Si tratta di dispositivi da smart home che, in quanto tali, sono compatibili con l’applicazione LG ThinQ, tramite la quale è possibile regolare l’illuminazione, ma soprattutto programmare le impostazioni per gestire la cura delle piante anche quando l’utente non è in casa.

I più attenti ricorderanno forse che LG aveva già proposto qualche anno fa dei prodotti per il giardinaggio indoor e la principale novità di questa nuova lampada — della quale non conosciamo ancora la dotazione tecnica completa — dovrebbe essere il serbatoio dell’acqua con capacità maggiorata. Per saperne di più e per conoscere le informazioni relative a prezzo di listino e disponibilità, dovremo attendere il CES 2025, ormai alle porte.