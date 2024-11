A poco più di una settimana dalla presentazione è ora possibile comprare i nuovi iMac, Mac mini e MacBook Pro con chip Apple Silicon M4, M4 Pro e M4 Max. Sono disponibili all’acquisto tutti e tre da ieri, venerdì 8 novembre, sia nei negozi fisici di Apple che online, anche presso i rivenditori autorizzati come Amazon, MediaWorld o Unieuro. Eccone una panoramica.

Cosa sapere sui nuovi Mac M4 e dove comprarli

Apple iMac con chip M4

Iniziamo dal nuovo iMac, il primo Mac della nuova serie presentato da Apple lunedì 28 ottobre. La principale novità di questo computer all-in-one risiede in Apple Silicon M4, il nuovo chip formato da una CPU e una GPU entrambe da 8 o 10 core e da un Neural Engine da 16 core, chip affiancato da almeno 16 GB di memoria unificata anziché da 8 GB come il modello precedente con Silicon M3.

È anche quest’ultima una novità importante che ritroviamo anche nei nuovi Mac mini e nel modello più economico dei nuovi MacBook Pro, un passaggio atteso quello dagli 8 ai 16 GB di memoria unificata che, su dei computer da oltre 1.000 euro, sembrava ormai necessario, complice anche Apple Intelligence, la suite di intelligenza artificiale appena arrivata con macOS 15.1.

C’è poi una nuova videocamera da 12 megapixel con le funzioni Inquadratura automatica e Panoramica scrivania, il maggior supporto ai monitor esterni, il vetro con nano-texture opzionale che riduce i riflessi, i “nuovi” colori e il più diffuso utilizzo di materiali riciclati, scelta condivisa anche con gli altri due nuovi computer.

Per il resto, rispetto al modello precedente, il nuovo Apple iMac M4 non cambia, o quasi, ragion per cui vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per tutti i dettagli. Cambiano invece i prezzi di listino, più bassi nonostante la rimozione del taglio di memoria da 8 GB. Ecco quanto costa, le versioni e alcuni link diretti per acquistarlo:

iMac M4 con CPU e GPU da 8 core , 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB costa 1.529 euro ;

, 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB costa ; iMac M4 con CPU e GPU da 10 core arriva invece in due varianti: la 16 – 256 GB costa 1.759 euro, mentre 2.009 euro la 16 – 512 GB.

Acquista Apple iMac M4 su Amazon

Acquista Apple iMac M4 sul sito di MediaWorld

Acquista Apple iMac M4 sul sito di Unieuro

È tutto nuovo Mac mini M4 e M4 Pro

Apple ha aggiornato completamente Mac mini, sia fuori che dentro. La nuova generazione è più piccola, leggera ma più potente grazie ai chip Apple Silicon M4. Questi ultimi, come per tutti e tre i nuovi Mac, rappresentano la novità principale: sono più potenti ed efficienti rispetto alle precedenti generazioni e affiancati, anche in questo caso, da almeno 16 GB di memoria unificata.

Oltre alla versione base di M4, il nuovo Apple Mac mini è disponibile anche con Apple Silicon M4 Pro, una variante più potente dotata di una CPU da 12 o 14 core, da una GPU da 16 o 20 core e con un Neural Engine da 16 core, variante con 24 GB di memoria unificata e configurabile sul sito di Apple anche con un massimo di 64 GB di memoria unificata e SSD da 8 TB.

Fra le altre novità, occorre segnalare la tecnologia Thunderbolt 5 (riservata al modello con M4 Pro) con cui è possibile trasferire dati fino a 120 Gbps (più del doppio rispetto allo standard Thunderbolt 4) e la possibilità di collegare più monitor (fino a 3 con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt o HDMI, oppure 2 di cui uno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz o un 4K a 240 Hz via Thunderbolt o HDMI).

Anche in questo caso vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per tutti i dettagli sul nuovo Mac mini M4 che, come l’iMac citato, costa un po’ meno rispetto alla generazione precedente. A seguire i prezzi, le versioni e i link per acquistarlo:

Mac mini M4 con CPU e GPU da 10 core : modello con 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB costa 729 euro ; modello con 16 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB costa 959 euro ; modello con 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB costa 1.189 euro ;

: Mac mini M4 Pro con CPU da 12 core e GPU da 16 core con 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB costa 1.679 euro; l’opzione con M4 Pro con CPU da 14 core e GPU da 20 core è disponibile solo come optional nel configuratore dell’Apple Store a 230 euro.

Acquista Apple Mac mini M4 su Amazon

Acquista Apple Mac mini M4 sul sito di MediaWorld

Acquista Apple Mac mini M4 sul sito di Unieuro

I nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ con chip M4, M4 Pro e M4 Max

Cambiano, ma non molto i nuovi MacBook Pro. Rispetto agli antenati il design è sempre lo stesso, con i soliti due modelli da 14″ e 16″ che ora montano i nuovi chip Apple Silicon M4, M4 Pro e M4 Max, i primi con quest’ultima variante più potente.

Ci sono anche qui almeno 16 GB di memoria unificata (i modelli più economici della precedente generazione partivano da 8 GB). Gli schermi sono gli stessi Liquid Retina XDR dei precedenti, con le stesse tecnologie e dimensioni, ma sono ora più luminosi (fino a 1000 nit per i contenuti SDR invece di 600 nit) e, come su iMac M4, è presente l’opzione nano-texture per ridurre i riflessi sul vetro che li protegge.

Per il resto, le novità dei nuovi computer Pro di Apple si limitano alla nuova e già citata videocamera da 12 megapixel con Inquadratura automatica e Panoramica scrivania e alle menzionate novità legate ai nuovi chip, ovvero la maggiore compatibilità con i monitor esterni, il Thunderbolt 5 e più ore di autonomia, principalmente.

Nel nostro articolo dedicato c’è tutto il resto sui nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ con chip M4, anch’essi leggermente più economici rispetto ai modelli precedenti e disponibili all’acquisto da ieri, come tutti gli altri, ai seguenti prezzi:

MacBook Pro 14 M4 (CPU e GPU da 10 core) ha prezzi di partenza che oscillano dai 1.949 euro (per la versione 16 + 512 GB) ai 2.409 euro (per la versione 24 GB + 1 TB).

(CPU e GPU da 10 core) ha prezzi di partenza che oscillano dai (per la versione 16 + 512 GB) ai (per la versione 24 GB + 1 TB). MacBook Pro 14 con chip M4 Pro ha prezzi di partenza che oscillano dai 2.499 euro (per la versione con CPU 12-core, GPU 16-core e 24 + 512 GB) ai 2.999 euro (per la versione con CPU 14-core, GPU 20-core e 24 GB + 1 TB).

con chip ha prezzi di partenza che oscillano dai (per la versione con CPU 12-core, GPU 16-core e 24 + 512 GB) ai (per la versione con CPU 14-core, GPU 20-core e 24 GB + 1 TB). MacBook Pro 14 con chip M4 Max (CPU 14-core e GPU 32-core) ha un prezzo di partenza di 3.899 euro (per la versione 36 GB + 1 TB).

con chip (CPU 14-core e GPU 32-core) ha un prezzo di partenza di (per la versione 36 GB + 1 TB). MacBook Pro 16 con chip M4 Pro (CPU 14-core e GPU 20-core) ha prezzi di partenza che oscillano dai 2.999 euro (per la versione 24 + 512 GB) ai 3.459 euro (per la versione 48 + 512 GB).

con chip (CPU 14-core e GPU 20-core) ha prezzi di partenza che oscillano dai (per la versione 24 + 512 GB) ai (per la versione 48 + 512 GB). MacBook Pro 16 con chip M4 Max ha prezzi di partenza che oscillano dai 4.199 euro (per la versione con CPU 14-core, GPU 32-core e 36 GB +1 TB) ai 4.799 euro (per la versione con CPU 16-core, GPU 40-core e 48 GB + 1 TB).

Acquista Apple MacBook Pro M4 su Amazon

Acquista Apple MacBook Pro M4 sul sito di MediaWorld

Acquista Apple MacBook ProM4 sul sito di Unieuro

In copertina MacBook Pro M4