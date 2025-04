Nelle scorse ore Amazon ha abbassato ulteriormente il prezzo di Samsung Galaxy Book4 Pro, che nella versione con schermo da 14″ e con SoC Intel Core Ultra 7 si può ora acquistare a un ottimo prezzo, scontato di oltre 900 euro rispetto al prezzo di listino. Eccone una panoramica con le informazioni necessarie per acquistarlo su Amazon o, eventualmente, trovare delle alternative più o meno costose.

Samsung Galaxy Book4 Pro è scontatissimo su Amazon

Nonostante Samsung a inizio anno abbia lanciato la nuova generazione Samsung Galaxy Book5 Pro, le novità introdotte sono poche e riguardano sostanzialmente solo alcune funzioni di intelligenza artificiale e i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2). Per il resto, si tratta praticamente dello stesso notebook, ora disponibile in sconto a un ottimo prezzo. Vi elenchiamo brevemente le principali caratteristiche del modello specifico in offerta su Amazon.

Specifiche tecniche chiave di Samsung Galaxy Book4 Pro Sistema operativo: Windows 11 Home;

schermo AMOLED da 14″ touch con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz, luminosità massima di 400 nit;

touch con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz, luminosità massima di 400 nit; CPU: Intel Core Ultra 7 Processor 115H ;

; GPU: Intel Arc Graphics;

RAM: 16 GB (LPRDDR5X);

(LPRDDR5X); spazio di archiviazione: SSD (PCIe) da 512 GB ;

(PCIe) da ; connettività wireless: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

videocamera da 2 megapixel (1080p Full HD);

audio: 2 microfoni e 4 altoparlanti AKG (2 woofer da 5 W ciascuno, 2 tweeter da 2 W ciascuno);

tastiera retroilluminata;

porte: 2 Thunderbolt 4, una USB 3.2, una HDMI 2.1 (con supporto a 8K a 60 Hz e 5K a 120 Hz), slot microSD, ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono;

batteria da 63 Wh ricaricabile con alimentatore USB-C da 65 W;

dimensioni e peso: 31,23 x 22,38 x 1,16 cm; 1,23 kg.

Sono queste le specifiche tecniche chiave della versione di Samsung Galaxy Book4 Pro da 14″ in offerta su Amazon, computer portatile che è ora possibile acquistare al prezzo di 996 euro invece di 1899 euro, un ribasso particolarmente significativo nonché il prezzo più basso mai proposto dallo store.

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.