Siamo all’ennesimo capitolo di questa settimana ricchissima di novità per il mondo Mac: dopo avere rilasciato ufficialmente Apple Intelligence (che in Italia è attualmente disponibile solo attraverso i computer della mela morsicata), presentato l’iMac rinnovato con i chip M4 e presentato il nuovissimo e compattissimo Mac mini con i chip M4 e M4 Pro, Apple ha rinnovato anche i MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16.

I “nuovi” MacBook Pro ricalcano, grosso modo, quanto proposto dai predecessori (presentati esattamente un anno fa), e guadagnano le potenzialità dei chip Apple Silicon M4, ora disponibili anche nelle versioni M4 Pro e M4 Max. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dei nuovi chip e dei nuovi notebook, incluso il listino prezzi (che nasconde una piccola ma piacevole sorpresa).

La famiglia Apple Silicon M4 si allarga

Già durante la presentazione del nuovo Mac mini avevamo avuto modo di comprendere che, come accaduto con le precedenti generazioni, anche gli Apple Silicon M4 sarebbero stati una famiglia di chip e non un chip unico. Dopo l’M4 “base” arrivato con gli iPad Pro OLED e M4 Pro arrivato ieri con Mac mini M4, è tempo anche di M4 Max che debutta coi nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16.

Tutti e tre i chip sono realizzati a 3 nm (da TSMC) e promettono performance al top (anche nel mondo dell’intelligenza artificiale) senza rinunciare alla grande efficienza, caratteristica tipica delle soluzioni del colosso di Cupertino, qualcosa di apprezzabile soprattutto quando si parla di computer portatili (ovvero di MacBook, nel caso della mela morsicata).

Apple Silicon M4

Apple Silicon M4 è il chip d’ingresso della famiglia, dotato di una CPU fino a dieci core (4 core di prestazione e 6 core di efficienza) che risulta 1,8 volte più performante di quella del chip Apple Silicon M1 originale lanciato nel 2020.

La GPU a dieci core offre performance due volte superiori rispetto a quella integrata nel chip M1, consentendo di svolgere task molto complessi (editing fotografico e gaming su titoli AAA). M4 è inoltre dotato di un Neural Engine a sedici core per consentire di sfruttare le potenzialità di Apple Intelligence, supporta fino a 32 GB di memoria unificata (banda di memoria a 120 GBps) e supporta fino a quattro porte Thunderbolt 4.

Apple Silicon M4 Pro

Apple Silicon M4 Pro alza l’asticella su tutti i fronti rispetto alla versione “base”: la CPU fino a quattordici core (10 core di prestazione e 4 core di efficienza), migliora le performance di quella presente su M1 Pro di 1,9 volte; la GPU fino a venti core raddoppia le prestazioni grafiche del chip M4 “base”; per questo, viene considerato il chip perfetto per operazioni complesse come i rendering 3D, la lavorazione di video in altissima definizione o le operazioni in ambito AI.

M4 Pro supporta fino a 64 GB (il 75% in più rispetto a M3 Pro) di memoria unificata (banda di memoria a 273 GBps), può contare su un Neural Engine a sedici core e supporta la tecnologia Thunderbolt 5 (trasferimento dati fino a 120 Gbps), ottima notizia per chi lavora con file di grandissime dimensioni.

Apple Silicon M4 Max

Apple Silicon M4 Max è ancor più performante della versione Pro, un chip pensato per i professionisti (data scientist, artisti 3D e compositori) e, più in generale, per i flussi di lavoro più complessi: può contare su una CPU fino a sedici core (12 core di prestazioni e 4 core di efficienza) che risulta 2,2 volte più veloce di quella integrata nel chip M1 Max; la GPU integrata, a quaranta core, migliora di 1,9 volte le performance di quella presente su M1 Max, permettendo di eseguire in tempo reale operazioni come la riduzione del rumore nelle riprese video RAW in DaVinci Resolve Studio.

M4 Max supporta fino a 128 GB di memoria unificata (banda di memoria a 546 GBps), consentendo di lavorare su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) da 200 miliardi di parametri. Rispetto alla versione Pro, può vantare anche un Media Engine evoluto con due motori di codifica video e due acceleratori ProRes. Come M4 Pro, supporta Thunderbolt 5.

Arrivano i MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M4

Come anticipato in apertura, Apple ha rinnovato la propria linea di MacBook dalle prestazioni avanzate, lanciando i nuovi MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip della famiglia Apple Silicon M4 che offrono il massimo delle performance per la suite Apple Intelligence, grazie anche alla presenza di almeno 16 GB di memoria unificata anche sul modello base. Di seguito riportiamo il commento di John Ternus, vice presidente senior della divisione Hardware Engineering presso Apple:

“MacBook Pro è uno strumento incredibilmente potente, che milioni di persone usano per svolgere il proprio lavoro al meglio, e oggi l’abbiamo ulteriormente migliorato. Con i potenti chip della serie M4, tecnologie pro come Thunderbolt 5, un’evoluta videocamera 12MP Center Stage, un nuovo vetro con nano-texture opzionale per il display e Apple Intelligence, il nuovo MacBook Pro continua a essere, di gran lunga, il notebook professionale migliore al mondo”.

Prima di passare all’analisi delle novità (al netto dei chip M4) che presentano i nuovi MacBook Pro M4, vi segnaliamo che, dal video dell’annuncio dei nuovi MacBook, Apple fa sapere che il gioco di ruolo fantascientifico Cyberpunk 2077 sarà disponibile sui nuovi MacBook Pro M4 (tramite Mac App Store) all’inizio del prossimo anno, nella versione Utltimate Edition (che include l’espansione Phantom Liberty).

Le novità dei MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M4

I “nuovi” MacBook Pro M4 arrivano nuovamente nelle versioni da 14 pollici e 16 pollici e nelle due colorazioni Nero siderale e Argento, mantenendo lo stesso design dei modelli della precedente generazione, dalla quale differiscono per pochi altri dettagli al netto dei chip di ultima generazione.

Come sempre, Apple cerca di tenere d’occhio la questione ambientale, realizzando il guscio dei nuovi MacBook Pro con una lega speciale composta al 100% da alluminio riciclato, includendo il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e sfruttando stagno (per le saldature), oro (per le placcature) e rame (per i circuiti stampati) riciclati al 100%.

Andando oltre, il display Liquid Retina XDR mantiene diagonale e risoluzione del modello precedente ma alza l’asticella sul fronte della luminosità (da 600 nit si passa a 1000 nit per i contenuti in SDR) e guadagna una opzione per display con nano-texture, pensata per ridurre drasticamente i riflessi sullo schermo.

Dal punto di vista della connettività, non cambia la sostanza rispetto al passato: resta il supporto al Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3; probabilmente dalle parti di Cupertino avrebbero potuto fare uno sforzo in più e implementare il Wi-Fi 7.

Dove cambia la sostanza è sul comparto delle porte: alle solite HDMI, slot per schede SDXC e MagSafe 3, per la prima volta, le porte Thunderbolt 5 sbarcano sui computer Mac: questa tecnologia riesce a spingersi fino ai 120 Gbps per il trasferimento dei dati, consentendo agli utenti di collegare svariate periferiche sfruttando un solo cavo).

Le porte Thunderbolt 5 sono disponibili esclusivamente sui modelli con chip M4 Pro e M4 Max; troviamo invece delle Thunderbolt 4 sul Pro 14 con chip M4 (unico dei due a offrire una versione più economica con il chip d’ingresso della gamma).

Un’altra novità è rappresentata dalla nuova videocamera da 12 megapixel “Center Stage” che migliora le proprie qualità in condizioni di illuminazione non ottimale. Sono presenti anche altre ottimizzazioni: l’inquadratura automatica fa sì che l’utente sia sempre al centro della scena; la Panoramica Scrivania vuole aggiungere una dimensione inedita alle videochiamate.

Il tutto, viene condito con la solita cura riservata da Apple al comparto audio (sistema con sei altoparlanti e supporto all’audio spaziale, array di microfoni di qualità professionale): ciò fa sì che anche i nuovi MacBook Pro siano ottimi compagni per le videochiamate o per la fruizione di contenuti multimediali (musica, film e serie TV) in maniera immersiva.

Specifiche tecniche del MacBook Pro 14 con i chip M4

Comprese le novità, ecco un riepilogo delle specifiche tecniche principali di Apple MacBook Pro 14 con i chip Silicon M4, M4 Pro e M4 Max:

Dimensioni: 31,26 x 22,12 x 1,55 cm

x x Peso: 1,55 kg (M4), 1,60 kg (M4 Pro), 1,62 kg (M4 Max)

(M4), (M4 Pro), (M4 Max) Schermo: Liquid Retina XDR da 14,2″ Risoluzione: 3024 x 1964 pixel (254 PPI la densità) Luminosità massima in SDR: di 1000 nit Luminosità in XDR: 1000 nit (costanti), 1.600 nit (picco con contenuti HDR) Tecnologia ProMotion (frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz) Contrasto: 1.000.000:1 Tecnologia True Tone Opzione per display con nanotexture

da SoC: Apple Silicon M4 o M4 Pro M4 con CPU 10-core, GPU 10-core, 120 GBps di banda di memoria M4 Pro con CPU 12-core, GPU 16-core, 273 GBps di banda di memoria M4 Pro con CPU 14-core, GPU 20-core, 273 GBps di banda di memoria M4 Max con CPU 14-core, GPU 32-core, 410 GBps di banda di memoria Neural Engine a 16-core in tutti i casi;

o Memoria unificata (di base): 16 o 24 GB (M4), 24 GB (M4 Pro), 36 GB (M4 Max)

o (M4), (M4 Pro), (M4 Max) Archiviazione (SSD): 512 GB o 1 TB di serie

o di serie Videocamera: 12 MP con Center Stage Registrazione video 1080p FaceTime HD Supporto per Panoramica Scrivania Processore ISP evoluto con video computazionale

con Center Stage Audio: stereo Sistema a 6 altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling Audio spaziale supportato con Dolby Atmos anche con gli altoparlanti integrati Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa in accoppiata con le più recenti AirPods Array da 3 microfoni (beamforming direzionale, SNR elevato) Jack cuffie da 3,5 mm Porta HDMI con supporto per audio multicanale

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3

(802.11 ax, tri-band), Porte (tutti i modelli): Slot schede SDCX , HDMI , jack audio da 3,5 mm , MagSafe 3 Modello M4: 3x Thunderbolt 4 (USB-C) fino a 40 Gbps con supporto a USB 4 e DisplayPort Modelli M4 Pro e M4 Max: 3x Thunderbolt 5 (USB-C) fino a 120 Gbps con supporto a USB 4 , Thunderbolt 4 e DisplayPort

, , , Supporto video: uscita video digitale Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4), Thunderbolt 5 (DisplayPort 2.1, solo M4 Pro e M4 Max) o HDMI supporto alla risoluzione nativa sullo schermo integrato un monitor esterno con risoluzione 8K a 60 Hz o 4K a 240 Hz via HDMI (M4 e M4 Pro) fino a due monitor esterni con risoluzione 6K a 60 Hz via Thunderbolt (M4 e M4 Pro) un monitor esterno con risoluzione 6K a 60 Hz via Thunderbolt e un monitor esterno con risoluzione 4K a 144 Hz via HDMI (M4 e M4 Pro) fino a tre monitor esterni di cui due in 6K a 60 Hz via Thunderbolt e uno in 8K a 60 Hz (o 4K a 240 Hz ) collegato via HDMI (M4 Max) fino a quattro monitor esterni di cui tre in 6K a 60 Hz via Thunderbolt e uno in 4K a 144 Hz via HDMI (M4 Max)

(DisplayPort 1.4), (DisplayPort 2.1, solo M4 Pro e M4 Max) o Tastiera: Magic Keyboard retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID

retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID Trackpad: con Force Touch e supporto alle gesture

e supporto alle gesture Batteria: Li-Po da 72,4 Wh Ricarica rapida via USB-C a 70 W (M4 e M4 Pro con CPU 12-core) Ricarica rapida via USB-C a 96 W (M4 Pro con CPU 14-core e M4 Max)

Autonomia dichiarata: fino a 24 ore di streaming video o 16 ore di navigazione Web (M4) fino a 22 ore di streaming video o 14 ore di navigazione Web (M4 Pro) fino a 18 ore di streaming video o 13 ore di navigazione Web (M4 Max)

Sistema operativo: macOS 18.1 con Apple Intelligence

Galleria immagini del MacBook Pro 14 (Argento) con i chip M4

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche del MacBook Pro 16 con i chip M4

La maggior parte delle specifiche tecniche di MacBook Pro 16 con i chip Apple Silicon M4 Pro e M4 Max sono in linea con quelle offerte dal modello più compatto. Per questo motivo, a seguire riportiamo soltanto le differenze:

Dimensioni: 35,57 x 24,81 x 1,68 cm

x x Peso: 2 ,14 kg (M4 Pro), 2,15 kg (M4 Max)

(M4 Pro), (M4 Max) Schermo: Liquid Retina XDR da 14,2″ Risoluzione: 3024 x 1964 pixel (254 PPI la densità) Luminosità massima in SDR: di 1000 nit Luminosità in XDR: 1000 nit (costanti), 1.600 nit (picco con contenuti HDR) Tecnologia ProMotion (frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz) Contrasto: 1.000.000:1 Tecnologia True Tone Opzione per display con nanotexture

da SoC: Apple Silicon M4 o M4 Pro M4 Pro con CPU 14-core, GPU 20-core, 273 GBps di banda di memoria M4 Max con CPU 14-core, GPU 32-core, 410 GBps di banda di memoria M4 Max con CPU 16-core, GPU 40-core, 546 GBps di banda di memoria Neural Engine a 16-core in tutti i casi;

o Memoria unificata (di base): 24 o 48 GB (M4 Pro), 36 o 48 GB (M4 Max)

o (M4 Pro), o (M4 Max) Archiviazione (SSD): 512 GB o 1 TB di serie

o di serie Supporto video: uscita video digitale Thunderbolt 5 (DisplayPort 2.1) o HDMI

(DisplayPort 2.1) o Batteria: Li-Po da 100 Wh con ricarica rapida via USB-C a 140 W

con ricarica rapida via USB-C a Autonomia dichiarata: fino a 24 ore di streaming video o 17 ore di navigazione Web (M4 Pro) fino a 21 ore di streaming video o 14 ore di navigazione Web (M4 Max)



Galleria immagini MacBook Pro 16 (Nero siderale) con i chip M4

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei MacBook Pro 14 e Pro 16 con i chip M4

I nuovi Macbook Pro 14 e Pro 16 con i chip Apple Silicon M4 possono essere ordinati da oggi, 30 ottobre 2024, anche in Italia su Apple Store, con la disponibilità effettiva a partire da venerdì 8 novembre 2024, data a partire dalla quale saranno disponibili anche negli Apple Store fisici e presso i rivenditori autorizzati (anche su Amazon).

Non cambiano le colorazioni disponibili (Nero siderale e Argento) ma cambiano i prezzi, leggermente più bassi rispetto ai precedenti modelli con chip M3 (ad esempio, il MacBook Pro 14 con chip M3 “base” offriva 8 GB di memoria unificata e partiva da 2049 euro):

MacBook Pro 14 con chip M4 (CPU e GPU 10-core) ha prezzi di partenza che oscillano dai 1949 euro (per la versione 16+512 GB) ai 2409 euro (per la versione 24 GB + 1 TB).

con chip (CPU e GPU 10-core) ha prezzi di partenza che oscillano dai (per la versione 16+512 GB) ai (per la versione 24 GB + 1 TB). MacBook Pro 14 con chip M4 Pro ha prezzi di partenza che oscillano dai 2499 euro (per la versione con CPU 12-core, GPU 16-core e 24+512 GB) ai 2999 euro (per la versione con CPU 14-core, GPU 20-core e 24 GB + 1 TB).

con chip ha prezzi di partenza che oscillano dai (per la versione con CPU 12-core, GPU 16-core e 24+512 GB) ai (per la versione con CPU 14-core, GPU 20-core e 24 GB + 1 TB). MacBook Pro 14 con chip M4 Max (CPU 14-core e GPU 32-core) ha un prezzo di partenza di 3899 euro (per la versione 36 GB + 1 TB).

con chip (CPU 14-core e GPU 32-core) ha un prezzo di partenza di (per la versione 36 GB + 1 TB). MacBook Pro 16 con chip M4 Pro (CPU 14-core e GPU 20-core) ha prezzi di partenza che oscillano dai 2999 euro (per la versione 24+512 GB) ai 3459 euro (per la versione 48+512 GB).

con chip (CPU 14-core e GPU 20-core) ha prezzi di partenza che oscillano dai (per la versione 24+512 GB) ai (per la versione 48+512 GB). MacBook Pro 16 con chip M4 Max ha prezzi di partenza che oscillano dai 4199 euro (per la versione con CPU 14-core, GPU 32-core e 36 GB +1 TB) ai 4799 euro (per la versione con CPU 16-core, GPU 40-core e 48 GB + 1 TB).

con chip ha prezzi di partenza che oscillano dai (per la versione con CPU 14-core, GPU 32-core e 36 GB +1 TB) ai (per la versione con CPU 16-core, GPU 40-core e 48 GB + 1 TB). L’opzione Vetro con nanotexture ha un costo aggiuntivo di 170 euro, a prescindere dal modello e della configurazione

Oltre a proporre prezzi più vantaggiosi per il settore Education (il modello da 14 pollici parte da 1829 euro e il modello da 16 pollici parte da 2769 euro), il colosso di Cupertino ha rilasciato una versione aggiornata con più memoria unificata dei MacBook Air M2 e M3.

Infine, vi segnaliamo che sull’Apple Store sono già disponibili i nuovi accessori USB-C annunciati un paio di giorni fa assieme al nuovo iMac: parliamo di Magic Keyboard (costa 119 euro), Magic Keyboard con Touch ID (costa 169 euro), Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (costa 199 euro), Magic Trackpad (costa 139 euro) e Magic Mouse (costa 85 euro). È invece acquistabile da ieri il nuovo cavo Thunderbolt 5 Pro al prezzo di 79 euro.