Le novità Amazon Prime Video di aprile 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese primaverile (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad aprile 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Música (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di aprile 2024 con Música, commedia romantica originale basata sulla vita dello scrittore, regista e star Rudy Mancuso (interprete, regista e co-sceneggiatore del film stesso). Ambientata nel New Jersey, una storia d’amore e di formazione che segue un aspirante creativo affetto da sinestesia, che deve fare i conti con un futuro incerto, mentre affronta le pressioni dell’amore, della famiglia e della sua cultura brasiliana. Nel cast anche Camila Mendes, J.B. Smoove e Francesca Reale. Disponibile in streaming dal 4 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Música.

Come far innamorare Billy Walsh (original)

Proseguiamo con i film da vedere questo mese con Come far innamorare Billy Walsh, commedia con Charithra Chandran e Sebastian Croft. I giovani Amelia e Archie sono migliori amici sin dall’infanzia. Archie ha sempre condiviso le battaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei, ma proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l’uno dall’altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica. Disponibile in streaming dal 5 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Come far innamorare Billy Walsh.

Cento domeniche

Le novità Prime Video di aprile 2024 includono Cento domeniche, film di e con Antonio Albanese. Racconta la storia di Antonio, che lavora come operaio in un cantiere nautico e conduce una vita per lo più tranquilla. L’uomo trascorre il tempo libero a giocare a bocce con gli amici e si prende cura dell’anziana madre; ha una figlia, Emilia, che adora, avuta dalla sua ex moglie, con cui è in ottimi rapporti. Un giorno Emilia comunica al padre l’intenzione di volersi sposare e Antonio ne è davvero felice, perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni: regalare alla figlia il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca in cui l’uomo è cliente sembri nascondere qualcosa; risulta difficile comunicare con i dipendenti, e il direttore cambia in continuazione senza alcuna spiegazione. Il sogno di Antonio di pagare le nozze di Emilia si rivelerà davvero una dura impresa e l’uomo capirà a sue spese che chi custodisce i nostri tesori non è detto che custodisca anche i nostri sogni. Disponibile in streaming dal 15 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cento domeniche.

The Beekeeper

Da non perdere questo mese per gli amanti dell’action The Beekeeper, film diretto da David Ayer che vede protagonista Jason Statham. Adam Clay è un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come “Beekeeper“. Dopo che la sua amica e vicina di casa, la signora Parker (Phylicia Rashad), si suicida a causa di una truffa, l’uomo decide di vendicarsi nei confronti della società responsabile, mettendo in atto uno spietato piano. La sua vendetta assumerà una valenza nazionale. Nel cast anche Josh Hutcherson, Taylor James, Amber Sienna, Jeremy Irons e Minnie Driver. Disponibile in streaming dal 19 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Beekeper.

The Baker – Il Fornaio

In arrivo anche The Baker – Il Fornaio, film action diretto da Jonathan Sobol con Ron Perlman, Emma Ho, Joel David Moore ed Elias Koteas. La vita di un anziano panettiere dal passato con luci e ombre, ora tranquilla e solitaria, viene improvvisamente sconvolta dal figlio che non vedeva da tempo, accompagnato da una nipote di cui il nonno non era nemmeno a conoscenza. Quando il figlio scompare dopo avere accettato una sospetta opportunità di lavoro, il fornaio si ritrova costretto a tornare alla vita che pensava di aver abbandonato per sempre e deve fare tutto il possibile per ritrovarlo e proteggere la nipote da alcuni sicari della mafia incaricati di rapirla. Disponibile in streaming dal 21 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Baker – Il Fornaio.

Alessandro Siani: Off Line – comedy special (original)

Da guardare ad aprile su Prime Video Alessandro Siani: Off Line, nuovo speciale comico di Alessandro Siani per spegnere il telefono e accendere la vita: guardarsi negli occhi, confrontarsi, ridere e riflettere, semplicemente condividere un’emozione. Disponibile in streaming dal 22 aprile 2024.

Gli Addestratori (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da vedere ad aprile 2024 lato film con Gli Addestratori, commedia diretta da Andrea Jublin con Lillo, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia e Francesco Pannofino. Dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, Pasquale, goffo ma appassionato addestratore di cani, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di sé stesso). L’idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento. Tutto sembra filare per il verso giusto, visto che dopo neanche un giorno il corso è incredibilmente sold-out. Peccato per un dettaglio: il volantino è arrivato nelle mani sbagliate e, a causa di un malinteso, ad essersi iscritti non sono i padroni di cani, ma i genitori di cinque pestiferi bambini. Ormai il danno è fatto, i pagamenti sono stati effettuati e i bambini devono restare con lui. Ma d’altronde, se i cani sono un po’ come dei bambini, anche i bambini non saranno poi così diversi dai cani… o no? Disponibile in streaming dal 25 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gli Addestratori (in arrivo).

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

LOL: Chi ride è fuori – stagione 4 (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di aprile 2024 da non perdere lato serie TV con l’attesissima quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Lo show mette una serie di comici nella stessa stanza, e l’obiettivo per loro è quello di non ridere: basta un accenno di sorriso per l’ammonizione, mentre con un secondo “cedimento” scatta il cartellino rosso. Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: in questa nuova stagione entrano nel teatro di LOL Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani (scelto con lo show LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, uscito il mese scorso). Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, l’arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, nel ruolo di overacting coach. Disponibile in streaming dal 1° aprile 2024 (primi 4 episodi, gli ultimi 2 in arrivo l’8 aprile 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Fallout (original)

Da vedere questo mese su Prime Video anche l’attesa serie TV Fallout, basata sull’omonimo franchise di videogiochi di Bethesda. La storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto quasi più nulla. 200 anni dopo un’apocalisse atomica, i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle: con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e al contempo estremamente violento. Il cast della serie include Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten. Tutti e 8 gli episodi sono disponibili in streaming dall’11 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fallout.

LORO (THEM) – stagione 2 (original)

Tra le novità da non perdere ad aprile la seconda stagione di LORO, serie TV antologica di genere horror creata da Little Marvin. La prima stagione, ambientata negli anni ’50, seguiva una famiglia afroamericana trasferitasi dalla Carolina del Nord a Compton, nella contea di Los Angeles, in un quartiere abitato interamente da bianchi. Questa seconda stagione, intitolata LORO: La Paura, racconta una nuova storia: ambientata ancora una volta nella contea di Los Angeles (il primo episodio è ambientato di nuovo a Compton intorno al 1952, ma sposterà l’arco temporale al 1991), è incentrata sulla detective della omicidi di Los Angeles Dawn Reeve (Deborah Ayorinde), a cui viene assegnato un nuovo caso; si tratta del raccapricciante omicidio di una madre adottiva che ha lasciato scossi anche i detective più esperti. Nel pieno di un tumultuoso periodo a Los Angeles, con una città sul filo del caos, Dawn è determinata a fermare l’assassino. Mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia. Tutti e 8 gli episodi sono disponibili in streaming dal 25 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di LORO.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo diversi ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Questo mese da vedere su Prime Video ci sono diversi contenuti del mondo di Dragon Ball, ma anche film d’azione e non solo; in più, Prime Video segnala che sono ora disponibili 18 film prodotti da Apulia Film Commission e Fondazione Con il Sud attraverso le due edizioni del Social Film Production Con il Sud (tra cui Santa subito, Dante ai quartieri e Riparazioni).

Ecco cos’altro c’è da guardare ad aprile 2024 su Amazon Prime Video:

Infinite – 1° aprile 2024

Jumanji: Benvenuti nella giungla – 1° aprile 2024

Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre – 1° aprile 2024

Naruto: Shippuden (stagione 6) – 1° aprile 2024

I migliori giorni – 3 aprile 2024

Time Wars – 5 aprile 2024

Dragon Ball (stagione 4) – 9 aprile 2024

Dragon Ball Z (stagione 5) – 9 aprile 2024

Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan – 9 aprile 2024

Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan – 9 aprile 2024

Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Namecc – 9 aprile 2024

Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda – 9 aprile 2024

Risen – 12 aprile 2024

Shark – Il primo squalo – 15 aprile 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

L’uomo sulla strada – fino al 3 aprile 2024

Spider-Man: No Way Home – fino al 14 aprile 2024

Cosmic Sin – fino al 14 aprile 2024

Il ragazzo e la tigre – fino al 16 aprile 2024

Bomb Squad – fino al 30 aprile 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Le avventure di Lupin III (fino all’8 aprile 2024), Lulù Brum Brum (fino al 10 aprile 2024) e Community (stagioni 1-6, fino al 30 aprile 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare The Idea of You (2 maggio 2024), Maxton Hall – Il mondo tra di noi (9 maggio 2024), la seconda stagione di Outer Range (16 maggio 2024), la seconda stagione di Prisma (6 giugno 2024), la quarta stagione di The Boys (13 giugno 2024), Citadel: Diana, la quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la seconda stagione di Sono Lillo, Sul più bello – La serie e la terza stagione di Clarkson’s Farm.

Vi ricordiamo che dal 9 aprile 2024 i film e le serie TV di Amazon Prime Video includeranno anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

