La comunicazione che stavamo aspettando ma che avremmo preferito non arrivasse mai è apparsa in queste ore nella casella di posta elettronica di tanti abbonati Amazon Prime. La pubblicità su Amazon Prime Video sta arrivando, così come la possibilità di attivare l’opzione aggiuntiva per rimuoverla: ora abbiamo una data ufficiale.

Pubblicità su Amazon Prime Video dal 9 aprile 2024 in Italia

Amazon Prime Video ha iniziato a proporre annunci pubblicitari alla fine di gennaio 2024 a partire dagli Stati Uniti e da alcuni altri Paesi. Non si è trattato di un fulmine a ciel sereno dato che l’azienda lo aveva annunciato lo scorso settembre. Se prima, per quanto riguarda l’Italia, eravamo rimasti a un generico “nel corso del 2024“, ora purtroppo abbiamo anche una data ufficiale, quella del 9 aprile 2024.

A partire dal 9 aprile 2024 i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Il motivo di questa scelta? Amazon giustifica l’introduzione degli annunci sostenendo che permetteranno di “continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video“.

Amazon ci tiene a sottolineare di puntare ad avere un numero “significativamente inferiore” di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e agli altri servizi di streaming. Come già ribadito, non ci sarà alcuna modifica all’attuale prezzo dell’abbonamento Amazon Prime, che continuerà a comprendere i vantaggi offerti finora (spedizioni gratuite, film e serie senza limitazioni nei contenuti, offerte esclusive, spazio illimitato in Amazon Photos, Prime Gaming, Prime Reading e non solo). Chi vorrà proseguire con la visione senza spot pubblicitari dovrà pagare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Gli annunci rimarranno in ogni caso per i canali, gli eventi sportivi e quelli in diretta.

Come abbiamo visto qualche giorno fa, il piano standard con pubblicità soffre di un paio di ulteriori limitazioni inizialmente non specificate, e che immaginiamo riguarderanno anche il nostro Paese: niente Dolby Vision e Dolby Atmos senza il pagamento del suddetto extra, ma continueranno a essere disponibili HDR10 e Dolby Digital 5.1.

L’opzione da 1,99 euro al mese per rimuovere la pubblicità è già disponibile all’attivazione a questo indirizzo: l’iscrizione non comporta alcun addebito fino al 9 aprile 2024.

