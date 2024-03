Cosa vedere tra le novità Paramount+ di aprile 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel mese di settembre 2022, è costantemente al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese primaverile accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Paramount+ durante questo periodo, che si concentrano quasi esclusivamente sui contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Paramount+ ad aprile 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Vi ricordiamo che il servizio di streaming è incluso nel prezzo senza costi aggiuntivi per gli abbonati Sky con pacchetto Cinema.

Cosa guardare su Paramount+ ad aprile 2024

Film in uscita su Paramount Plus

The Painter

Apriamo le novità Paramount+ di aprile 2024 con The Painter, film d’azione con John Voigt, Charlie Weber e Madison Bailey. Un ex agente della CIA, diventato un pittore affermato, viene rintracciato da una giovane donna che ha dei legami con il suo passato. I due rimangono invischiati in un programma di operazioni segrete non autorizzate e non passa molto tempo prima che diventino essi stessi dei bersagli. Disponibile in streaming dall’11 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Painter.

Serie TV da vedere su Paramount+

Star Trek: Discovery – stagione 5, finale

Tra le novità da non perdere su Paramount+ c’è sicuramente la quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery, serie CBS Studios disponibile in esclusiva sulla piattaforma. In questo finale, il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un’epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo. Nel cast Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio e Callum Keith Rennie, affiancati dalle guest star Elias Toufexis e Eve Harlow. Disponibile in streaming dal 4 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Star Trek: Discovery.

DORA

Cambiamo completamente genere perché arriva questo mese DORA, reboot dell’amatissima serie cult per bambini “Dora L’Esploratrice“. Con una nuova e coloratissima animazione in Computer Graphic e trame sempre più avvincenti, segue le avventure di Dora Marquez, l’esploratrice bilingue più amata di sempre. Inseparabile da suoi amici Boots, la scimmietta miglior amico, Map, Tico, e Zainetto, insieme dovranno superare molti ostacoli mentre vengono sfidati dalla subdola volpe Swiper. Con la telecamera che trasporta lo spettatore al fianco di Dora, l’avventura diventa un viaggio emozionante attraverso la foresta pluviale. Insieme a Dora i bambini potranno cantare, imparare lo spagnolo, l’inglese e risolvere piccoli indovinelli che trovano lungo il percorso. Alla fine, Dora, con l’aiuto del piccolo spettatore a casa, darà la possibilità di scoprire e imparare tante cose nuove. Le otto stagioni della serie originale sono già a disposizione all’interno del catalogo. La prima stagione del reboot è disponibile in streaming dal 12 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di DORA.

ARK: The Animated Series

Da vedere questo mese di aprile anche ARK: The Animated Series, una serie animata basata sul videogioco “ARK: Survival Evolve“. Segue la sopravvissuta e protagonista Helena Walker, una paleontologa del XXI secolo, dopo il suo risveglio iniziale in una misteriosa isola primordiale popolata da bestie preistoriche, strana tecnologia e tribù in guerra. Helena farà tutto il necessario per imparare a sopravvivere, cercando al contempo di scoprire la vera natura di quello strano nuovo mondo. In lingua originale, il cast dei doppiatori comprende grandi nomi tra cui Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page, Madeleine Madden, Vin Diesel e Monica Bellucci. Disponibile in streaming dal 19 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di ARK: The Animated Series.

Knuckles

Chiudiamo le principali novità Paramount+ di aprile 2024 da guardare con Knuckles, nuova serie live-action che segue le vicende del personaggio del mondo di Sonic. Un viaggio divertente e ricco di azione che vede Knuckles alla scoperta di sé stesso, quando accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna. La miniserie si svolge tra i film Sonic The Hedgehog 2 e Sonic The Hedgehog 3, in uscita tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Disponibile in streaming dal 27 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Knuckles.

Cosa guardare su Paramount+, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo ulteriori contenuti. Tra questi vi segnaliamo in particolare quelli qui in basso: abbiamo novità per i (piccoli) fan di Paw Patrol con Il film dei super cuccioli, Pronti, partenza, alla riscossa!, Jet in soccorso, le stagioni 9 e 10 della serie e nuovi episodi dello spinoff dedicato a Rubble; in più arrivano la quarta stagione di The Challenge: All Stars, con alcune tra le più iconiche All Stars selezionate per la competizione finale da 500.000 dollari, la terza stagione di Celebrity Ex on the Beach e le prime due stagioni di Super Shore.

Paw Patrol: Il film dei super cuccioli – 1° aprile 2024

Paw Patrol: Pronti, partenza, alla riscossa! – 1° aprile 2024

Paw Patrol – Jet in soccorso – 1° aprile 2024

Paw Patrol (stagioni 9- 10) – 1° aprile 2024

Rubble and Crew (nuovi episodi) – 1° aprile 2024

The Challenge: All Stars (stagione 4) – 10 aprile 2024

Celebrity Ex on the Beach (stagione 3) – 12 aprile 2024

Super Shore (stagione 1) – 22 aprile 2024

Super Shore (stagione 2) – 29 aprile 2024

Vi ricordiamo che il catalogo Paramount+, oltre alle produzioni Paramount Pictures, comprende anche una vasta libreria di produzioni Showtime, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon e Smithsonian Channel. Con il pacchetto Cinema di Sky, Paramount+ è incluso nel prezzo: qui potete abbonarvi a Sky.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Paramount+ ad aprile 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

