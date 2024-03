Cosa vedere tra le novità Disney+ di aprile 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese primaverile accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad aprile 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad aprile 2024

Film in uscita su Disney Plus

Wish (original)

Apriamo le novità Disney+ di aprile 2024 da non perdere con Wish, l’atteso film d’animazione Walt Disney Animation Studios candidato al Golden Globe. La pellicola è ambientata a Rosas, la landa dei desideri governata da Re Magnifico, là dove i sogni possono avverarsi proprio grazie al suo sovrano, e racconta la storia di Asha, una ragazza di 17 anni molto intelligente e ottimista, che ha tanto a cuore la sua comunità. Una sera, in preda alla disperazione, la giovane fa un’appassionata richiesta alle stelle in cielo e il suo desiderio viene esaudito da una forza cosmica, Star, una piccola palla dall’energia sconfinata. Insieme a Star, Asha si batterà contro terribili nemici per mettere in salvo la sua comunità dal loro re divenuto un tiranno, dimostrando che la forte volontà di un essere umano coraggioso unita alla magia delle stelle può far succedere cose davvero meravigliose. Con le voci di Ariana DeBose, Alan Tudyk (Amadeus nella versione italiana), Chris Pine ed Evan Peters. Disponibile in streaming dal 3 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wish.

The Greatest Hits (original)

Da vedere questo mese anche The Greatest Hits, film originale Searchlight Pictures con Lucy Boynton, David Corenswet e Justin H. Min. Harriet scopre che l’arte imita la vita quando si rende conto che alcune canzoni possono trasportarla indietro nel tempo, letteralmente. Mentre rivive il passato attraverso i ricordi romantici con il suo ex fidanzato, il suo viaggiare nel tempo si scontra con un nuovo interesse amoroso che sta nascendo nel presente. Mentre intraprende questo viaggio attraverso la connessione ipnotica tra musica e ricordi, la ragazza si chiede: anche se potesse cambiare il passato, dovrebbe farlo? Il nuovo film è disponibile in streaming dal 12 aprile 2024 e punta molto sulla colonna sonora, grazie anche a brani originali. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Greatest Hits.

Serie TV da vedere su Disney+

Iwájú: City of Tomorrow (original)

Passiamo alle novità Disney+ di aprile 2024 da vedere lato serie TV con Iwájú: City of Tomorrow, miniserie originale di animazione ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria. Un’emozionante storia di crescita che segue Tola (con la voce di Simisola Gbadamosi, nella versione originale), una giovane ragazza che arriva da un’isola, e il suo migliore amico, Kole (con la voce di Siji Soetan, nella versione originale), un esperto di tecnologia autodidatta, alla scoperta dei segreti e dei pericoli nascosti nei loro diversi mondi. Un viaggio ricco di elementi visivi unici e di progressi tecnologici ispirati allo spirito di Lagos, firmato dai registi di Kugali, tra cui la regista Olufkayo Ziki Adeola, il production designer Hamid Ibrahim e il consulente culturale Toluwalakin Olowofoyeku. Disponibile in streaming dal 10 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Iwájú: City of Tomorrow.

Ci vediamo in un’altra vita (original)

Ci spostiamo dall’Africa alla Spagna con Ci vediamo in un’altra vita, serie originale che costituisce un adattamento del libro del giornalista Manuel Jabois “Nos vemos en esta vida o en la otra“. Si basa sull’intervista che Gabriel Montoya Vidal (“Baby”) gli rilasciò per parlare del suo legame con il più grande attentato jihadista commesso sul suolo europeo l’11 marzo 2004. In quell’anno, Baby era un adolescente di sedici anni che, insieme a Emilio Trashorras, partecipò al trasferimento dell’esplosivo che sarebbe stato poi utilizzato a Madrid. Baby è stata la prima persona condannata per gli attentati, e la sua testimonianza è stata fondamentale nel processo di massa del 2007. Disponibile in streaming dal 17 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ci vediamo in un’altra vita (V.O.).

I segreti del polpo (docuserie National Geographic)

Lunedì 22 aprile è la Giornata della Terra 2024, e per l’occasione Disney+ propone I segreti del polpo, docuserie National Geographic narrata dal pluripremiato attore Paul Rudd e con la partecipazione di Alex Schnell, Explorer di National Geographic, comunicatore scientifico e vincitore del Wayfinder Award. I polpi sono come alieni sulla Terra: con tre cuori, sangue blu e la capacità di inflarsi in uno spazio grande quanto i loro occhi. Diretto da James Cameron, regista premio Oscar e National Geographic Explorer at Large, il prossimo capitolo del pluripremiato franchise “I segreti di” ritorna e vede protagonista il polpo. Una docuserie in tre episodi che esplora i loro superpoteri unici, la straordinaria intelligenza e la vita sociale nascosta. Questi strani e meravigliosi animali sono così intelligenti da utilizzare strumenti, trasformare il loro corpo per imitare altri animali e persino comunicare con altre specie. Disponibile in streaming dal 22 aprile 2024 con i primi due episodi (poi cadenza settimanale). Qui potete vedere il trailer ufficiale di I segreti del polpo.

Tracker

Da vedere tra le novità Disney+ di aprile 2024 anche Tracker, serie basata sul romanzo bestseller “Il gioco del mai” di Jeffery Deaver. Justin Hartley veste i panni di Colter Shaw, un individuo solitario e indipendente dotato di straordinarie capacità di sopravvivenza che viaggia per il Paese in cerca di ricompense. Colter è un tracker, un esperto localizzatore che, con le sue abilità, aiuta cittadini privati e le forze dell’ordine a risolvere diversi misteri, mentre affronta anche le sue sfide familiari. Disponibile in streaming dal 24 aprile 2024. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale di Tracker.

American Dad – stagione 18

Tra le serie da guardare in arrivo questo mese sulla piattaforma c’è la diciottesima stagione completa di American Dad, popolarissima serie di animazione che racconta le vicissitudini della famiglia Smith, che vive a Langley Falls, in Virginia (USA). Quest’ultima è composta da Stan Smith, agente della CIA repubblicano, sua moglie Francine e i due figli adolescenti Hayley e Steve, a cui si aggiungono Roger, un alieno che ha salvato Stan dall’Area 51, e Klaus, un uomo nel corpo di un pesce rosso risultato di un esperimento della stessa CIA e che parla con accento tedesco. La nuova stagione è composta da un totale di 22 episodi ed è disponibile in streaming dal 24 aprile 2024.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di aprile 2024 da vedere con Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, docuserie che i fan dell’iconica band non possono lasciarsi certamente sfuggire. In quattro episodi, racconta l’epico passato e il futuro incerto di una delle band più riconoscibili al mondo e del suo front-man, Jon Bon Jovi. Tra video personali, demo inedite, testi originali e foto mai viste prima, il viaggio dai club di Jersey Shore ai più grandi palchi del mondo, ripercorrendo i trionfi e le battute d’arresto, i più grandi successi, le più grandi delusioni e i momenti di tensione più conosciuti. Un’odissea di 40 anni di storia del rock and roll sull’orlo del precipizio, con un infortunio alle corde vocali che minaccia di far precipitare tutto. Disponibile in streaming dal 26 aprile 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo ulteriori contenuti. Tra questi vi segnaliamo in particolare quelli qui in basso: abbiamo un nuovo episodio dell’amato Bluey e anche il suo primo speciale, dalla durata più lunga; in più, in occasione della Giornata della Terra 2024, su Disney+ arrivano il documentario Tiger (con la voce narrante di Priyanka Chopra Jonas), che narra un’avvincente storia che vede protagonista Ambar, una giovane tigre che cresce i suoi cuccioli nelle foreste dell’India, e il film Tiger – Behind the Scenes (narrato da Blair Underwood), che celebra il ritorno di uno degli animali più iconici del mondo. A inizio mese debutta inoltre coi primi tre episodi il docudrama unscripted Vanderpump Villa, che segue lo staf scelto personalmente da Lisa Vanderpump mentre lavora, vive e si diverte in un’esclusiva tenuta francese.

Vanderpump Villa – 1° aprile 2024

Bluey – nuovo episodio “Cesta fantasma” – 7 aprile 2024

Bluey – speciale “Il cartello” – 14 aprile 2024

Tiger (documentario) – 22 aprile 2024

Tiger – Behind the Scenes – 22 aprile 2024

Vi ricordiamo inoltre che da qualche mese sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad aprile 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

