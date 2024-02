Ieri sera, Microsoft ha annunciato varie novità importanti che riguardano il futuro di Xbox. Come anticipato dalle indiscrezioni alcuni giorni fa, alcuni giochi esclusivi per Xbox saranno disponibili anche sulle console rivali di Sony e Nintendo: PlayStation 5 e Switch. Per ora sono solo quattro, ma la mossa di Microsoft dovrebbe coinvolgere anche altri titoli in futuro, azienda che ha anticipato qualche dettaglio anche su una futura console (forse portatile) e su altre questioni relative a Xbox Game Pass.

Le novità di Microsoft per Xbox fra esclusive, nuove console e Diablo IV su Game Pass

La novità forse più importante, benché attesa, è la conferma della prossima disponibilità di quattro giochi esclusivi di Xbox su PlayStation 5 e Nintendo Switch. Lo ha confermato ieri sera l’amministratore delegato di Microsoft Gaming, Phil Spencer, al podcast ufficiale di Xbox. Non si sa quali sono, ma è molto probabile che siano il videogioco musicale Hi-Fi Rush, il gioco di ruolo d’avventura Pentiment, Sea of Thieves, un videogioco action-adventure, e il gioco di sopravvivenza Grounded, secondo quanto emerso.

“Sono fermamente convinto che nei prossimi 5 o 10 anni i giochi esclusivi, quelli esclusivi per un dispositivo hardware, saranno una parte sempre più esigua dell’industria dei giochi” ha detto Spencer, un indizio del fatto che in futuro l’azienda voglia slegare altri giochi esclusivi da Xbox, mossa che potrebbe far crescere il business dei titoli di Microsoft diventando una buona fonte di rendita per l’azienda, nodo che emerge dalla stessa intervista tenuta dai colleghi di The Verge.

Dicevamo di una futura console portatile firmata Xbox. Ecco, non ci sono conferme ufficiali, ma dalle parole di Phil Spencer nell’intervista citata, si intuisce l’influsso che hanno sull’industria console come Nintendo Switch, ma anche Steam Deck, ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go. Oltre a confermare che l’azienda è al lavoro sulla prossima generazione di Xbox, che non sorprende poi molto, parole del genere fanno intuire anche altro, magari proprio un’eventuale console portatile: “stiamo pensando di creare un dispositivo hardware vendibile e apprezzabile proprio grazie alle proprie peculiarità hardware“. Sono parole a cui fanno eco quelle della presidente di Xbox, Sarah Bond, al podcast di ieri sera: “abbiamo altro in arrivo. Ci sono alcune cose interessanti in uscita nel settore dell’hardware […] ciò su cui siamo puntiamo è riuscire ad offrire il più grande salto tecnico generazionale che avete mai visto”.

Ipotesi a parte, Microsoft ha colto anche l’occasione per condividere i dati sugli abbonati a Xbox Game Pass, servizio che ora conta 34 milioni di utenti, il 36% in più rispetto al numero di persone abbonate riportato dall’azienda più di due anni fa. Sono ancora molto lontani dall’obiettivo di 100 milioni di utenti paganti entro il 2030, ma Microsoft sembra puntarci ancora molto, soprattutto come servizio utile per i dispositivi mobili, su cui sarà disponibile dal 28 marzo Diablo IV, il primo titolo di Activision Blizzard, azienda comprata da Microsoft lo scorso ottobre.

Gli altri dettagli relativi alle novità sul futuro di Xbox di cui ha parlato ieri sera Microsoft nel suo podcast, li trovate qui e nel video che segue.

