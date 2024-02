Microsoft ha da poco confermato che la sua conferenza annuale degli sviluppatori si terrà a Seattle. La Microsoft Build 2024 si svolgerà a maggio al Seattle Convention Center presso il Summit Building inaugurato a gennaio 2023.

La città di Seattle ospiterà la conferenza annuale Microsoft Build 2024 per la prima volta in questa sede da oltre 50.000 metri quadri di spazio totale destinato agli eventi, incluso un giardino terrazzato esterno da 1.300 metri quadrati.

Microsoft ha confermato che la sua conferenza annuale degli sviluppatori si terrà dal 21 al 23 maggio 2024. Al momento, il sito web offre la possibilità di lasciare un contatto e-mail in modo da poter essere informati in merito quando inizierà la registrazione per l’evento e quali saranno i prezzi per partecipare in presenza. Probabilmente la società offrirà degli streaming live gratuitamente per le persone che non possono partecipare di persona.

Come di consueto l’evento sarà rivolto principalmente agli sviluppatori di software interessati a sapere cosa ha in serbo Microsoft per i prossimi 12 mesi. Naturalmente è lecito aspettarsi che sarà l’intelligenza artificiale a tener banco.

